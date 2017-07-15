 Оккупанты планируют открыть во всех школах Севастополя ячейки "Юнармии"

Об этом заявил подконтрольный Кремлю "глава" города Дмитрий Овсянников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Сегодня "ячейки" патриотического движения организованы в 46 из 64 севастопольских школ. Это уже достаточно большой показатель, но мы намерены довести охват до 100%. Наш город сам по себе отличная база для развития "Юнармии", и поддержка со стороны правительства будет способствовать высоким результатам севастопольских "юнармейцев" в соревнованиях со сверстниками из других регионов страны", - цитирует Овсянникова пресс-служба "правительства" Севастополя.
Напоминаем, военно-патриотического движения "Юнармия" создано в РФ под патронатом Минобороны России. В качестве приоритетов движения декларируют молодежные военно-спортивные игры, детско-юношеские военно-патриотические клубы, спартакиады по военно-прикладным видам спорта, сдачу норм ГТО, а также "вахты памяти" обелисков и мемориалов.
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дозвонится ему не могут обе - психуют.
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привет жене и деткам.
будем звонить.
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скажи, что врут бабы?
врут ведь?
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