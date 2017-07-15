 Суд арестовал с правом залога троих подозреваемых по делу Львовского бронетанкового завода

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Суд взял под стражу начальника Центрального бронетанкового управления ВСУ (генерал-майора) с альтрнативой в виде залога в 2 млн грн.
Начальник отдела вооружения ЦБТУ ВСУ (полковник) и учредитель коммерческой структуры, задействованной в коррупционной схеме, - арестованы с альтернативой в виде 1,6 млн грн залога каждый.
Избрание меры пресечения для директора ГП "Львовский бронетанковый завод" и его заместителя суд перенес на 15 июля.
Напоминаем, 14 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП задержали ряд должностных лиц Вооруженных Сил Украины и ГП "Львовский бронетанковый завод".
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В судах не має жодних прав
Той, хто нічого не украв,
А хто мільйон украв, по "праву"
Виходить швидко під заставу.
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