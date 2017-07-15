 Речь не о партнерстве, а о попытке обсудить приемлемое поведение в киберпространстве, - советник Трампа об отношениях с Россией

Как сообщили в пресс-службе Белого дома, такое объяснение дал журналистам в пятницу советник президента США по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я бы сказал, что здесь не идет речь о партнерстве", - отметил Боссерт во время брифинга на борту "номер один" в ответ на вопрос о договоренности между Трампом и Путиным по поводу создания совместного подразделения по кибер-безопасности.
"То, что обсуждалось во время общения на G-20, как я понимаю, это возможность продолжать диалог - тот, что существовал когда-то между двумя странами. И я думаю, мы можем продвинуться в будущем с соответствующими оговорками и надеждами разве что, начав с того, что является приемлемым поведением в киберпространстве", - отметил советник Трампа.Он еще раз подчеркнул, что без достижения этого нельзя говорить о партнерстве.
Напоминаем, после встречи с российским президентом в Гамбурге Дональд Трамп написал в твиттере, что они обсудили формирование совместного подразделения по кибер-безопасности с целью не допустить потенциального вмешательства хакеров в выборы и "многих других негативных вещей". Правда, через несколько часов, глава Белого дома дописал, что не может быть уверенным в реализации этой идеи.
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ни слова за супругу Макрона в последние 3 дня не было.
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ой ну конечно есть за что...
та ну вас....
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думаю они еще споют дуетом..
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если сегодня в рашке заменить хуйла на доню - ватники не заметят, бо они близнецы братья...
и любят себя и друг друга - отойди не мешай...
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уважения к нашему президенту сегодня у меня ноль.
если что неплохое и выползает - ето не он.
ето вопреки ему....
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всех благ....
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сомнений даже нет.
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не был, не учавствовал, фейк ньюс.... тошнит уже, но
начинаю привыкать...
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от тебя кацапней тхнет за милю....
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в Украине тебе делать нечего и ничего тебе тут не светит.
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гору видите? - та не какую, а любую, придурки.
вот с нее мне на вас насрать.
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в етом весь скользкий рыжий
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такое впечатление, что они друг друга любят.
и ослабни давление на доню со стороны сената и палаты представителей - будет свадьба!
.....ето напрягает
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