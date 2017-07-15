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Все про:война (3231) Путин (24027) Россия (71405)

 Отстаивая интересы России, мы не собираемся ни с кем воевать, - Путин

путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва будет отстаивать свои интересы "цивилизованными способами и методами".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА "Новости".

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"Мы не собираемся ни с кем спорить, ругаться, воевать, но исходим из того, что с нами тоже будут считаться и уважать наши законные интересы, законные права. У нас не может не быть своих интересов, мы собираемся их отстаивать, но законными, цивилизованными способами и методами", - заявил Путин.

По словам Путина, для этого России нужно объективно подавать информацию о себе, в том числе, о своей истории.

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Как любил говорить один мой знакомый :"Свежо питание, да се...ится с трудом"...
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Тепер вже ,коли Хуйли ледь-ледь почали заливати сало за шкуру - воно заскиглило,що не хоче воювати.От вам головна риса рашкінського психотипу: прийти знущатися ,грабувати та вбивати слабшого,але коли замість того отримати по пиці-почати вдавати з себе безневинне янголятко.
Зі мною нещодавно була така історія- у жінки в переході якась наркоманська морда швидко поцупила телефон,не бачачи що я коло неї(я десь собі дивився щось на розкладці).А коли я його догнав та збив з ніг-воно почало скиглити,як те Хуйло,щоб мовляв я його не бив.
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ну так ты поучил его жизни??? хоть разок заехал???
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Один раз-далі було гидко.Він віддав телефона-та я собі пішов до жінки.Вона зараз з животиком,тому я більше за неї переймався,аніж за телефон.
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Рости своє дитя козаком (або козачкою). Хай матуся легко розродиться... (Чи, може, як в анекдоті старовинному - "Куме,вже э? Сподобилися?"...
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. . Убийца. Педофил шакалюга. Подохнешь как. Мусолинни!!!!
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Одно предложние, а тема диссертации по психиатрии готова.
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Я это уже слышал когда гитлер пришел к власти -он тоже как этот путин не с кем не воевал а только освобождал и снова слышу этот рашисткий бред но уже от нового гитлера -путина и снова этот новоиспеченный фюрер расказывает что он не воюет на востоке Украины а только проводит освободительную работу которая раньше называлась фашизмом а сейчас рашизмом-видать этот урод всех за лохов держит или пребывает в ином измерении раз такой бред несет как отголосок прошедшего -вспомните гитлера -тоже самое говорил захватывая одну за одной страны но путин в этом плане лишь постоянно дергается и все оставляет в разрушенном состоянии.
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Vitauskas 🇱🇹🇺🇦
@Vitauskas_A 8 год

На вопрос, с кем РФ воевала в Чечне, московские школьники ответили: с американцами. Это, чтобы вы поняли уровень мракобесия в "сверхдержаве" pic.twitter.com/PNC5mm7OKq
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вот- теперь никто не сможет сказать,, что президент расси лжец.
честнее человека мир не видел...
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Украинцы - хуйло за один народ запело - я бы зарядил пушки и поддтянул....
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А Вы знаете б/у работник КГБ говорит почти правду. Все проблемы не с б/у работником, хотя его сейчас величают "Великий- ПУ",а просто заблудившихся -зеленых человечках,а это туристы с планеты Марс, все зеленые -человечки проживают только там,ученными это доказано давно, таких в Раши отродясь не было. Ну естественно,туристы с Марса не посоветовались с "Великим" и самочинно решили колонизировать понравившуюся им часть: Украины,Грузии,Молдовы даже часть Сирии. За такие нехорошие делишки "Великий -Пу" их накажет : Кому дерявянный-макинтош в награду, кому медальку. = ОНИ= честный , справедливый, всегда говорят только правду .Надеюсь эти качества в Гааге им пригодятся.
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Обезьяна в арифметике разбирается куда лучше, чем это чмуйло в цивилизованности.
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Где тот Воробушек , чтобы прикончил этого таракана?!
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Так хуйлономика не позволяет воевать с низкими ценами на нефть.
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ребята, шо происходит?
у меня не так быстро как у вас....
еще раз - ребята, шо происходит?
