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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:обстрел (6620) СЦКК (257) Марьинка (498)

 Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Марьинки из гранатометов, - украинская сторона СЦКК

марьинка

Вечером в пятницу, 14 июля, российско-оккупационные войска накрыли гранатометным огнем жилые кварталы Марьинки Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"14-го июля около 22.30 во время обстрела позиций сил АТО в районе Марьинки под огонь боевиков из автоматических и противотанковых гранатометов вновь попали жилые кварталы населенного пункта. Вражеские гранаты разорвались вблизи жилых домов по улицам Тельмана, Садовой и Степной", - сказано в сообщении.

Как отмечается, мирные жители не пострадали.

Сейчас в Марьинке работает наблюдательная группа украинской стороны СЦКК. Информация об окончательных последствиях обстрелов уточняется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг активизировался по всей линии фронта, в районе Новотошковского был бой, - штаб АТО
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"Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги",
- Василь Кук, головнокомандувач УПА 1950 р
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чому легке поранення Дейдея в сраку- це "теракт",а обстріл і загибель українців з ВСУ- це тупо звіт генштабу?
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полная блокада лугандона,или валите все науйх в отставку комсосольцы!!!
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наверное с американским Волкером обстрел был согласован,,,?
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я знову ж, в 1556-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!
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Гірших за поголівя кацапів нікого не має в світі !
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булоб логічно побудувати тюрму на тириторії обстрілів і туда помістити сепаратистів тирористів ітд хай би відчули рускіймір
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Классное предложение. Пусть стреляют по своим тварям.
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А что говорят 80 отборных российских офицеров из путинской части СЦКК? Которые работают на Донбассе по личному приглашению Полторака и Муженко? И чей статус и миссия не имеют НИ ОДНОГО подписанного документа?
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Гранатомётами ? - это значит с расстояния в несколько стах метров .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийские оккупанты обстреляли жилые кварталы Марьинки из гранатометов, - украинская сторона СЦКК
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