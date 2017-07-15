 Враг активизировался по всей линии фронта, в районе Новотошковского был бой, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
После 6 часов вечера на Мариупольском направлении противник из гранатометов и 82 миллиметровых минометов бил по нашим позициям в районе Гнутово, Павлополя, Водяного, Каменки. А с 8 вечера и почти на протяжении 2 часов боевики из минометов калибра 120 миллиметров, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов обстреливали Широкино. В результате обстрела 2 наших военных получили ранения. Из 120 миллиметровых минометов и танка преступники обстреляли Красногоровку. Кроме того, ночью, под огнем вражеских гранатометов в очередной раз оказались гражданские здания в Марьинке.
На Донецком направлении противник в 9 часов вечера из стрелкового оружия и гранатометов вел огонь по шахте Бутовка и Авдеевке. Еще один наш военный получил ранения во время обстрела Каменки.
Резкое увеличение огневых провокаций в конце прошлых суток зафиксировано на Луганском направлении. Здесь боевики около 23 часов из стрелкового оружия и гранатометов вели огонь по поселкам Донец и Новозвановка. Из 82 миллиметровых минометов накрывали Крымское. Этой ночью произошло боевое столкновение украинских войск с противником. Почти с полуночи и до 2 часов ночи в районе Новотошковского группа боевиков безуспешно пыталась приблизиться к нашим позициям. К сожалению, в ходе этих боевых действий один украинский защитник погиб.
Всего за минувшие сутки противник 35 раз нарушил перемирие. Силы АТО 15 раз открывали огонь.
Как сообщалось ранее, 13 июля враг 29 раз обстрелял позиции сил АТО.
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Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Марьинки из гранатометов, - украинская сторона СЦКК(9)
Враг применил минометы под Красногоровкой, Айдаром и Новотошковским, - штаб АТО(2)
С начала суток боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Новотошковского и Луганского, - пресс-центр штаба АТО(1)
За прошедшие сутки двое украинских воинов получили осколочные ранения, - штаб АТО(8)
Где же миллиарды на восстановление Донбасса?(0)
Враг 30 раз открывал огонь по позициям ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, гранатометы и вооружение БМП, - штаб(5)
Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки из крупнокалиберных пулеметов, - украинская сторона СЦКК(2)
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П'яний собі розум відбирає
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https://www.facebook.com/life.life.ua/videos/264588870611824/
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Блин, ну как-то ...
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Девіз артилерії- Ніхто без нас !
Доброго Ранку Друзі!
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Увага! Внимание! В Центре информационных технологий Генерального Штаба информационных войск РФ расположенного в Питере на улице Савушкина, 55 к «работе» приступила новая смена.
Перед православными лежит методичка: «мочить» Порошенко.
«Экономика Хохляндии идет ко дну». «Уркаине полный капец!». «Скоро укропы вымерзнут от холодомора и приползут на коленях в кремль за хлебушком и газом и будут просить поставить им царем кума старика кабаева - медведчука». «НАТО в шоке». «Киев в шоке». «Европа в шоке от адмирала кузнецова». «Паника в Раде». «Порошенко пакует чемоданы», «США скоро развалится!». «Америка рыдает», «Генералы Пентагона бьются в конвульсиях!». «Трампа убьют ночью во сне». «Порошенко продал Карпаты». Такими заголовками сегодня пестрит Ютуб.
Как сообщают российские журналисты «ЛАЙНОНЬЮС» с января по ноябрь 2016 года покупательская способность «укров» приблизилась к нулю. Полки в магазинах пустые. В маршрутках проезд оплачивают солью и спичками. «КРЫМНЕТ», «ГАЗНЕТ», «БЕЗВИЗНЕТ», «САЛАНЕТ».
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