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ЕТО ПРОПОГАНДА ,ВИРИВАЕТСЯ С СТАТЬИ ПО КУСОЧКАМ .НЕНЕДА ВОЕВАТЬ ТО ЗАЧЕМ ТВАРИ ,УРОБИ ТЕРОРИСТИЧЕСКИЕ, ОГРАБИЛИ УКРАИНУ . УКРАИНА НА ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ БУДУТ ПОМНИТЬ ПОДЛИХ КАЦАПОВ ,НАМ НЕНАДА ЛАПШУ ВЕШАТЬ ВИ ТВАРИ ВСЕ КРОВОПИЙЦИ НАРОДА УКРАИНИ. НИ НА ОДИН КОМЕНТАРИЙ ИЛИ СТАТЬЮ МИ НЕВЕРИМ АФЕРИСТАМ ПОДЛИ.
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Куда уж больше - Крым, Добасс, Сирия и так уже сидят занозой в заднице. Боливару же не вынести двоих, а их уже трое. Дебил, блядь.
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Валодя тогда кто ваюет на територи украины и сири
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ну-ну, а в Сирии и на Донбассе как бы не война, блин все время забываю, что

ИХТАМНЕТ
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"Отстаивая интересы России, мы не собираемся ни с кем воевать, - Путин" - вот такой простой и наглой ложью кремлёвская гнида уже полтора десятка лет вскармливает тупых москалей и, что самое удивительное, они легко ведутся, но если мы вспомним времена гитлера, то цивилизованную европейскую нацию гитлер тоже зомбировал и превратил в биомассу, но немцы получали ощутимые преимущества в улучшении жизни, правда ценой ухудшения жизни других, оккупированных стран, но тупые москали ничего от агрессивной, захватнической политики своего фюрера-вора ничего не имеют, даже не смотря на то, что он свою биомассу безжалостно обворовывает, а они продолжают тупо вестись на дешёвую демагогию своего кремлёвского вора и мясника, вот загадка поведения человекоподобных, и правда, паРашу умом невозможно понять.
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А количество хромосом позволяет иметь цивилизованные интересы и способы их достижения?
Так что ... - ничего нового.
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Мордва, ваша история - это 400 лет служения Орде и 300 лет череды переворотов.
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2500 лет пожирания чилавечины на мехесрань мудянском балоте. Антрофаги, греческое = мардва, сарматизм = кацап, татарское = людоед, славянизм.
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Згадаймо, коли це КГБ,ФСБ говорили правду. Вся теорія і практика їхньої роботи--це брехня, шантаж, погрози, тероризм, цинізм, підкуп. Росія побудувалась на цих принципах,це в крові народа да вдобавок і імперські погляди і природне хамство.
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От куда у него такие полководческие "таланты" произносить слова типа-воевать, захватывать.. Пример- Суворов!? (тот был тоже мал ростом)-да нет же, Суворов был все-таки аристократом и не чета этой моли. Чингиз ХАН, Субудэй-багатур , уже ближе к теме, но и они не чета(путину), потому , что эти великие воители были по истине великими, доказав это своими завоеваниями, своей стратегией и тактикой искусства войны. И вот пришла догадка, а не является ли этот путин-"полководец" и ему подобные(а лицо ЛАВРОВА это подтверждает) прямыми потомками тех ЛОШАДЕЙ, которые несли Великих монголов к своим завоеваниям.
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Когда кричат "Суворов!", "Суворов!, мне сразу вспоминаются его потери в сражениях с турками... Там потери 1Х30-40... Однако, мне известны только несколько случаев, зафиксированных в истории, когда одна из сторон имела такие малые потери - это война зулусов с англичанами (когда против "ассегаев"- копий для рукопашного боя, выставили магазинные винтовки и пулемёты), война англичан с "махдистами" в Египте (оружие то же), да австро-прусская война, при Бисмарке. В последнем случае потери 1Х10 были вызваны тем, что австрийцы стреляли из дульнозарядных ружей, и стоя, а пруссаки - из казнозарядной винтовки Дрейзе, лёжа в окопах и за природными укрытиями... А у Суворова все "великие" победы - только там, где не было посторонних наблюдателей... Кроме того, он говорил только о потерях русской регулярной армии, в то время, как значительную часть её составляли иррегулярные войска - запорожские казаки, потери которых не указывались.А ведь Измаил, Очаков, и другие крепости были взяты, в основном, казаками... А вот, когда Суворов сунулся воевать с наполеоновскими войсками, то "получил по полной", да ещё и от войск "второго эшелона" - Наполеон с армией тогда в Египте находился...
