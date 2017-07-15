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 Политика Украины
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 За прошедшие сутки один украинский воин погиб, трое получили ранения, - штаб АТО

свеча

Один украинский военнослужащий был убит и трое других получили ранения в ходе антитеррористической операции 14 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

"Трое украинских бойцов получили ранения, один погиб", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось ранее, 13 июля враг 29 раз обстрелял позиции сил АТО.
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Каралеўства Нябёснае загінуўшаму Герою! Дай Божа здароў'я і сіл ягоным родным і блізкім.
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Вічна Память, Вічна Слава славному сину полеглому за Україну !
Спочивай з миром побратим !
Низько вклоняю голову
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Паважаныя браты-украінцы! Мы, беларусы, молімся за Вас і жадаем посьпехаў у барацьбе за Незалежнасць! І Беларусь і Украіны - былыя калоніі Расеі і мы добра Вас разумеем. Нажаль сёння улада Лукашэнкі падтрымлівае Расею. А 60 адсоткаў насельніцтва Беларусі кантралюецца расейскім тэлебачаннем і часова з'яўляеццы ВАТАЙ, якая супраць Украіны. Але беларускія патрыёты за Вас! Як пазнаць хто Ваш сябр а хто вораг? Вельмі проста. Калі беларус апрануты ў вышыванку або ў вышымайку, калі ён падтрымлівае беларускую мову, герб "Пагоня" і бела-чырвона-белы сьцяг (прапор), гэта значыць, што гэты чалавек падтрымлівае і барацьбу незалежнай Украіны. Мы, літвіны-беларусы верым у Вашую перамогу, дарагія русічы-украінцы! Мы верым у вяртанне нашым краінам нашых гістарычных назваў: Літва-Беларусь і Русь-Украіна! Працуйце дзеля Вашай будучыні і будучыні Вашых нашчадкаў кожны дзень! Працуйце сумленна і ўпарта! Дай Божа Вам і Вашым родным і блізкім ўсяго добрага! Жыве Літва-Беларусь! Слава русі-Украіне! Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!
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Спасибо Вам. Прочитал комментарий на белорусской мове и все понял, хотя сам русскоязычный(русский) гражданин Украины, а интересно смогут ли понять наши так называемые "братья" россияне написанное на настоящем славянском (украинском или белорусском) языке???
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Они,расеяне, поймут лишь знакомые,изредка встречающиеся, слова. Более того, они даже не смогут в слух правильно прочесть, ибо "русскоязычная челюсть" не дает правильно произносить.
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Чим відрізняються кацапи і собака в Україні?
Навіть пес розуміє дві мови, а кацапи - ні.
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Вічна світла пам'ять і земний уклін усім загиблим захисникам України ......



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Смерть кацапам-окупантам і тільки смерть !!!!!!!!!!!!!!
Russische Schweine
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Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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Знову сумна статистика... Вічна пам'ять і царство небесне загиблому Герою, одужання і здоров'я пораненим. Хай Господь допомагає.
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было открыто дело по статье терроризм или это только для залетных депутатов
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа прошедшие сутки один украинский воин погиб, трое получили ранения, - штаб АТО
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