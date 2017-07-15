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Все про:Днепр_город (2740) эвакуация (436) Губа Татьяна (19) Дейдей (70)

 Двое раненых военнослужащих и нардеп Дейдей эвакуированы вертолетом в Днепр, - советник председателя Днепропетровской ОГА Губа

эвакуация

Из зоны проведения АТО военным вертолетом в Днепр эвакуированы двое раненых военнослужащих и получивший ранение народный депутат Евгений Дейдей (НФ).

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, передает Цензор.НЕТ.

"Вечером военным вертолетом в Днепр эвакуированы двое раненых защитников (обстрел Марьинка) и раненый нардеп Евгений Дейдей (около Авдеевки). Все в сознании, состояние средней тяжести, удовлетворительное", - написала Губа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По факту ранения нардепа Дейдея начато уголовное производство по статье "терроризм", - ГПУ

Напоминаем, ранее сообщалось о получении нардепом Дейдеем осколочного ранения в промзоне Авдеевки.
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Ляшко тоже в плен брали. Только он территорию аэродрома не покидал во время своего пленения.
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Не вспоминайте Ляшка в приличном обществе.
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Ему противно в раде находится вместе с коррупционерами. А в авдеевки югы луценко и его подручных нет. А так может ещё и медаль дадут.
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товаристч Сралин был круче.4 года с КАТЮШАМИ до Берлина шёл............,Гитлер до Москвы пришел за 2 месяца типа вероломно и внезапно.......
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без единого тяжелого танка,Тигры и Пантеры появились только в 1943 году
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Сралин поставил в Германию Гитлеру 700 000 тонн зерна за полторА года ПЕРЕД ВОЙНОЙ Это БРАТСКИЙ лэнд лИЗ
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Поставленные Сталиным в Германию топоры переплавляли и делали Тигры и Пантеры.
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Свечку японцам пойди поставь. Если бы они по простоте душевной не по Перл-Харбору, а по Иркутску и Хабаровску врезали.
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немцев погибло всего 10 миллионов,совков 50..это паБеда
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выкиньте его по дороге, раненным военнослужащим будет больше кислорода
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а,блин уже привезли, ну теперь через время выпишут типа, всё схвачено за всё уплачено, приковыляет в раду в кашне и форме будет там кривляться
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ЛАДЫ.спи спокойно Украина,тебя охраняют достойные ВОИНЫ УКРАИНЫ,ЧЕСТЬ ИМ И СЛАВА,что сохранили Украину в тяжёлую минуту.
Гиркин сдал Путлера полностью.
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Ну все теперь Дейдея в тюрьму нельзя, он раненый..
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Двое раненых военнослужащих и( нардеп Дей-Дей хоть уем бей , УАУ- УАУ!!! - ) CAPS!!! Упс!!! Гы, биляць!Военным - здоровья!
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война в Украине уже 3.5 года.
уже подростает поколение украинцев, которым в 2014м было 3 годика - немовлятки тоди,
и в вересни они пойдут в школу - как бы 7.
они ни одного дня в своей сознательной жизни не жили без войны.
кацапня, они вырастут и никогда и ничего вам не простят...
а тем более их родители...
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А чё туда понесло это ряженное гауно? За "ранением"? Надо было с собой прихватить ещё Берёзу и Тупирука. И пусть бы Муженко "обеспечил" им "зеленый каЛидоЛ" для "выхода".
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Двое раненых военнослужащих и еще один АТОшник (Дейдей) в Раде....
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Да все ясно: прокуратура требует снять депутатскую неприкосновенность с Дейдея, ранее судимого человека, который разбогател официально на несколько миллионов гривень, вернее его жена. А происхождение денег он обьяснить не может. На жалость давит, никакого ранения нет вообще, скорее всего.
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Специально поехал на передовую, сделал себе самострел и теперь будет кричать, что он супер вояка, герой с ранениями. Интересно долго выбирал в какую часть тела ему стрелять?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое раненых военнослужащих и нардеп Дейдей эвакуированы вертолетом в Днепр, - советник председателя Днепропетровской ОГА Губа
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