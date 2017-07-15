 8-ой Одесский международный кинофестиваль начал свою работу

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Открытие кинофорума началось с традиционной "красной дорожки" в Одесском национальном театре оперы и балета. Фильмом-открытием ОМКФ стала картина французского писателя и режиссера Карин Тардье "Чтобы быть уверенным", премьера которой состоялась в этом году на 70-ом Каннском кинофестивале.
Селекционная комиссия отобрала 12 фильмов из Китая, Украины, Сербии, Австрии, Литвы, Израиля, Эстонии, Франции, Бразилии, Грузии, Бельгии, Испании, которые будут соревноваться за Гран-При Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ) - "Золотого Дюка".
В Национальной конкурсной программе ОМКФ в этом году заявлено 6 полнометражных и 17 короткометражных фильмов, а две украинские ленты будут участвовать одновременно в Международном и Национальном конкурсах. Также на Одесском кинофестивале состоится мировая премьера фильма "Уровень черного" украинского режиссера Валентина Васяновича.
Жюри кинофестиваля в этом году возглавил Кристиан Петцольд - немецкий режиссер, среди наград которого "Серебряный Медведь" 62-го Берлинского кинофестиваля за лучшую режиссуру (фильм "Барбара").
Кинофорум пройдет с 14 по 22 июля 2017 года.
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Устраивается еврей на работу и ему предлагают рыть траншею, а он спрашивает:
- А где у лопаты кнопка?
- А где вы видели лопату с кнопкой?
- А где вы видели еврея с лопатой?
Приходит еврей в контору и спрашивает:
- У вас евреи работают?
- Да.
Еврей разворачивается и уходит. Приходит в другую организацию и снова спрашивает:
- У вас евреи работают?
- Нет.
- Ну тогда возьмите меня.
Его берут на работу, но через месяц сослуживцы замечают, что он ничего не делает. Еврея вызывает руководство и интересуется, в чем дело, почему он не работает.
- Вы же сами сказали, что у вас евреи не работают.
Доктор, кастрируйте меня скорее!
- Вы уверены, что вам это необходимо? Может, передумаете?
- Нет, мне срочно нужно!
- Зачем так спешить? Подумайте хорошенько.
- Да нет, мне срочно надо, давайте быстрее!!!
- Ну хорошо…
Доктор кастрирует мужика, пациент довольный:
- Спасибо, доктор, а то, видите ли, я на еврейке женюсь, а у них так принято.
- Так может, вам нужно было обрезание сделать?
- А я что сказал???
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