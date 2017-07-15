 На новую систему питания до конца года перейдет 20% воинских частей, - Минобороны

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"По результатам эксперимента на новую систему питания до конца 2017 года году перейдут около 20% военных частей", - сообщил замминистра обороны Украины Олег Шевчук.
Суть эксперимента заключается в изменениях порядка поставки продовольствия в воинские части и расчета потребности в продовольствии, внедрение электронного учета и отчетности.
"Внедренная система выдачи пищи дает возможность выбора холодных закусок, мясных блюд, гарниров, овощных, фруктовых, мясных, хлебобулочных изделий по принципу "шведского стола". Для обеспечения эксперимента приказом Министерства утвержден Каталог продуктов, который соответствует стандартам НАТО", - рассказал чиновник.
Кроме этого, в системе вещевого обеспечения введены 17 стандартов НАТО, регулирующих требования к форме одежды, средств индивидуальной защиты, других составляющих вещевого обеспечения.
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Но это все будет потом - когда гавноштабные крысы нажрутся !
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надовозможно было сделать если и в этой теме #тригодапрошло?
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не генералам жевать ету новую систему питания и воевать после етого хавчика тоже не им.
вот пусть бойцы, кто в курсе, и скажут свое слово.
если ето то шо надо? - значит все путем.
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а не генеральские отчеты.
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внутренние войска, "воюющие" под ВР
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Где вы видите холодные закуски, мясный блюда, гарниры, овощные, фруктовые, мясные, хлебобулочные изделия?
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для етого не нужно быть большим военным експертом.
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"Шведский стол" - в лучшем случае закуска для генералов, в худшем - лохотрон.
А вот как выглядит американский MRE (Meal-Ready-to-Eat).
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