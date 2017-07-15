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 Политика Украины
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 Враг активизировался по всей линии фронта, в районе Новотошковского был бой, - штаб АТО

штаб ато

В зоне АТО, в конце прошлых суток, боевики активизировали вооруженные провокации практически вдоль всей линии разграничения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

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После 6 часов вечера на Мариупольском направлении противник из гранатометов и 82 миллиметровых минометов бил по нашим позициям в районе Гнутово, Павлополя, Водяного, Каменки. А с 8 вечера и почти на протяжении 2 часов боевики из минометов калибра 120 миллиметров, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов обстреливали Широкино. В результате обстрела 2 наших военных получили ранения. Из 120 миллиметровых минометов и танка преступники обстреляли Красногоровку. Кроме того, ночью, под огнем вражеских гранатометов в очередной раз оказались гражданские здания в Марьинке.

На Донецком направлении противник в 9 часов вечера из стрелкового оружия и гранатометов вел огонь по шахте Бутовка и Авдеевке. Еще один наш военный получил ранения во время обстрела Каменки.

Резкое увеличение огневых провокаций в конце прошлых суток зафиксировано на Луганском направлении. Здесь боевики около 23 часов из стрелкового оружия и гранатометов вели огонь по поселкам Донец и Новозвановка. Из 82 миллиметровых минометов накрывали Крымское. Этой ночью произошло боевое столкновение украинских войск с противником. Почти с полуночи и до 2 часов ночи в районе Новотошковского группа боевиков безуспешно пыталась приблизиться к нашим позициям. К сожалению, в ходе этих боевых действий один украинский защитник погиб.

Всего за минувшие сутки противник 35 раз нарушил перемирие. Силы АТО 15 раз открывали огонь.

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Как сообщалось ранее, 13 июля враг 29 раз обстрелял позиции сил АТО.
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мало ми вас убивали сучар казларилих. ох мало.... ну та ладно . дожинем.
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розуму їм потрібно в їхню пусту макітру.
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Время наш союзник. Нефть торгуется по 48 уже давно, Сев. потока №2 не будет. Уголь будем получать из США. Вся эта шушара потихоньку сама задохнется в своей блевотине.
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мало того,шо задохнется,произойдет ликвидация всех нерентабельных предприятий дамбаса,без государственного участия,что не может не радовать...
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Смахивает на плохую театральную постановку. Вчера в сраку "ранили" Пердея. Народ не ведется. Сегодня, как по заказу, "враг активизировался" ... Все обязательно верить, АТО "Путин нападет".
Блин, ну как-то ...
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Ага, и еще ...как там у вас в расее пишут - "все актеры из львовского театра". Блин, как-то так...
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Ага. И наблюдатели OBSE вчера сообщили, что на территорию Украины прошла большая колонна бронемашин и военных грузовиков . Не путен, не?? Ну ты и кретин, кацапчику))
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в пєрвом кавалєрійськом імєні в.в. хуйла
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Девіз десантників- Ніхто крім нас !
Девіз артилерії- Ніхто без нас !
Доброго Ранку Друзі!


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для пэтра порошенка и вохи грошмана торговые партнёры

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Увага! Внимание! В Центре информационных технологий Генерального Штаба информационных войск РФ расположенного в Питере на улице Савушкина, 55 к «работе» приступила новая смена.
Перед православными лежит методичка: «мочить» Порошенко.
«Экономика Хохляндии идет ко дну». «Уркаине полный капец!». «Скоро укропы вымерзнут от холодомора и приползут на коленях в кремль за хлебушком и газом и будут просить поставить им царем кума старика кабаева - медведчука». «НАТО в шоке». «Киев в шоке». «Европа в шоке от адмирала кузнецова». «Паника в Раде». «Порошенко пакует чемоданы», «США скоро развалится!». «Америка рыдает», «Генералы Пентагона бьются в конвульсиях!». «Трампа убьют ночью во сне». «Порошенко продал Карпаты». Такими заголовками сегодня пестрит Ютуб.
Как сообщают российские журналисты «ЛАЙНОНЬЮС» с января по ноябрь 2016 года покупательская способность «укров» приблизилась к нулю. Полки в магазинах пустые. В маршрутках проезд оплачивают солью и спичками. «КРЫМНЕТ», «ГАЗНЕТ», «БЕЗВИЗНЕТ», «САЛАНЕТ».
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Скоріше всього це методичка порохоботів - всі хто проти петі пята колона
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Враг активизировался по всей линии фронта :
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а что ещё должны делать путинские бандиты, если трусливые ВСУ не только не освобождают Украину от оккупантов, а даже не обороняются?)))))))))))
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Вчера по дороге в Мариуполь обратил внимание на расстрелянный указатель. Чо-то не любят у нас донецких:

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по всей линии разграничения... нормально так прошел саммит джи - 20. хуй он ложил на них и ссал с высокой горки. что они ему сделают? да ничего. потеряла Украина и Крым и часть Донбасса.
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Шо ты морозишь? хорош говорить на кацапском наречии, говори или на русском или на украинском.
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ну у тебя и рожа. точно кацап муслимский. вата так сказать. я тебя не понимаю. о чем ты там пишешь....
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аааа прогуглил на Mara Ainsa .... а с чего ты взял что это моя фота???? Она точно не моя, а англичанина однаво с форума Thorn Tree Lonely Planet.... Ось те хрест истинный
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Я навить токащо реально перехрестивься ....
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ну теперь понял. ладно пойдем, нет предмета разговора. только так.. попиздеть. не хочу.
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АКТУАЛЬНО_Донецьку область перейменувати в Східно-українську область і ніяких автономій ,влада й так занадто пов'язана зі спрутом ахметова , а ще їм виділити окремо землю для "беспредела"?
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OBSE накануне сообщила на территорию Украины с педерации прошла большая колонна бронетехники
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67 бронемашин и военных грузовиков. А что кацарылая, волнуешься за своего недомерка?
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ну пока обстрелы вражеской артиллерии в результате которых у нас погибшие и раненные мы будем считать правакациями то ето не свободная страна да и не страна вовсе...
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