 Двое раненых военнослужащих и нардеп Дейдей эвакуированы вертолетом в Днепр, - советник председателя Днепропетровской ОГА Губа

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, передает Цензор.НЕТ.
"Вечером военным вертолетом в Днепр эвакуированы двое раненых защитников (обстрел Марьинка) и раненый нардеп Евгений Дейдей (около Авдеевки). Все в сознании, состояние средней тяжести, удовлетворительное", - написала Губа.
3579 34
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
Нардеп Дейдей ранен в зоне АТО под Авдеевкой, - нардеп Мосийчук(286)
Враг применил минометы под Красногоровкой, Айдаром и Новотошковским, - штаб АТО(2)
С начала суток боевики 13 раз обстреляли украинские позиции, в основном на Мариупольском направлении, - штаб АТО(10)
Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки из крупнокалиберных пулеметов, - украинская сторона СЦКК(2)
Они убивают наших детей(0)
В районе Зайцево погиб 27-летний сержант Владимир Турчин, - Жовковская РГА. ФОТОрепортаж(0)
Нацгвардейцы задержали на блокпосту боевика "ЛНР" и россиянина с военным билетом(59)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Гиркин сдал Путлера полностью.
Ответить
Ответить
Ответить
уже подростает поколение украинцев, которым в 2014м было 3 годика - немовлятки тоди,
и в вересни они пойдут в школу - как бы 7.
они ни одного дня в своей сознательной жизни не жили без войны.
кацапня, они вырастут и никогда и ничего вам не простят...
а тем более их родители...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить