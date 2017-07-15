 Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Марьинки из гранатометов, - украинская сторона СЦКК

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.
"14-го июля около 22.30 во время обстрела позиций сил АТО в районе Марьинки под огонь боевиков из автоматических и противотанковых гранатометов вновь попали жилые кварталы населенного пункта. Вражеские гранаты разорвались вблизи жилых домов по улицам Тельмана, Садовой и Степной", - сказано в сообщении.
Как отмечается, мирные жители не пострадали.
Сейчас в Марьинке работает наблюдательная группа украинской стороны СЦКК. Информация об окончательных последствиях обстрелов уточняется.
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