EN|RU|UK
Темы дня: Дело Добкина Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Шоу-бизнес
  531  8
Все про:кино (1126) кинофестиваль (95) Одесса (5736) фильмы (221)

 8-ой Одесский международный кинофестиваль начал свою работу

омкф

В пятницу вечером в Одессе стартовал восьмой Одесский международный кинофестиваль.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Открытие кинофорума началось с традиционной "красной дорожки" в Одесском национальном театре оперы и балета. Фильмом-открытием ОМКФ стала картина французского писателя и режиссера Карин Тардье "Чтобы быть уверенным", премьера которой состоялась в этом году на 70-ом Каннском кинофестивале.

Селекционная комиссия отобрала 12 фильмов из Китая, Украины, Сербии, Австрии, Литвы, Израиля, Эстонии, Франции, Бразилии, Грузии, Бельгии, Испании, которые будут соревноваться за Гран-При Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ) - "Золотого Дюка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинско-словацкий фильм "Межа" о жизни контрабандистов получил приз на кинофестивале в Карловых Варах

В Национальной конкурсной программе ОМКФ в этом году заявлено 6 полнометражных и 17 короткометражных фильмов, а две украинские ленты будут участвовать одновременно в Международном и Национальном конкурсах. Также на Одесском кинофестивале состоится мировая премьера фильма "Уровень черного" украинского режиссера Валентина Васяновича.

Жюри кинофестиваля в этом году возглавил Кристиан Петцольд - немецкий режиссер, среди наград которого "Серебряный Медведь" 62-го Берлинского кинофестиваля за лучшую режиссуру (фильм "Барбара").

Смотрите также: В Каннах состоялась премьера фильма "Иней" о войне на востоке Украины, - глава Госкино Ильенко. ФОТО

Кинофорум пройдет с 14 по 22 июля 2017 года.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кто из звёзд мирового кинематографа посетил сие действо ???
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ни Путина ни Лаврова небыло..Значит - всё напрасно.. Хотя - может они заняты - у них обычная срачка?? С небожителями такое тоже случается..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну я бы так не горячился,называть путина и лаврова звёздами....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Приятно.. НО - Одессе доказательства своей значительности не нужны.. Их навалом. Одесса - уже Одесса!!! Повторюсь - приятно,, но это честь не только для города , а и для гостей...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
интересно, каким хреном,значительна эта маланская помойка
 показать весь комментарий
Ответить
 
8-ой Одесский международный кинофестиваль начал свою работу, поцики, слушайте сюда и не делайте мне нервы :
Устраивается еврей на работу и ему предлагают рыть траншею, а он спрашивает:
- А где у лопаты кнопка?
- А где вы видели лопату с кноп­кой?
- А где вы видели еврея с лопа­той?

Приходит еврей в контору и спра­шивает:
- У вас евреи работают?
- Да.
Еврей разворачивается и уходит. Приходит в другую организацию и снова спрашивает:
- У вас евреи работают?
- Нет.
- Ну тогда возьмите меня.
Его берут на работу, но через месяц сослуживцы замечают, что он ничего не делает. Еврея вызывает руководство и интересуется, в чем дело, почему он не работает.
- Вы же сами сказали, что у вас евреи не работают.
Доктор, кастрируйте меня скорее!
- Вы уверены, что вам это необ­ходимо? Может, передумаете?
- Нет, мне срочно нужно!
- Зачем так спешить? Подумай­те хорошенько.
- Да нет, мне срочно надо, да­вайте быстрее!!!
- Ну хорошо…
Доктор кастрирует мужика, па­циент довольный:
- Спасибо, доктор, а то, видите ли, я на еврейке женюсь, а у них так принято.
- Так может, вам нужно было обрезание сделать?
- А я что сказал???

 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиШоу-бизнес8-ой Одесский международный кинофестиваль начал свою работу
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти