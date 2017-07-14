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Все про:обыск (1167) Матиос Анатолий (525) Клименко (331)

 Партнеры беглого Клименко пошли на сотрудничество со следствием, - Матиос

матиос клименко

Заместитель Генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос обнародовал информацию о том, что партнеры беглого экс-министра Клименко пошли на сотрудничество со следствием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Матиос отметил: "На вопрос ФБ как прошел день докладываю - день прошел результативно. Просто глядя на то, что происходит по закону в кабинетах следователей главной военной прокуратуры появляются мысли вслух:
Еще вчера они тусили в Гулливере и были партнеры с Клименко, а сейчас после обысков в квартирах "хозяина" уже под вечер они же (от страха или совести??) строками показаний в протоколах - пошли на сотрудничество со следствием.

Это хорошо. День прошел не зря. Кинокартину снимала не "Юнисон синема", а специалист экспертного учреждения (ранее назывался прокурор-криминалист). Теперь это черно белое кино между волей и наручниками".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Клименко бросил в "бой" для защиты своей империи последние резервы - на обыски начали подъезжать ребята из охранной фирмы. Предлагают любые деньги, - Матиос. ФОТОрепортаж

Партнеры беглого Клименко пошли на сотрудничество со следствием, - Матиос 01

Напомним, 24 мая в ходе широкомасштабной спецоперации были задержаны бывшие руководители местных органов Государственной налоговой службы Украины и Миндоходов, которых подозревают в причастности к организации работы так называемых налоговых площадок. Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет около 97 млрд грн.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "ГСЧС рутинно пилит двери квартир Клименко", - Матиос. ФОТО

Бывшие руководители областных управлений Министерства доходов и сборов - налоговых администраций Украины подозреваются в том, что, выполняя указания Януковича и экс-министра А. Клименко, организовали и обеспечили незаконную деятельность так называемых "налоговых площадок" или "программных предприятий", которые на протяжении 2011-2014 годов стали инструментами незаконного и контролируемого уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики в пользу руководителя и членов преступной организации, то есть в совершении криминальных правонарушений по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины (участие в преступной организации и злоупотребления служебным положением).

14 июля правоохранители провели 183 обыска в помещениях, принадлежащих экс-министру Клименко
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Очень хочется верить, что на этот раз Толик-Тепловизор говорит правду, а не блефует, как он обычно делает.
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там правда не живет как честь и совесть, жлобына помешанная на бабле
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Какой дешевый текст. Неужели сложно нанять людей, которые будут ему нормальные тексты в ФБ писать?
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Четвертый год бездействия власти к своим дружкам рыгоидам, разродились фигней перед народом и западом, горите в аду.
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Хорошая схема по которой никто из ворья не пострадает а Матиос копеечку срубит нехилую ...
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Этому МатьЕго не позавидуешь. Не ту мину взял и сам подорвался ...
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"пошли на сотрудничество со следствием"
а скільки саме принеслиу дзьобику?
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Давай Толян, не останавливайтесь с Юриком. Матиосу респект и уважуха..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПартнеры беглого Клименко пошли на сотрудничество со следствием, - Матиос
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