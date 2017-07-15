EN|RU|UK
Темы дня: Суд над Добкиным Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 За рубежом
  1935  54
Все про:Россия (71405) США (12963) Трамп (1243) кибербезопасность (182)

 Речь не о партнерстве, а о попытке обсудить приемлемое поведение в киберпространстве, - советник Трампа об отношениях с Россией

трамп

Заявления Трампа о возможном сотрудничестве в РФ в вопросе кибер-безопасности не предусматривают двустороннего партнерства между странами в этой сфере.

Как сообщили в пресс-службе Белого дома, такое объяснение дал журналистам в пятницу советник президента США по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я бы сказал, что здесь не идет речь о партнерстве", - отметил Боссерт во время брифинга на борту "номер один" в ответ на вопрос о договоренности между Трампом и Путиным по поводу создания совместного подразделения по кибер-безопасности.

"То, что обсуждалось во время общения на G-20, как я понимаю, это возможность продолжать диалог - тот, что существовал когда-то между двумя странами. И я думаю, мы можем продвинуться в будущем с соответствующими оговорками и надеждами разве что, начав с того, что является приемлемым поведением в киберпространстве", - отметил советник Трампа.Он еще раз подчеркнул, что без достижения этого нельзя говорить о партнерстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не доверяем России в вопросах кибербезопасности, - представитель США в ООН Хейли

Напоминаем, после встречи с российским президентом в Гамбурге Дональд Трамп написал в твиттере, что они обсудили формирование совместного подразделения по кибер-безопасности с целью не допустить потенциального вмешательства хакеров в выборы и "многих других негативных вещей". Правда, через несколько часов, глава Белого дома дописал, что не может быть уверенным в реализации этой идеи.

Читайте: "Москва не ждет уступок от Дональда Трампа", - Песков


 перейти на форум
 
 
VEhrdlVXOTBSMEV3VEVSUmRrNURMMHg1TDFGMWRFTTBNRXhJVVhSa1IwRXdURWhSZEdSRE16Qk1OMUYyT1VOM01GbElVWFprUXlzd1dVaFNaM1JIVFdaT1EyY3dURGRTWjJSSFFqQk1hbEpxTTNwUmIyUkRiekJLUVQwPQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Просто пресс-служба Белого дома стала напоминать пресловутую Герман, которая переводила с русского на русский, что имел ввиду Овощ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Последнее время у пресс-секретаря Сары Сэндерс любимая фраза "По этому вопросу обращайтесь к адвокату Президента"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Почему-то не особо удивляет. А что говорят таблоиды о перлах Трампа в адрес супруги Макрона?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Последнее время особо не слежу,и этот момент пропустил.Я ж в гибридном отпуске - 2 дня в родной конторе,остальную неделю - в Мэрилэнде,сейчас вот снова пакуюсь,завтра с утреца - в путь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Достаточно следить за местными радио каналами ББС
 показать весь комментарий
Ответить
 
А я всё хочу в Перпиньян к сыну вырваться на пару недель и не получается
 показать весь комментарий
Ответить
 
ничего не говорят.
ни слова за супругу Макрона в последние 3 дня не было.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Похоже такое даже журналистам на голову не налезло
 показать весь комментарий
Ответить
 
при всем моем неуважении к трампу - меланию трогать не за что.
ой ну конечно есть за что...
та ну вас....
 показать весь комментарий
Ответить
 
А кто трогал Меланию Я про Трампа, который на встрече во Франции с изумлением под камеры заявил, что супруга Макрона в хорошей физической форме.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я смотрела сюжет на TV-5. В студии находилось 3 политолога,коггда запустили ролик с этим сюжетом. Три несчастных француза поперхнулись, переглядывались, потом один из них с французским шармом заявил, что для комментария наверное нужно с этой новостью ночь переспать. Ну это так...вольный перевод
 показать весь комментарий
Ответить
 
у нас президент придурок - именно такой хуйлу и нужен был....
думаю они еще споют дуетом..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Система ему не даст этого сделать, несмотря на глупость и желания.
 показать весь комментарий
Ответить
 
да сенат, палата - там много светлых голов и молодцы на самом деле...
если сегодня в рашке заменить хуйла на доню - ватники не заметят, бо они близнецы братья...
и любят себя и друг друга - отойди не мешай...
 показать весь комментарий
Ответить
 
сорри если расстроил.
уважения к нашему президенту сегодня у меня ноль.
если что неплохое и выползает - ето не он.
ето вопреки ему....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Перевожу. Мы выбираем позу для Раиссы, пока они кричат, что неудобно, но правильно зафиксированная девушка, как известно, в предварительных ласках не нуждается.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Будут учить ватников подмываться и как правильно смазывать себе жопу...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Цензорята!Московиті(моск-мечеть) москвини, мокша, москалі, чи кацапи розуміють, що ставши на ноги, Україна повертає собі украдену історію, мову, віру.Тому вони війною йдуть на нас,і не тільки гібридною,а й інформаційною.Тому будьте обережні та готові боротися з ордою загарбників з повною зневагою,гидливістю та призиртвом до клятого ворога,який банить тут українця https://censor.net.ua/comments/locate/23/8573/64257247
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
если бы рыжего не прессовал сенат и пресса - он бы лег под хуйла и сам бы не заметил как.
сомнений даже нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рыжий,рыжий,конопатый,убил путлерв лопатой.....а он путлера не бил,а он путлера любил
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
очередная тупая рыжая попытка сьезда.
не был, не учавствовал, фейк ньюс.... тошнит уже, но
начинаю привыкать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Речь не о партнерстве, а о попытке обсудить приемлемое поведения в киберпространстве :
 показать весь комментарий
Ответить
 
А зняти з очей полуду, яку навісили продажні ЗМІ та політики,-і зрозумієш, що в світі нема ніякої демократії- є баблократія під прикриттям димократії,а тим-більше в Україні,де нічого не вирішує народ, а олігархи ,що сховалися за димовою завісою корупції.Навіть Майдан-не всенародна акція,а провокативна зміна кланів у старій системі КП(читай,як хочеш- компартія чи київпархіат чи корумппаханат....)Вам потрібна своя Держава-Народна!Але "чужими руками-грань гребти!"
 показать весь комментарий
Ответить
 
а ты часом не кацап дуд?
от тебя кацапней тхнет за милю....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
домой тебе, в свой корюшковский мир.
в Украине тебе делать нечего и ничего тебе тут не светит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
задело корюшковцев.....
гору видите? - та не какую, а любую, придурки.
вот с нее мне на вас насрать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Трамп, а не понимает - как и о чём можно договариваться с ордынцем, к тому же страдающим паранойей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а как он может понять если он сам страдает тем же?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Речь не о партнерстве, а чисто перереть суть, которая не о партнерсве.
в етом весь скользкий рыжий
 показать весь комментарий
Ответить
 
И Усьо?На СФ с мерзо стучал что-ли,а там админ спал?Ой-какая невезуха!Твои слова(три - пятнадцать роги себе на место где у людей моск прилепи - и иди...) посьілаю тебе за пазуху с троеточием (у людей мозги -у ишака живущего возле республиканского колодца Кристи и плюющего в его колодец-моск)Если досадно-вначале глянь,как иностранное видео несколькими кликами перевести в текст здесь https://www.youtube.com/watch?v=nXYfjy8EwyM.Затем прочитай в тексте историю демократической партии(символ осёл)здесьhttps://www.youtube.com/watch?v=Z6R0NvVr164.И не пудри мне мозги радикально-исламистским трампофобньім бредом! Bue,хамло!(не путай с bye к людям относящееся)
 показать весь комментарий
Ответить
 
замес двух хуйлов - трамп + хуйло.....
такое впечатление, что они друг друга любят.
и ослабни давление на доню со стороны сената и палаты представителей - будет свадьба!
.....ето напрягает
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это когда в тебе в дом занадился бандит и трощит твое имущество,ты предлагаешь ему обсудить премлемое поведение......возможно и получится с бандитом договорится
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Договориться получится, но выполнять бандит не будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Приемлемое поведение В угол россию поставьте, ну детский сад, а не администрация США.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ТОчка над I.А то путен как скажет мягким голосом с придыханием"Наши партнёры",то такое впечатление вроде ему где-то за углом на пол шишки заехали....Причём по его же просьбе!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРечь не о партнерстве, а о попытке обсудить приемлемое поведение в киберпространстве, - советник Трампа об отношениях с Россией
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти