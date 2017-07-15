 Проезд в метро и наземном транспорте в Киеве подорожал

Как информирует Цензор.НЕТ, согласно распоряжению Киевской городской государственной администрации новые цены на проезд введены для метрополитена, а также для всех видов столичного наземного общественного транспорта.
В документе предусмотрено, что стоимость проезда в метро будет составлять 5 гривен, а в наземном городском транспорте (в троллейбусах, трамваях, автобусах, на фуникулере) - 4 гривни.
Проезд льготных категорий граждан будет осуществляться согласно требованиям законодательства Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что с 15 июля повысится цена проезда в маршрутных такси, которые эксплуатирует КП "Киевпаcтранс". Стоимость проезда в муниципальных маршрутных таксомоторах повысится на 1 гривну.
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А за этим пойдет очередной виток цен.
Кстати, в супермаркетах продукты уже подорожали и это летом, а что будет осенью.
И у этой сволочной власти хватает наглости показывать по телевизору рекламу, как они улучшают жизнь народа.
Нужно ставить вопрос так, если не прекратится этот беспредел в ближайшее время, то эта сволочная антинародная власть должна уйти в отставку.
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Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом привласнення посадовцями держпідприємства "Київський електровагоноремонтний завод" і підприємцями бюджетних коштів на суму 113 мільйонів гривень.
Про це повідомляє Нацполіції України.
Згідно з повідомленням, 13 липня слідчі Головного слідчого управління Генпрокуратури та оперативники Управління захисту економіки в місті Києві Нацполіції провели 23 санкціонованих обшуки. Зокрема, процесуальні дії проводилися в офісах та складах держпідприємства та комерційних структур, а також за місцем проживання фігурантів справи.
Відтак, правоохоронці вилучили понад 1,5 мільйона гривень, печатки суб'єктів господарювання, зброю та фінансово-господарську документацію.http://24tv.ua/posadovtsiv_kiyivskogo_elektrovagonoremontnogo_zavodu_vikrito_na_rozkradanni_kosmichnoyi_sumi_n841975
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Якщо людина має дешеву і економічну тачку (ну або електромобіль), то вигідніше їздити за кермом.
Ну наприклад, таке щось
http://testdrive.com.ua/test-drajv-renault-captur-smeshenie-klassov-498623/
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