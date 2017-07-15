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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Египет (688) МИД (4193) отдых (303) теракт (2157)

 МИД просит украинцев воздержаться от поездок в Египет

мид

Министерство иностранных дел призывает граждан Украины отложить посещение Египта в ближайшее время.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины в Facebook.

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"В связи с нападением на туристов в Хургаде (АРЕ) 14.07.2017, а также учитывая принятие парламентом Арабской Республики Египет 04.07.2017 года решения о продлении на три месяца чрезвычайного положения в стране Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует украинцам пересмотреть собственные планы относительно посещения Египта в течение действия в государстве чрезвычайного положения, и, по возможности, воздержаться без крайней необходимости от поездок в эту страну, в т.ч. с туристической целью.

Упомянутые предостережения вызваны существенной активизацией на территории Египта радикальных террористических группировок, включая ИГИЛ, которые все чаще и чаще совершают террористические акты против гражданских лиц на почве религии", - говорится в сообщении.

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Напоминаем, вчера стало известно о нападении на туристов в египетской Хургаде, в результате которого 2 человека погибли и четверо были ранены.
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унитаз уберите - сегодня мы ходим на мид расии по любому...
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все кацы воздержались...
чего бы тебе нет?
удивляюсь почему ты жив еще на украинском форруме.
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Найголовніша причина не їздити у різні єгіпти та турциі - це щоб не бачити кацапів
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Отдыхаю сейчас в Египте!
Россиян тут практически нет! Есть немного украинцев!
Отели пустые! На пляже и у бассейна никого нет! Все лежаки свободные!
Такое ощущение, что походу купил весь отель! Тишина и спокойствие!
Как обстоят дела в дешёвых отелях Ебипта - не знаю!
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Часто приходится ездить мимо загибающегося комплекса из летних домиков в лесу,очевидно в совковые времена там жили автотуристы.И никогда там людей не было ни летом,ни осенью,но зато в этом году просто аншлаг,наверное положение у народа такое что не всем есть деньги ездить по Египтам,можно отдых себе и дома найти.
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МИД, как и впрочем все остальное правительство, походу полные дибилы.
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Исламские государства находятся в состояни перманентных гражданских конфликтов. Какая может быть политическая стабильность если значительную часть населения составляют молодые, необразованные, религиозно-фанатичные молодые люди, у которых нет ни работы, ни других средств к существованию ? Туристы из развитых стран, едущие за "экзотикой" в такие места, имеют отличные шансы вернуться домой в виде запчастей.
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який нах Єгипет?
Яка у нас середня зарплата?
Хто може тоді їздити по тим Єгиптам?
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Не знаю как у Вас, а у нас зарплата позволяет ездить 1 раз в год в Египет, за 150-200$, что существенно дешевле, чем отдыхать в соседней с Одессой Затокой, при уровне сервиса в десятки раз выше...
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