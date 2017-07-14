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 Общество
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Все про:Генштаб ВС (822) ОБСЕ (2685) Донбасс (15407) перемирие (996)

 Генштаб ВСУ и ОБСЕ уточнили методику фиксации нарушения перемирия на Донбассе

обсе

Генштаб ВСУ и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ уточнили методику фиксации случаев нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook.

"Представители Генерального штаба Вооруженных сил Украины и СММ ОБСЕ уточнили методику фиксации случаев нарушений режима прекращения огня, контроля за сохранением тяжелого оружия в определенных местах, а также за разведением сил и средств на определенных участках на линии столкновения", - говорится в сообщении.

Генерал армии Украины Виктор Муженко подчеркнул, что украинская сторона готова и в дальнейшем оказывать патрулям СММ ОБСЕ режим наибольшего содействия и создавать условия для их безопасной и беспрепятственной работы в районах ответственности.
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ПОЛИТИКА В УКРАИНЕ / БЛОГИ УКРАИНЫ / УКР
СЕГОДНЯ, 23:26
АЛЕНА ЛЮБИМОВА

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Що кажуть у соцмережах про поранення Дейдея?
Генштаб ВСУ и ОБСЕ уточнили методику фиксации нарушения перемирия на Донбассе - Цензор.НЕТ 3205
Як нагадує replyua.net, сьогодні, чотирнадцятого липня 2017 року, стало відомо, що народний депутат Євген Дейдей отримав у зоні АТО поранення. Ця новина виглядає ще більш гучною з огляду на те, що напередодні парламентарі так і не набрали достатньо голосів для позбавлення його депутатського імунітету. Що кажуть у соціальних мережах з цього приводу?

Наприклад, відома блогер Олена Монова пропонує запровадити новий комерційний проект - депутатські антикорупційні тури в червону зону вихідного дня. Наприклад, якщо спромігся придбати для бригади безпілотник - отримай акуратне наскрізне поранення м'яких тканин гомілки. Кілька днів у лікарні, страждання у соціальних мережах, і виписуєшся вже героєм. Якщо привіз на передок гарну оптику - можеш похвалитись пораненням сідниці. Результат майже той самий плюс медаль. Якщо ти скупий і привіз всього-на-всього репеленти, цигарки та мазі - можна домовитись про удар по касці прикладом, що за сприятливих умов призведе до контузії. Якщо ж не привіз нічого - отримай сам: прострелене коліно, прокуратура і Луценко.

Коментарі від блогера і волонтера Романа Доніка набагато лаконічніші: найбільш поширений спосіб самокалічення на фронті - постріл самому собі у руку чи ногу (самостріл).
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Генштаб ВСУ занимается фиксацией уничтожения граждан страны и захвате территории.

Так вот его истинное предназначение...

Что бы все по плану Пукина было...
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Kristo Dubinin - ага..., сколько снарядов прилетело, сколько раз снайперы отработали... Бухгалтеры в генеральских погонах.....
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ну пока кого не убьют или ранят - то обстрелом не считается
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По одному ОБСЕшнику на каждый ВОП, чтоб сидел там вместе с пацанами круглосуточно - вмиг прозреют.
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Вводится новая методика подсчетов результатов обстрелов террористами наших людей и населенных пунктов и будут ставиться оценки успехов боевикам? Вы там вообще т вари *бнулись?
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УПА-Українська Паперова Армія.ось на що наші баєвиє хєнєрали перетворюють армію. Наче і не воювали.
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Из российских СМИ. Финанс.ру
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14.07.2017 18:20

США отрежут "Роснефть" от японских технологий.

Совместный проект "Роснефти" и японского консорциума по разведке нефти в Тихом Океане подвис в воздухе из-за санкций США.

Как сообщает Bloomebrg, со ссылкой на близкие к сделке источники, Вашингтон возражает против того, чтобы японские компании продолжали сотрудничество с "Роснефтью" в рамках соглашения, заключенного в декабре во время визита в Японию президента РФ Владимира Путина.,

Речь идет о Japan Oil, Gas & Metals National Corp., Inpex Corp. и Marubeni Corp, которые согласились предоставить технологии и финансирование для поиска нефти на российском дальневосточном шельфе.
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На добраіч добрим людям.
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Вот уж и в прям страшно
Ночь, Россия, страшноГенштаб ВСУ и ОБСЕ уточнили методику фиксации нарушения перемирия на Донбассе - Цензор.НЕТ 6037

Зановес
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Обращение в матери Агеева (или Геева)
Начну с конца как обычно!!! Мне не жалко не мать не ее сына, потому что это существа. Точнее существа это мать, сын просто военный преступник. Международный военный преступник. Я бы это тому Гееву показал бы фак и пендаля дал.
Я тут не причем и типа я не я жопа не моя - это конает, за все товарищ Геев ( Агеев ) надо отвечать! И ты ответишь перед Украиной и перед павшим. Ты мразь - Геев и ты просто продал разум, ради 38 тыщ рублей в месяц!!! Зарплата, аванс. Девочки, кооператив с коллегами , пива в пабах, дарить девушкам цветы и подарки - это все что люблю и ты любил наверное, хотя сейчас это важно.
Я тоже люблю и в пабы хожу, и цветы дарю девушкам и я пью на корпоративах, смеюсь и шучу на работе, общаюсь!! И Знаешь , мне еще более приятно знать, что ты сука , сидишь в тюряге, а я трахаю девушек!!! Мне так от это классно, ты не представляешь. Ну и о маме пару слов
Мама ты просто дура !!!!!
Удачи вам в аду всем
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГенштаб ВСУ и ОБСЕ уточнили методику фиксации нарушения перемирия на Донбассе
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