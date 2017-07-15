 На водоемах Украины с июня погибли 35 детей, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Всего с начала года на водоемах Украины погибли 456 человек, из которых 49 детей. При этом было спасено 350 человек, в том числе 80 детей.
ГСЧС из-за увеличения количества чрезвычайных событий на водоемах предостерегает:
- отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;
- никогда не ныряйте в незнакомых местах;
- не оставляйте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные ставки и реки;
- не заплывайте далеко. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если вы не уверены в своих силах;
- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас,
- температура воды должна быть не ниже 17°С;
- плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3-5 минут
- следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.
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Папа, сначала научи своих деток плавать, а потом расслабляйся.
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