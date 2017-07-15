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 Политика Украины
  2023  114
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 Оккупанты планируют открыть во всех школах Севастополя ячейки "Юнармии"

юнармия

Во всех школах оккупированного Севастополя намерены создать отряды российского движения "Юнармия".

Об этом заявил подконтрольный Кремлю "глава" города Дмитрий Овсянников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Сегодня "ячейки" патриотического движения организованы в 46 из 64 севастопольских школ. Это уже достаточно большой показатель, но мы намерены довести охват до 100%. Наш город сам по себе отличная база для развития "Юнармии", и поддержка со стороны правительства будет способствовать высоким результатам севастопольских "юнармейцев" в соревнованиях со сверстниками из других регионов страны", - цитирует Овсянникова пресс-служба "правительства" Севастополя.

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Напоминаем, военно-патриотического движения "Юнармия" создано в РФ под патронатом Минобороны России. В качестве приоритетов движения декларируют молодежные военно-спортивные игры, детско-юношеские военно-патриотические клубы, спартакиады по военно-прикладным видам спорта, сдачу норм ГТО, а также "вахты памяти" обелисков и мемориалов.

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Точно знаю двое детей в Шацком районе погибли. Если нужно завтра сводки МВД подниму.
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близко до где брат живет.
дозвонится ему не могут обе - психуют.
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не нужно сводки, спасибо.
привет жене и деткам.
будем звонить.
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ето меня моя сегодня после работы таким сообщением потрясла - с сестрой говорила.
скажи, что врут бабы?
врут ведь?
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Всем вступившим - 100 гр наркомовских Массандры и фотка хуйл@ в красных труселях.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты планируют открыть во всех школах Севастополя ячейки "Юнармии"
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