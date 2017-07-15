 Участие украинских миротворцев в миссиях ООН доказывает высокий авторитет ВСУ, - Полторак

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал министр обороны Степан Полторак на странице в Facebook по случаю Дня миротворца.
"Сегодня Украина остается одной из ведущих стран в Европе по численности миротворцев, направляемых в состав миссий под эгидой ООН. Это укрепляет имидж государства на международной арене и доказывает высокий авторитет Вооруженных сил далеко за ее пределами", - отметил он.
Министр подчеркнул, что на разных континентах планеты мирные жители знают и помнят о доблести и миролюбии, профессионализме и мужестве украинских миротворцев.
Полторак поблагодарил участников миротворческих миссий за мужество и героизм и пожелал их семьям счастья и крепкого здоровья.
Отметим, Верховная Рада Украины приняла постановление "Об установлении Дня украинских миротворцев" 21 мая 2013 года. Постановлением определено 15 июля Днем украинских миротворцев.
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Сегодня день совершенно необычный, для внутренней жизни Украины. Во-первых, теперь стало приблизительно понятно то, от какой власти мы избавились через Майдан. Продолжаются аресты имущества, принадлежащего скромному клерку и любимцу Януковича - министру доходов Клименко. Как сообщает военная прокуратура, сумма арестованного вырисовывается примерно в $12 млрд. Это то, что удалось обнаружить в Украине. Очевидцы вояжей Клименко и Захарченко (экс-министра МВД) рассказывали нам об их приватном самолете в Швейцарию, где те выбирали себе недвижимость. Эта работа была настолько изматывающей, что приходилось летать перекусывать в Париж, где у обоих персонажей были любимые харчевни, а потом снова возвращаться в Швейцарию и искать, смотреть, смотреть, смотреть. Местное посольство с ног сбилось, подыскивая им варианты, что-то подсказывает, что, в конце концов, что-то нашли. То есть, кроме этой суммы в Украине, имеется не меньшие - за рубежом. И это - всего один министр себе так наколядовал.
Многие смеялись над майской операцией военной прокуратуры, когда из разных областей Украины, вертолетами, в Киев доставлялись подчиненные Клименко, бывшие руководители областных налоговых администраций. Как теперь выясняется, смеялись - зря. Привезенные налоговики выдали такой вал информации, что его надо было задокументировать, систематизировать и вывести операцию на новую фазу - вытащить на свет божий всю красоту казначея Януковича. Все нынешние следственные действия дадут еще больше информации, чем на первой фазе операции, а потому можно предположить, кто станет следующим фигурантом этого грандиозного дела. Думаю, что проффесор и его гениальный сын-стоматолог сегодня тоже догадались, куда дует ветер.
Самое смешное сегодня было в том, как реагировали старые структуры на эту ситуацию. К месту обысков в ТРЦ Гулливер подскочили бравые ребята, о которых забыл военкомат, из охранного предприятия Скиф. Своими габаритами и суровыми лицами, они должны были произвести впечатление на следователей, но прибыв на место поняли, что топырить пальцы не получится. У здания стояли тяжелые бронемашины, а в самом здании и у его входов уже стояли в полной экипировке бойцы спецназа, готовые популярно объяснить десятку предприятий типа Скиф, как правильно упирать нос в асфальт. Таких быков подобная картина всегда приводит в чувства и вынуждает припоминать давно забытые правила хорошего тона. Фокус в том, что джипы, на которых приехала «крутизна» Клименко, входила в перечень имущества, подлежащего аресту. В итоге, «предложение» было задокументировано, а джипы пришлось оставить. Хорошо - рядом станция метро Палац Спорта.
Скифы сегодня на своей шкуре почувствовали, что страна изменилась, просто они этого не хотели замечать. В этот же день, в Киеве и Львове задержали крупного деятеля министерства обороны и руководство Львовского бронетанкового завода за растрату нескольких миллионов гривен. Тут же, во Львове, президент объявил о том, куда распределяются полтора миллиардов долларов Януковича, конфискованных ранее. Как было объявлено, средства направлены на закупку новейших танков и ракет для армии, на сельскую медицину и на другие важные нужды.
Это заявление тем более интересно потому, что сегодня арестовано имущество, в десять раз более ценное, и уже можно понять, на какие приоритетные цели пойдут миллиарды Клименко. А кроме того, где-то задержали на взятке руководителя одного из подразделений полиции. Все это, напомню - в один день.
Может быть автор что-то пропустил, но скорее всего, урожай одного этого дня стал большим, чем то, что в Украине делалось, на этом направлении, за год, два и больше. То есть, такого Украина просто не помнит. И вот после этого кто-то рассказывает про «злочинну владу». Бесспорно, у нынешней власти - масса недостатков, но при таких успехах она однозначно демонстрирует несравненно лучшие показатели своей работы, чем любая другая. И это - только на внутреннем направлении.
