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 Общество
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 На водоемах Украины с июня погибли 35 детей, - ГСЧС

гсчс

На реках и озерах Украины с начала июня погибли 35 детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Всего с начала года на водоемах Украины погибли 456 человек, из которых 49 детей. При этом было спасено 350 человек, в том числе 80 детей.

ГСЧС из-за увеличения количества чрезвычайных событий на водоемах предостерегает:

- отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;

- никогда не ныряйте в незнакомых местах;

- не оставляйте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные ставки и реки;

- не заплывайте далеко. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;

- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас,

- температура воды должна быть не ниже 17°С;

- плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3-5 минут

- следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.

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При организации службы спасения на водах в нашей стране ничего удивительного. О спасателях из Малибу можно только мечтать или в кино посмотреть

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Совет с Днестра.
Папа, сначала научи своих деток плавать, а потом расслабляйся.
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