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В данном своем комментарии я заострила на одной из предлагаемых мною догадках- о прародителях "полководца" путина, о говорящем человеке- кентавре Лаврове. А та информация о Суворове , которую выложили вы, очень познавательна-спасибо.
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Это очень лестная ещё и неполная информация.
Если о Суворове копнуть = полная жесть.
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Отстаивая интересы России, мы не собираемся ни с кем воевать, - Путин-после того ,
как насрал на Хельсинский акт и Будапештский меморандум после того.как оккупировал земли соседей,после того,как начал рашист за 25 лет множество кровопролитных конфликтов...такое могло сказать мировое куйло...
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судя по его словесному поносу, - в августе со своей рыббригадой собирается в отпуск. стерхи напряглись, щуки и руцкие грешницы попрятались, амфоры зарылись в дно,....... вангую - очередной отпускной подвиг будет связан с быком )))))))
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- " Да не собираюсь я никого убивать и насиловать!" заявил Чикатилло на суде. "У меня не может не быть физиологических потребностей, но я всегда удовлетвояряю их законными и цивилизованными способами и методами", резюмировал маньяк
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Ну если этот кремлёвский окурок трепанул пацанёнку,что у России нет границ,то есть,считает весь мир зоной своих интересов,то России всегда придётся воевать с кем-либо...Но если это "кем-либо" сразу Росси начистит лицо,то все кремлёвские шавки сразу позатихают и будут весь мир называть братьями...Уж такие они,русские.Кто даёт им слабинку-гнут и прут,кто им с размаху в зубы-улыбаются дёснами...
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«Представим себе человека, от природы здорового, сильного, умного, способного и незлого, - а именно таким и считают все, и весьма справедливо, наш русский народ. И вот мы узнаём, что он, в лице значительной части своей интеллигенции, хотя и не может считаться формально умалишённым, однако, одержим ложными идеями, граничащими с манией величия и манией вражды к нему всех и каждого».
«Равнодушный к своей действительной пользе и действительному вреду, он (народ), воображает несуществующие опасности и основывает на них самые нелепые предположения. Ему кажется, что все соседи его обижают, недостаточно преклоняются перед его величием и всячески против него злоумышляют».
«Всякого из своих домашних он обвиняет в стремлении ему навредить, отделиться от него и перейти к врагам - а врагами своими он считает всех соседей. И вот, вместо того, чтобы жить своим честным трудом на пользу себе и ближним, он готов тратить всё своё состояние и время на борьбу против мнимых козней. Воображая, что соседи хотят подкопать его дом и даже напасть на него вооружённой рукой, он предлагает тратить огромные деньги на покупку пистолетов и ружей, на железные заборы и затворы. Остающееся от этих забот время он считает своим долгом снова употреблять на борьбу со своими домашними…».
( С. Соловьёв, русский историк, «Мнимые и действительные меры к подъёму народного благосостояния», статья в альманахе «Вестник Европы», сентябрь 1892 года).
Прошло более СТА лет. Что изменилось?!
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Воевать они не собираются ). Это точно. В Южной Осетии на 500 метров перенесли границу вглубь Грузии. И все тихо, без военных действий ).
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все правильно, зачем воевать, если можно своих пацанов во власть стране-жертве напихать и высосут из всю кровь вместе с кишами.
В принципе это далеко не новость, еще на военных кафедрах в СССР была такая тема в ТСП (тактико-специальной подготовке).
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Клиент давно созрел для смерти.Мозг умер.Работают речевые и двигательные аппараты.Только ботокс продлевает его жалкие дни. Оказывается у него свойства,как у жидкости,которой забальзамирован ленин.
