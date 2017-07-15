 Боевики избили офицера ВС РФ за угрозу оружием в пьяном состоянии, - разведка

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.
Сообщается, что боевики одного из подразделений 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК разоружили и избили своего командира - офицера ВС РФ, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал личному составу применить оружие в связи с отказом выполнять его приказы.
В то же время, по результатам служебного расследования данного инцидента российский офицер был оправдан, а трое подчиненных, которые наиболее активно участвовали в его избиении, арестованы.
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- Мертві.
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у захєра зовсім дах поїхав...
https://www.facebook.com/maidanvarta/videos/1902413230000547/
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рассказка от племяша.
Место действия - безимяная высотка на юго-восточном краю Дуги, лист карты и квадрат опускаем (ибо военная тайна), но Дебалю оттуда уже видно и без оптики.
Как оказалось контузию свою он выхватил от ИхТутНетов, которые вели себя совершенно по-хамски и кошмарили даже копачей, что по понятиям "ленточки" - полное западло. Но в начале недели их сменили обычные руслики - и началась тишина, прям не война, а сплошной курорт. А тут пару дней назад ночью рация орет, что "Подъем, тревога, все выходим смотреть фейерверк". Ну, естественно народ ломанулся
по местам боевого расписаниясмотреть фаер-шоу, а с той стороны и вправду веселуха: в эфире крики типа "укропы наступают-окружают", сработка кучи сигналок (и МОНок) на минном поле + огонь на поражение по тому же квадрату, короче пожар в бардаке во время наводнения. Минут 5 все пялились на этот джаз, пока их позицию не начали накрывать из 82-х и ДШК, племяшу даже прилетело на излете осколком в броник и пробило магазин. Наши оскорбились и ответили из всех стволов, короче, до рассвета уже никто не прилег - веселая выдалась ночка. Ну а утром выяснилось, что эти самые "отпускники" три для напропалую бухали, а на четвертый кто-то их них в поисках туалета типа "сортир" на предмет отлить блуканул и забрел на свое же минное поле. Ну и .....
http://www.doneckforum.com/forum6/thread75536-849.html#post3035465
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И этот итог для меня особенно печален, потому что окончательно убил мою веру в человека на этой неоправданно огромной, вечно заснеженной, опустощающе холодной и безжизненной, чуждой всему разумному и людскому, полной беспричинной ненависти и нелюбви, нравственно мертвой территории.
В принципе в России продолжает множиться зло и смысловые формы его день от дня все больше напоминают сюжеты с полотен Босха. 4,5 года колонии для 18-килограммого парня на коляске с атрофированными мышцами за разбой; 20 лет убийце Немцова и публичное удивление Кадырова - "странный приговор" ( на воре и шапка...);
Но это всё будни - мы каждый день во всём этом живём. Я про другое.
А поразили меня три других события - уход Носика, а точнее реакция общественности на эту смерть, Навальный со своими дикими шагами и высказываниями и "Дождь" с "Эхом".
Начнем с Носика. Насколько наша, так называемая либеральная, интеллигентная, типа протестная общественность утонула в слезах и дифирамбах, узнав об этой смерти.
Имея дело с обыкновенным нравственным деградантом, жаждущем уничтожения целых стран, радующемся убийствам женщин и детей, отрицающем право на существование Азербайджана, желающим стереть с лица земли Сирию, считающем украинцев недочеловеками, да еще и являясь откровенным туповатым быдлом, косящим под умника и интеллигента, судя по его лексике и умозаключениям, т.е. имея дело с одним из худших представителей русского мира, который еще к тому же смел прикрываться своим еврейством, не имея к оному никакого ментального отношения, позоря государство Израиль, имея дело с этим моральным уродом, я услышал столько пафосных слов в его адрес, такую скорбь, будто ушел второй Христос - не иначе.
"Он основатель рунета!" - окститетесь, он ничего не сделал и не придумал, но это уже вопрос десятый на фоне его личности.
И вот эта неразборчивость, нечистоплотность совести, отвратительная нравственная близорукость нашей общественности, ее двуличность с размягченными убеждениями (которых на самом деле нет) меня убила.
По сути - все те люди, которые претендуют быть моральными авторитетами и мечтают избавления России являются пустышками, которые заслуживают эту Россию, где зло - добро, мир - война и нет ничего во что можно было бы верить.
Какая же у людей в головах каша. Потерянные люди, совершенно потерянные, все потонувшие в этой общей русскомирской, протухшей похлебке. И быть такими в наше время тотальной лжи, войн и скатывания страны в пропасть истории? Непозволительная инфантильность и безответственность для любого порядочного человека сегодня.
Навальный. Тут короче. Вас не смущал его ярый национализм и ксенофобия. Ок. Вас не покоробили его имперские замашки и плохо скрываемое презрение к международному праву. Ок. Вас не удивляет его гапонство, склонность к деспотии, вождизм, хладнокровная беспринципность, отношение к людям, как к бездушным инструментам для удовлетворения своего властолюбия, практически идентичное внутреннее сходство с кремлевским карликом. Ок.
Вы не хотите читать его биографию, вслушиваться в то, что он мелет, критически мыслить. Ок. Вы оправдываете дебаты с убийцей, террористом и военным преступником, дебаты, которые этически невозможны в нормальном обществе и более того, которые легимитизируют Стрелкова. Ок.
Вас не привела в ужас фраза Навального, что Стрелков будет избираться в прекрасной России будущего. Ок.
Вам нужна такая Россия? Вам нужен такой президент? Ок. Кто вы после этого? Путинисты - вид сбоку. А точнее, уже не сбоку - а во всей красе. Вместо запроса в прокуратуру на арест этой твари Навальный решил подискутировать с наемником, у которого руки по локоть в крови.
Не удивлен. Ибо они мыслят в одной плоскости и одного поля ягоды. Соратники, нацики, имперцы разной степени отмороженности.
И как завершающий аккорд окончательного падения - соревнование "Дождя" и "Эхо" в конкурсе "кто быстрее оскотинится".
Одни дают площадку террористу Стрелкову, вторые убийце, идеологу войны и террористу Прилепину. Логотипы этих СМИ уже просто вызывают брезгливость.
Дно, позорище. Венедиктов и Синдеева - пособники этой войны и преступного режима. Спасибо вам за неоценимый вклад в копилку этой людоедской системы, господа главреды. Стрелкова и Прилепина не зовут даже на 1 канал...
На будущее, для псевдо журналистов "Эхо Дождя" - преступники и убийцы должны сидеть в тюрьме и быть изгоями, пока не сидят, а не ходить на светские беседы, на эфиры и не вещать на миллионную аудиторию.
Они должны быть нерукопожатны, алё. Идет война и что вы себе позволяете?! Но, вы не журналисты, а отребье профессии. Увы. Как Киселев и ко.
И как после этого можно смотреть серьезно или с уважением на весь этот протест и т.н. оппозицию?
Их просто нет.
Есть боярышниковое население и есть боярышниковое население, но чуть образованнее.
Речь в посте была о вторых. Надежд нет. А. Тверской
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