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 Суд арестовал с правом залога троих подозреваемых по делу Львовского бронетанкового завода

суд

Соломенский суд Киева 14 июля поздно вечером избрал меру пресечения для троих из пяти задержанных должностных лиц Вооруженных Сил Украины и ГП "Львовский бронетанковый завод".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Суд взял под стражу начальника Центрального бронетанкового управления ВСУ (генерал-майора) с альтрнативой в виде залога в 2 млн грн.

Начальник отдела вооружения ЦБТУ ВСУ (полковник) и учредитель коммерческой структуры, задействованной в коррупционной схеме, - арестованы с альтернативой в виде 1,6 млн грн залога каждый.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержаны директор и замдиректора Львовского бронетанкового завода, - САП (обновлено)

Избрание меры пресечения для директора ГП "Львовский бронетанковый завод" и его заместителя суд перенес на 15 июля.

Напоминаем, 14 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП задержали ряд должностных лиц Вооруженных Сил Украины и ГП "Львовский бронетанковый завод".
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Тю, зачем арестовывать? Нужно было просто сказать сколько занести и не тратить ничье время.
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при овоще не арестовывали, прикосновенность не снимали, и ты сидел тихо
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Убирайте залог твари корупционные . Ублюдки должны сидеть .
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Отлови депутата от своего округа, набей ему морду и заставь внести законопроект об отмене залога по экономическим статьям. Вот только кто их содержать будет в СИЗО и где столько предвариловок взять, когда их пачками каждый день ловят. Как вариант конечно можно до суда выпустить всех убийц, насильников и грабителей........
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от нахер они должны сидеть,чтоб их кормить? бабло забрали всё, и выгнали нахер
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Суд арестовал с правом залога
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В судах не має жодних прав
Той, хто нічого не украв,
А хто мільйон украв, по "праву"
Виходить швидко під заставу.

Суд арестовал с правом залога троих подозреваемых по делу Львовского бронетанкового завода - Цензор.НЕТ 9022
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Поздновато вышел стишок, он бы в 2015 году пригодился, когда липецкий весной летом и осенью 2015 года предложил законодательной власти (это та, которая законы пишет и принимает) отменить залог пойманным на коррупции.
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Да бросьте вы. Никакой коррупции в стране нет. Это специально всё раздули, что бы страну скомпрометировать и бабки у запада выбить. А запад думает что где то его кидают, и не может понять где. Вот и устраивают шоу маски. А потом отпускают. Ведь никто не показывает сколько посадили. Токо скоко задержали. А задержали то такэ. Может какого то мента или чинушу за 1000 гривен и посадят. А у остальных бабки на адвоката есть. А сач звездный час адвокатов.
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