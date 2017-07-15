 Отстаивая интересы России, мы не собираемся ни с кем воевать, - Путин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА "Новости".
"Мы не собираемся ни с кем спорить, ругаться, воевать, но исходим из того, что с нами тоже будут считаться и уважать наши законные интересы, законные права. У нас не может не быть своих интересов, мы собираемся их отстаивать, но законными, цивилизованными способами и методами", - заявил Путин.
По словам Путина, для этого России нужно объективно подавать информацию о себе, в том числе, о своей истории.
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Зі мною нещодавно була така історія- у жінки в переході якась наркоманська морда швидко поцупила телефон,не бачачи що я коло неї(я десь собі дивився щось на розкладці).А коли я його догнав та збив з ніг-воно почало скиглити,як те Хуйло,щоб мовляв я його не бив.
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@Vitauskas_A 8 год
На вопрос, с кем РФ воевала в Чечне, московские школьники ответили: с американцами. Это, чтобы вы поняли уровень мракобесия в "сверхдержаве" pic.twitter.com/PNC5mm7OKq
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честнее человека мир не видел...
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у меня не так быстро как у вас....
еще раз - ребята, шо происходит?
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ИХТАМНЕТ
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Так что ... - ничего нового.
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Если о Суворове копнуть = полная жесть.
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как насрал на Хельсинский акт и Будапештский меморандум после того.как оккупировал земли соседей,после того,как начал рашист за 25 лет множество кровопролитных конфликтов...такое могло сказать мировое куйло...
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«Равнодушный к своей действительной пользе и действительному вреду, он (народ), воображает несуществующие опасности и основывает на них самые нелепые предположения. Ему кажется, что все соседи его обижают, недостаточно преклоняются перед его величием и всячески против него злоумышляют».
«Всякого из своих домашних он обвиняет в стремлении ему навредить, отделиться от него и перейти к врагам - а врагами своими он считает всех соседей. И вот, вместо того, чтобы жить своим честным трудом на пользу себе и ближним, он готов тратить всё своё состояние и время на борьбу против мнимых козней. Воображая, что соседи хотят подкопать его дом и даже напасть на него вооружённой рукой, он предлагает тратить огромные деньги на покупку пистолетов и ружей, на железные заборы и затворы. Остающееся от этих забот время он считает своим долгом снова употреблять на борьбу со своими домашними…».
( С. Соловьёв, русский историк, «Мнимые и действительные меры к подъёму народного благосостояния», статья в альманахе «Вестник Европы», сентябрь 1892 года).
Прошло более СТА лет. Что изменилось?!
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В принципе это далеко не новость, еще на военных кафедрах в СССР была такая тема в ТСП (тактико-специальной подготовке).
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Кстати, о перспективах. Недавно на глаза попался текст о том, почему в России не прижилось сыроварение и виноделие. Кто-то довольно точно подметил наличие очень низкого горизонта планирования у россиян. С момента прихода технологий в Россию, там так и не стали производить сыров с 3-5 летней выдержкой. То же самое и с вином. Сыров и вин в России так и не научились делать именно потому, что никто не мог вполне уверенно сказать, что с ним будет через 5 лет. Поэтому, в производство шло то, что сегодня можно сделать, а завтра, через неделю, максимум - через месяц, можно выпить или съесть.Так и в этом случае. Перспективы если и есть, то одна, грустнее другой. И вот из Кремля полилась очень странная риторика. Некто Путин недавно разоткровенничался и выразил надежду на то, что с Украиной отношения не совсем утрачены и что их можно бы восстановить. Но при этом он отметил, что Украина в этом нуждается больше России. Он как-то забыл, что такие формулы протухли более трех лет назад и могут всерьез озвучиваться только россиянами и для россиян. Для остального мира уже понятно, что эта огромная баржа тонет и самое правильное к ней отношение - вовремя вытащить оттуда все ценное. Устраивать же заплыв на этом корыте, уже никого не заманишь.Но наиболее ярко стал выступать Сережа Лавров, призвавший Европу повлиять на Украину, ибо там - сплошная русофобия. Оно конечно - свобода слова и свобода совести, каждый волен говорить то, что вздумается, но после таких речей, Лавров рискует лишиться своего почетного звания «Унылая Лошадь» и получить новое - «Тупой Ишак». О русофобии рассказывает тело, которое лично причастно к ведению войны, против Украины, аннексии ее территории, постоянно выливающее помои на нее и повинное в гибели тысяч ее граждан. И вот оно вдруг обнаружило, что русских в Украине не любят. Ему бы лучше рассуждать о других вещах, ибо такие заявления показывают полную утерю адекватности одного из ведущих деятелей крупной страны. Причем, его помощница, алкоголичка Захарова, заявила о наличии русофобии в Штатах, которые отказывают российским шпионам, прикрывающимся дипломатическими паспортами, в получении соответствующих виз. Это ничего, что уже пачками даются свидетельские показания на этих деятелей в деле о президентских выборах, Захарова все равно удивляется, почему их там не любят?Причем, все эти деятели любят порассуждать о стремлении России к миру и прочим приятным вещам, но тут же некто Кадыров, обещает поставить весь мир «Раком» и напоминает, что РФ имеет ядерное оружие и всему миру будет душно, когда она начнет всех бомбить. При этом, ни полицейские, ни психиатры не повязали Кадырова сразу после этой речи, как не повязали Пушкова, Жириновского и всю эту больную шоблу, постоянно угрожающую миру. Это значит, что они все говорят правильно и никакого криминала или клиники там нет.Тем не менее, визг из Москвы становится все более пронзительным и хоровым. Похоже на то, что соседи начинают паниковать, ибо теперь да них стало доходить, куда именно их загоняют и что будет дальше !!
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Чтобы ей гордиться…
Только мне в большом говне
Довелось родиться…
Не помог России бог
Царь или республика.
Наш народ ворует, пьёт
Гадит из-за рублика…
Обмануть, предать, надуть
Обокрасть - как славно-то?
Страшен путь во мрак и жуть
Родина державная.
Сколько лет всё нет и нет
Жизни человеческой
Мчат года… Всегда беда
Над тобой, Отечество…»
(Эльдар Рязанов. «Неподведённые итоги»)
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или ето неизвестная мне скрепа?
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Поймет рабочий и батрак,
Поймет народ любой страны
Хотят ли русские, хотят ли русские,
Хотят ли русские войны.
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Вопили дети сатаны,
Они хотят - донёсся шепот,
Убитых ими из земли.
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А так по тихому своих гавноедов подсылать, без опознавательных знаков - это всегда пожалуйста...
Так что - плешивое 3/14дрило тут не лукавит...
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