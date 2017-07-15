 Конвертцентр с оборотом в 10 млн грн ликвидирован в Житомире, - прокуратура

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области, передает Цензор.НЕТ.
"14 июля с целью прекращения незаконной деятельности проведены обыски в местах осуществления незаконной финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования. Обнаружены и изъяты 7 печатей предприятий с признаками фиктивности, факсимиле, компьютерная техника, бухгалтерская документация, в том числе чистые бланки с печатями фирм нерезидентов, и черновые записи", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 УК Украины проводит следственное управление финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в области.
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