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 Политика Украины
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Все про:Житомир (491) конвертцентр (354) прокуратура (3058) ГФС (3029)

 Конвертцентр с оборотом в 10 млн грн ликвидирован в Житомире, - прокуратура

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Прокуратура и налоговики пресекли деятельность конвертационного центра, который за 2016-2017 годы незаконно сформировал налоговый кредит по НДС 20 предприятиям реального сектора экономики на сумму более 10 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области, передает Цензор.НЕТ.

"14 июля с целью прекращения незаконной деятельности проведены обыски в местах осуществления незаконной финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования. Обнаружены и изъяты 7 печатей предприятий с признаками фиктивности, факсимиле, компьютерная техника, бухгалтерская документация, в том числе чистые бланки с печатями фирм нерезидентов, и черновые записи", - говорится в сообщении.

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Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 УК Украины проводит следственное управление финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в области.





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лично меня такие новости, которые всплывают чуть ли не каждый день, уже реально поднапрягают за 3 года. теми суммами, которые озвучиваются, можно уже весь бюджет обеспечить без налогов.
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Просто подминают под себя все помойки обнальные.....деньги при любой власти обналичивали....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонвертцентр с оборотом в 10 млн грн ликвидирован в Житомире, - прокуратура
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