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Вкус паники 15th Июль 2017 anti-coloradosОтстаивая интересы России, мы не собираемся ни с кем воевать, - Путин - Цензор.НЕТ 6072Наверное, в России почувствовали что-то неладное. До последнего времени, официальная Москва пела песни в стиле: мы за мир, мы белые и пушистые, нас везде любят и ждут, хотя кто-то, почему-то, пытается с нами поссорить, и далее - список тех, с кем их ссорят. Но вот риторика изменилась и разные деятели, не только официальные, стали срываться в истерику и выдавать вещи, ранее усердно скрываемые.Оно и понятно, нефтегазовая соска, выкормившая кровавого монстра, и так оскудела, а тут выяснилось принеприятнейшее обстоятельство, действительно пророчащее неладное. Дело в том, что так тяжело выстраданное Москвой решение ОПЕК о замораживании объемов добычи нефти, за которое Путиным было роздано множество ништяков, на достижение которого трудилась вся купленная агентура, оказалось не таким уж и незыблемым. По итогам полугодия выяснилось, что большинство стран картеля превысили свои квоты и добыли нефти больше, чем договаривались.Такая ситуация вызвана статистикой загрузки танкеров, которые стоят на рейдах всего мира, в ожидании разгрузки. Залитые под верх махины сгрудились у принимающих терминалов, которые не успевают их разгружать. Грубо говоря, нефти прямо сейчас больше, чем это нужно потребителям. Вот и болтаются в море огромные наливники в 200-300 тыс. тонн каждый. Такое положение намекает добывающим странам о том, что избыток нефти непременно приведет к снижению или даже обвалу цен. Биржевые спекулянты еще играют свои хитрые игры, но ситуация не желает кардинально меняться. Кстати, она и не будет меняться потому, что Штаты не брали на себя никаких ограничительных обязательств и стремительно наращивают экспорт нефти. То есть, сколько бы ОПЕК себя не ограничивала, вместо нее всегда найдется кому продавать, пока ее покупают.Самое неприятное, для Москвы, что к лету, Эту тенденцию уловила и поддержала Саудовская Аравия. Она стала одной из последних стран ОПЕК, де-факто вышедшей из-под картельного договора. Производители нефти желают продать ее как можно больше по таким высоким ценам и их можно понять. Другое дело, что такие действия оставляют все меньше шансов сценарию снижения цен и все больше - сценарию их обрушения. Все, над чем трудилась Москва - идет прахом. Там тоже бродит предчувствие совсем грустной перспективы. С учетом того, что Москва открыто высказывает надежды на то, что цены на нефть все же возрастут или хотя бы - не упадут, можно с уверенностью говорить о том, что руководство РФ не имеет иллюзий на счет того, с чего живет их страна и что ее убьёт. То есть, с перспективами в России всегда были проблемы, а тут они если и есть, то весьма мрачные.
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продолжение..
Кстати, о перспективах. Недавно на глаза попался текст о том, почему в России не прижилось сыроварение и виноделие. Кто-то довольно точно подметил наличие очень низкого горизонта планирования у россиян. С момента прихода технологий в Россию, там так и не стали производить сыров с 3-5 летней выдержкой. То же самое и с вином. Сыров и вин в России так и не научились делать именно потому, что никто не мог вполне уверенно сказать, что с ним будет через 5 лет. Поэтому, в производство шло то, что сегодня можно сделать, а завтра, через неделю, максимум - через месяц, можно выпить или съесть.Так и в этом случае. Перспективы если и есть, то одна, грустнее другой. И вот из Кремля полилась очень странная риторика. Некто Путин недавно разоткровенничался и выразил надежду на то, что с Украиной отношения не совсем утрачены и что их можно бы восстановить. Но при этом он отметил, что Украина в этом нуждается больше России. Он как-то забыл, что такие формулы протухли более трех лет назад и могут всерьез озвучиваться только россиянами и для россиян. Для остального мира уже понятно, что эта огромная баржа тонет и самое правильное к ней отношение - вовремя вытащить оттуда все ценное. Устраивать же заплыв на этом корыте, уже никого не заманишь.Но наиболее ярко стал выступать Сережа Лавров, призвавший Европу повлиять на Украину, ибо там - сплошная русофобия. Оно конечно - свобода слова и свобода совести, каждый волен говорить то, что вздумается, но после таких речей, Лавров рискует лишиться своего почетного звания «Унылая Лошадь» и получить новое - «Тупой Ишак». О русофобии рассказывает тело, которое лично причастно к ведению войны, против Украины, аннексии ее территории, постоянно выливающее помои на нее и повинное в гибели тысяч ее граждан. И вот оно вдруг обнаружило, что русских в Украине не любят. Ему бы лучше рассуждать о других вещах, ибо такие заявления показывают полную утерю адекватности одного из ведущих деятелей крупной страны. Причем, его помощница, алкоголичка Захарова, заявила о наличии русофобии в Штатах, которые отказывают российским шпионам, прикрывающимся дипломатическими паспортами, в получении соответствующих виз. Это ничего, что уже пачками даются свидетельские показания на этих деятелей в деле о президентских выборах, Захарова все равно удивляется, почему их там не любят?Причем, все эти деятели любят порассуждать о стремлении России к миру и прочим приятным вещам, но тут же некто Кадыров, обещает поставить весь мир «Раком» и напоминает, что РФ имеет ядерное оружие и всему миру будет душно, когда она начнет всех бомбить. При этом, ни полицейские, ни психиатры не повязали Кадырова сразу после этой речи, как не повязали Пушкова, Жириновского и всю эту больную шоблу, постоянно угрожающую миру. Это значит, что они все говорят правильно и никакого криминала или клиники там нет.Тем не менее, визг из Москвы становится все более пронзительным и хоровым. Похоже на то, что соседи начинают паниковать, ибо теперь да них стало доходить, куда именно их загоняют и что будет дальше !!
