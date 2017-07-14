 Партнеры беглого Клименко пошли на сотрудничество со следствием, - Матиос

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Матиос отметил: "На вопрос ФБ как прошел день докладываю - день прошел результативно. Просто глядя на то, что происходит по закону в кабинетах следователей главной военной прокуратуры появляются мысли вслух:
Еще вчера они тусили в Гулливере и были партнеры с Клименко, а сейчас после обысков в квартирах "хозяина" уже под вечер они же (от страха или совести??) строками показаний в протоколах - пошли на сотрудничество со следствием.
Это хорошо. День прошел не зря. Кинокартину снимала не "Юнисон синема", а специалист экспертного учреждения (ранее назывался прокурор-криминалист). Теперь это черно белое кино между волей и наручниками".
Напомним, 24 мая в ходе широкомасштабной спецоперации были задержаны бывшие руководители местных органов Государственной налоговой службы Украины и Миндоходов, которых подозревают в причастности к организации работы так называемых налоговых площадок. Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет около 97 млрд грн.
Бывшие руководители областных управлений Министерства доходов и сборов - налоговых администраций Украины подозреваются в том, что, выполняя указания Януковича и экс-министра А. Клименко, организовали и обеспечили незаконную деятельность так называемых "налоговых площадок" или "программных предприятий", которые на протяжении 2011-2014 годов стали инструментами незаконного и контролируемого уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики в пользу руководителя и членов преступной организации, то есть в совершении криминальных правонарушений по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины (участие в преступной организации и злоупотребления служебным положением).
14 июля правоохранители провели 183 обыска в помещениях, принадлежащих экс-министру Клименко
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а скільки саме принеслиу дзьобику?
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