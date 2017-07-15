 МИД просит украинцев воздержаться от поездок в Египет

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины в Facebook.
"В связи с нападением на туристов в Хургаде (АРЕ) 14.07.2017, а также учитывая принятие парламентом Арабской Республики Египет 04.07.2017 года решения о продлении на три месяца чрезвычайного положения в стране Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует украинцам пересмотреть собственные планы относительно посещения Египта в течение действия в государстве чрезвычайного положения, и, по возможности, воздержаться без крайней необходимости от поездок в эту страну, в т.ч. с туристической целью.
Упомянутые предостережения вызваны существенной активизацией на территории Египта радикальных террористических группировок, включая ИГИЛ, которые все чаще и чаще совершают террористические акты против гражданских лиц на почве религии", - говорится в сообщении.
Напоминаем, вчера стало известно о нападении на туристов в египетской Хургаде, в результате которого 2 человека погибли и четверо были ранены.
2230 17
Термобарическая граната производства РФ, сброшенная с БПЛА на склад боеприпасов, случайно зацепилась за дерево и провисела несколько лет перед носом всех комиссий, - командир 46-го мотопехотного батальона Власенко. ФОТО(166)
Украинская сторона СЦКК: Теракты в оккупированном Луганске, в результате которых погиб человек - очередная провокация со стороны боевиков(52)
Турпоток украинцев в Турцию вырос на 25% по сравнению с 2016 годом(136)
"Министерство курортов" оккупированного Крыма констатирует снижение числа туристов на 4,2%(64)
Отдых в Украине: почему так дорого?(0)
Около 50 детей из прифронтовых территорий отправили на отдых в Одессу спецпоездом, - Жебривский. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(88)
Автомобиль с сотрудниками СБУ взорвали в Донецкой области: один погибший, трое ранены. ФОТО (обновлено)(451)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
чего бы тебе нет?
удивляюсь почему ты жив еще на украинском форруме.
Ответить
Ответить
Ответить
Россиян тут практически нет! Есть немного украинцев!
Отели пустые! На пляже и у бассейна никого нет! Все лежаки свободные!
Такое ощущение, что походу купил весь отель! Тишина и спокойствие!
Как обстоят дела в дешёвых отелях Ебипта - не знаю!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Яка у нас середня зарплата?
Хто може тоді їздити по тим Єгиптам?
Ответить
Ответить