 Проезд в метро и наземном транспорте в Киеве подорожал

Киевской городской государственной администрации новые цены на проезд введены для метрополитена, а также для всех видов столичного наземного общественного транспорта.

В документе предусмотрено, что стоимость проезда в метро будет составлять 5 гривен, а в наземном городском транспорте (в троллейбусах, трамваях, автобусах, на фуникулере) - 4 гривни.