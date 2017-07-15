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 Политика Украины
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 На новую систему питания до конца года перейдет 20% воинских частей, - Минобороны

минобороны армия всу

Министерство обороны завершило эксперимент с продовольственного обеспечения двух воинских частей и намерено активно внедрять его результаты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"По результатам эксперимента на новую систему питания до конца 2017 года году перейдут около 20% военных частей", - сообщил замминистра обороны Украины Олег Шевчук.

Суть эксперимента заключается в изменениях порядка поставки продовольствия в воинские части и расчета потребности в продовольствии, внедрение электронного учета и отчетности.

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"Внедренная система выдачи пищи дает возможность выбора холодных закусок, мясных блюд, гарниров, овощных, фруктовых, мясных, хлебобулочных изделий по принципу "шведского стола". Для обеспечения эксперимента приказом Министерства утвержден Каталог продуктов, который соответствует стандартам НАТО", - рассказал чиновник.

Кроме этого, в системе вещевого обеспечения введены 17 стандартов НАТО, регулирующих требования к форме одежды, средств индивидуальной защиты, других составляющих вещевого обеспечения.

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На новую систему питания до конца года перейдет 20% воинских частей, - Минобороны
Но это все будет потом - когда гавноштабные крысы нажрутся !
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Может всё надо возможно было сделать если и в этой теме #тригодапрошло?
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головне щоб не залишилися старі генерали часів Кучми, Янека та їхні совкові методи і відношення до українських вояків- як до безправної худоби, що ми часто спостерігаємо останні 3 роки
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И опять зрада - зрадная в комментариях, ппц)) усе пропало ,усе)))
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не гоношись.
не генералам жевать ету новую систему питания и воевать после етого хавчика тоже не им.
вот пусть бойцы, кто в курсе, и скажут свое слово.
если ето то шо надо? - значит все путем.
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Зачем нам воинские части. Война уже закончилась. Пеця в херсонской области на границе с крымом будет строить комфортный КПВВ для туристов...
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хотелось бы мнение бойцов о новой системе питания услышать,
а не генеральские отчеты.
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Для экономии на ПНВ чернику будут давать?
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даже не сомневаюсь какие части
внутренние войска, "воюющие" под ВР
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Не смешите мои тапочки. Вот так, например, выглядит рацион Бундесвера.
На новую систему питания до конца года перейдет 20% воинских частей, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6953

Где вы видите холодные закуски, мясный блюда, гарниры, овощные, фруктовые, мясные, хлебобулочные изделия?
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рацион питания у частей разного назначения - разный.
для етого не нужно быть большим военным експертом.
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Стандарт НАТО определяет только количество калорий, белков, жиров, углеводов, витаминов, и т.д. У каждой страны члена НАТО свой рацион.
"Шведский стол" - в лучшем случае закуска для генералов, в худшем - лохотрон.

А вот как выглядит американский MRE (Meal-Ready-to-Eat).
На новую систему питания до конца года перейдет 20% воинских частей, - Минобороны - Цензор.НЕТ 898
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Там где это Обстесалат - это фруктовый салат, а справа - мясо
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На новую систему питания до конца года перейдет 20% воинских частей, скорее бы, ёпта!, пожрать бы! охотО:
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа новую систему питания до конца года перейдет 20% воинских частей, - Минобороны
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