 За прошедшие сутки один украинский воин погиб, трое получили ранения, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
"Трое украинских бойцов получили ранения, один погиб", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, 13 июля враг 29 раз обстрелял позиции сил АТО.
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Спочивай з миром побратим !
Низько вклоняю голову
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Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!
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Навіть пес розуміє дві мови, а кацапи - ні.
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Russische Schweine
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