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антиколорадос как всегда четко и по существу
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Неужели москали а с 18 века уже якобы придуманные рассеяне такие примитивные субъекты не интересующиеся ничем, и не имеющие стройного аргументированного мнения о своей истинной истории татаро - угро -финского прошлого? В Украине даже любой школьник твёрдо скажет что татаро - угро - финскую лапотную державу - орду с названием Московия ( колония Золотой - Орды и крымских ханов ) царь татарин Петр I (Петр 1 ведет род от татарского рода НАРЫ (Нарышкины), переименовал в Россию ("Россия" на латинский манер - Rossia, придумано специально, как бы и не путать с славянской Киевской Русью (в тот момент было всем очевидно, ГДЕ на самом деле эта славянская Русь находится), и в то же время дикие и необразованные татаро - угро - финны московиты хотели обосновать со славянской Русью-Украиной определенную преемственность, претендовать сразу на все чужие им славянские земли бывшей империи Рюриковичей, и монголоидные угро- финны лапотники подло переименовали свою татаро - угро - финскую лапотную Московщину - оду недавно только в 18 веке, в 1721 году!!! Ну а какие могут быть россияне -русские когда они не славяне - русичи а татаро -угро - финны ? Ужас это какой то бред гадких москалей - кацапов.
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«Жить бы мне в такой стране
Чтобы ей гордиться…
Только мне в большом говне
Довелось родиться…
Не помог России бог
Царь или республика.
Наш народ ворует, пьёт
Гадит из-за рублика…
Обмануть, предать, надуть
Обокрасть - как славно-то?
Страшен путь во мрак и жуть
Родина державная.
Сколько лет всё нет и нет
Жизни человеческой
Мчат года… Всегда беда
Над тобой, Отечество…»
(Эльдар Рязанов. «Неподведённые итоги»)
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а кто мелкому посреди лба поребрик залудил?
или ето неизвестная мне скрепа?
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Лживое крысиное ЧМ0. Интересно этой ахинеи кто то верит кроме ваты. И почему ему порошка какого то не пришлют. Что бы паDла пляшивое сдохло наконец то. Осчастливило мир наконец.
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Поймет и докер, и рыбак,
Поймет рабочий и батрак,
Поймет народ любой страны
Хотят ли русские, хотят ли русские,
Хотят ли русские войны.
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из той же оперы, что российских военных нет в Крыму и на Донбасе.
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У нас не может не быть своих интересов, мы собираемся их отстаивать, но законными, цивилизованными способами и методами", - заявил Путин.

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Ах ты пАдлА гЭбнявое!!! Теперь Ано заявлет Шо хочет бАроЦа цивилизованными метАдАми и воевать ни с кем не хочет... Если уж и одержим идеей собрать воедино бывший совок, то нужно было строить с соседями отношения так, что бы соседи сами захотели воссоединится экономически, политически и пр. А ты пАдлА с немытым рылом, перегаром и вАнючим сапогом поперлось принуждать бывшие государства совка к дружбе и уважению к мордору.
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Хотят ли русские войны,
Вопили дети сатаны,
Они хотят - донёсся шепот,
Убитых ими из земли.
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Ублюдок нагло и позорно лжет прямо в глаза уже в который раз. Уж мы-то, украинцы, знаем на собственном опыте, чего стоят эти слова о "миролюбии" России и её приверженности к законности и цивилизованному ведению дел. И как эти вонючие кацапские обезьяны "не собираются ни с кем воевать".
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В открытую - да, не собирается!
А так по тихому своих гавноедов подсылать, без опознавательных знаков - это всегда пожалуйста...
Так что - плешивое 3/14дрило тут не лукавит...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОтстаивая интересы России, мы не собираемся ни с кем воевать, - Путин
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