EN|RU|UK
Темы дня: Суд над Добкиным Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Киевские новости
  7752  108
Все про:Киев (17636) Метрополитен (461) проезд (219) рост (82) цены (2105)

 Проезд в метро и наземном транспорте в Киеве подорожал

транспорт

В столице Украины, с субботы, 15 июля, дорожает проезд в общественном транспорте.

Как информирует Цензор.НЕТ, согласно распоряжению Киевской городской государственной администрации новые цены на проезд введены для метрополитена, а также для всех видов столичного наземного общественного транспорта.

Читайте также: Электронный билет в общественном транспорте Киева полноценно заработает со второго квартала 2018 года

В документе предусмотрено, что стоимость проезда в метро будет составлять 5 гривен, а в наземном городском транспорте (в троллейбусах, трамваях, автобусах, на фуникулере) - 4 гривни.

Проезд льготных категорий граждан будет осуществляться согласно требованиям законодательства Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что с 15 июля повысится цена проезда в маршрутных такси, которые эксплуатирует КП "Киевпаcтранс". Стоимость проезда в муниципальных маршрутных таксомоторах повысится на 1 гривну.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Очередное покращення, как результат политики Гройсмана.
А за этим пойдет очередной виток цен.
Кстати, в супермаркетах продукты уже подорожали и это летом, а что будет осенью.
И у этой сволочной власти хватает наглости показывать по телевизору рекламу, как они улучшают жизнь народа.
Нужно ставить вопрос так, если не прекратится этот беспредел в ближайшее время, то эта сволочная антинародная власть должна уйти в отставку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты ошибся не Гройсман, а ГНойсман! Винницкий урод показывает как управлять страной. Цель его управления - как можно больше людей сделать нищими, а всех пенсионеров отправить в светлое будущее - на кладбище. Но вы, люди, не грустите, платите по тарифам с потолка и будет вам счастье - Гнойсман повысит цены на тарифы еще в два-три раза. А чего же не повышать - раз платите значит есть деньги... барыга мыслит только по-барыжному....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Посадовців "Київського електровагоноремонтного заводу" викрито на розкраданні космічної суми

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом привласнення посадовцями держпідприємства "Київський електровагоноремонтний завод" і підприємцями бюджетних коштів на суму 113 мільйонів гривень.
Про це повідомляє Нацполіції України.
Згідно з повідомленням, 13 липня слідчі Головного слідчого управління Генпрокуратури та оперативники Управління захисту економіки в місті Києві Нацполіції провели 23 санкціонованих обшуки. Зокрема, процесуальні дії проводилися в офісах та складах держпідприємства та комерційних структур, а також за місцем проживання фігурантів справи.
Відтак, правоохоронці вилучили понад 1,5 мільйона гривень, печатки суб'єктів господарювання, зброю та фінансово-господарську документацію.http://24tv.ua/posadovtsiv_kiyivskogo_elektrovagonoremontnogo_zavodu_vikrito_na_rozkradanni_kosmichnoyi_sumi_n841975
 показать весь комментарий
Ответить
 
Це як с пробитого човна,воду черпати,щоб не утонуть

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У Пазі проїздний на всі види 620 грн. на наші гроші, у Варшаві 690 грн, а Києві тепер уже 710 грн...

Якщо людина має дешеву і економічну тачку (ну або електромобіль), то вигідніше їздити за кермом.

Ну наприклад, таке щось
http://testdrive.com.ua/test-drajv-renault-captur-smeshenie-klassov-498623/
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиПроезд в метро и наземном транспорте в Киеве подорожал
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти