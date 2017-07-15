 В Германии подтвердили гибель двух немецких туристок на египетском курорте

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AFP.
"В данный момент мы с сожалением можем подтвердить, что двое немецких туристов погибли при атаке в Хургаде", - говорится в сообщении ведомства.
При этом издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника Министерства внутренних дел Египта отмечает, что до сих пор мотивы нападения на туристов не известны.
"Он может быть сумасшедшим или неуравновешенным. Пока об этом говорить слишком рано", - сказал он.
Правоохоранители также рассматривают версию теракта и бытового конфликта.
Напоминаем, вчера стало известно о нападении на туристов в египетской Хургаде, в результате которого 2 человека погибли и четверо были ранены.
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