Из этого очень удачного дня мы извлечем один важный вывод. У борьбы с коррупцией, казнокрадством и прочими отвратительными вещами есть условная шкала. На одном ее конце находится точка, когда с этими явлениями борьба не ведется и они процветают. На другом конце - борьба ведется самыми решительными способами, с тем, чтобы завершит ее в самые сжатые сроки. Каждый может выбрать точку, на этой шкале, для режима Януковича, для времени правления Ющенко и Кучмы. После этого, можно попробовать найти место для нынешнего правительства.
Что бы кто не говорил, последняя точка будет далеко от предшественников, но и не в полосе решительных действий. Наверное, те, кто пытаются обличить власть в бездеятельности или в слабом темпе реформ, наверное, хотели бы иметь результат в крайней точке, то есть - здесь и сейчас. Но всем, кто придерживается этой точки зрения, нужно представлять, какими инструментами достигается принцип «здесь и сейчас». Часто упоминаемый, как образец, глава Сингапура Ли Куан Ю, проводил свои реформы в режиме диктатуры. А если надо еще быстрее, то речь уже идет о виселицах и расстрельных полигонах. Но как только дело доходит до радикальных средств, они уже сами диктуют свои правила игры и кто окажется у расстрельной стенки - большой вопрос.
Короче говоря, сравнивать нынешнее положение с тем, что было год или два назад, значит, демонстрировать явную потребность в посещении офтальмолога или психиатра, а с предыдущими циклами власти - просто абсурдно. Страна меняется стремительно и сегодняшние акции являют себе неприятный пример для тех же россиян, которые у себя такого даже в наркотическом сне представить не могут. И последнее. Кроме фактического закрытия боевого листка Москвы «Вести», сегодня прозвучало еще одно интересное сообщение. Оно касалось Мыкилы Азирова и его роли в приватизации Укртелекома. А это - выход на Рината Ахметова. Кто-то очень любит вспоминать этого деятеля в качестве иллюстрации неприкасаемого. Ну что же, можно запасаться попкорном и наблюдать еще и за этим сюжетом, а он обещает много интересного.
Так что страна движется в правильном направлении, пусть с ошибками и некоторыми неудачами, но движется неотвратимо и поступательно.
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ось такої думки про ВСУ колишній офіцер ЦАХАЛу
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Вчера в 8:50 ·
В начале лета 2017 года произошло событие, о котором мы должны кричать на каждом углу. Событие, которое заставляет гордиться ребятами, защищающими нашу независимость на линии огня. Потому что они лучшие!
В конце мая - начале июня в Германии прошел этап военных маневров НАТО и союзников Альянса в Европе. И впервые на таких учениях Украинская армия была представлена пехотой.
Простой пехотой из 1 батальона 28-й бригады, выдернутой из пыльных донецких степей. Кстати, туда же их потом и вернули. Из Украины в учениях участвовало 86 человек пехоты и 5 танковых экипажей. На этапе, в котором участвовала украинская команда, также были задействованы военные из Венгрии, Румынии и США.
Четыре дня ребята в составе сводного международного батальона держали оборону, а потом три дня было отведено на контратаку. Боевые действия велись с использованием системы лазерной имитации стрельбы и поражения MILES.
Частью второго этапа было освобождение населенного пункта, в котором террористы захватили заложников. С ним наши ребята тоже справились на ура. Мало того, когда завершилось освобождение города, американцы вышли и аплодировали нашим бойцам.
И самое главное - только наши украинские бойцы дошли до конца заданий практически без потерь, остальные участники сводного батальона были выведены «убитыми» и «ранеными» задолго до «победы».
Из восьмидесяти шести украинских бойцов потери составили всего двое «убитыми» и пятеро «ранеными».
«Я стоял, смотрел, как они работают и не мог поверить, что это мои парни!», - от этих слов комбата просто мурашки по коже. «Они переживали, придумывали и реализовывали такие вещи, которые приводили в ступор американцев! Они дрались по-настоящему! Особенно иностранцы обалдели, когда мои зашли разведкой в глубокий тыл и вскрыли все позиции противника. А какой фурор произвело когда наши сбили из БМП вертолет!)))»
На самом деле, вовсе не удивительно, что за три тяжелых года войны наши бойцы научились по-взрослому относиться к противнику, перестали недооценивать его, отработали способы ведения боя в любых, даже самых экстремальных, условиях.
«Американцам есть чему нас научить. Слаженности, планированию, в том числе стратегическому. Пока что. Потому что мы очень быстро растем, очень быстро. Будем расти медленно - слишком многих потеряем, а это непозволительная роскошь. Но и американцы у нас учились. Ведь такой плотной войны, как у нас сейчас на Донбассе давно никто в мире не «нюхал».
Вот так.
За нас с вами воюют чуть ли не лучшие бойцы в мире!
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