 Генштаб ВСУ и ОБСЕ уточнили методику фиксации нарушения перемирия на Донбассе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook.
"Представители Генерального штаба Вооруженных сил Украины и СММ ОБСЕ уточнили методику фиксации случаев нарушений режима прекращения огня, контроля за сохранением тяжелого оружия в определенных местах, а также за разведением сил и средств на определенных участках на линии столкновения", - говорится в сообщении.
Генерал армии Украины Виктор Муженко подчеркнул, что украинская сторона готова и в дальнейшем оказывать патрулям СММ ОБСЕ режим наибольшего содействия и создавать условия для их безопасной и беспрепятственной работы в районах ответственности.
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СЕГОДНЯ, 23:26
АЛЕНА ЛЮБИМОВА
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Що кажуть у соцмережах про поранення Дейдея?
Як нагадує replyua.net, сьогодні, чотирнадцятого липня 2017 року, стало відомо, що народний депутат Євген Дейдей отримав у зоні АТО поранення. Ця новина виглядає ще більш гучною з огляду на те, що напередодні парламентарі так і не набрали достатньо голосів для позбавлення його депутатського імунітету. Що кажуть у соціальних мережах з цього приводу?
Наприклад, відома блогер Олена Монова пропонує запровадити новий комерційний проект - депутатські антикорупційні тури в червону зону вихідного дня. Наприклад, якщо спромігся придбати для бригади безпілотник - отримай акуратне наскрізне поранення м'яких тканин гомілки. Кілька днів у лікарні, страждання у соціальних мережах, і виписуєшся вже героєм. Якщо привіз на передок гарну оптику - можеш похвалитись пораненням сідниці. Результат майже той самий плюс медаль. Якщо ти скупий і привіз всього-на-всього репеленти, цигарки та мазі - можна домовитись про удар по касці прикладом, що за сприятливих умов призведе до контузії. Якщо ж не привіз нічого - отримай сам: прострелене коліно, прокуратура і Луценко.
Коментарі від блогера і волонтера Романа Доніка набагато лаконічніші: найбільш поширений спосіб самокалічення на фронті - постріл самому собі у руку чи ногу (самостріл).
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Так вот его истинное предназначение...
Что бы все по плану Пукина было...
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14.07.2017 18:20
США отрежут "Роснефть" от японских технологий.
Совместный проект "Роснефти" и японского консорциума по разведке нефти в Тихом Океане подвис в воздухе из-за санкций США.
Как сообщает Bloomebrg, со ссылкой на близкие к сделке источники, Вашингтон возражает против того, чтобы японские компании продолжали сотрудничество с "Роснефтью" в рамках соглашения, заключенного в декабре во время визита в Японию президента РФ Владимира Путина.,
Речь идет о Japan Oil, Gas & Metals National Corp., Inpex Corp. и Marubeni Corp, которые согласились предоставить технологии и финансирование для поиска нефти на российском дальневосточном шельфе.
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На добраіч добрим людям.
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Ночь, Россия, страшно
Зановес
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Начну с конца как обычно!!! Мне не жалко не мать не ее сына, потому что это существа. Точнее существа это мать, сын просто военный преступник. Международный военный преступник. Я бы это тому Гееву показал бы фак и пендаля дал.
Я тут не причем и типа я не я жопа не моя - это конает, за все товарищ Геев ( Агеев ) надо отвечать! И ты ответишь перед Украиной и перед павшим. Ты мразь - Геев и ты просто продал разум, ради 38 тыщ рублей в месяц!!! Зарплата, аванс. Девочки, кооператив с коллегами , пива в пабах, дарить девушкам цветы и подарки - это все что люблю и ты любил наверное, хотя сейчас это важно.
Я тоже люблю и в пабы хожу, и цветы дарю девушкам и я пью на корпоративах, смеюсь и шучу на работе, общаюсь!! И Знаешь , мне еще более приятно знать, что ты сука , сидишь в тюряге, а я трахаю девушек!!! Мне так от это классно, ты не представляешь. Ну и о маме пару слов
Мама ты просто дура !!!!!
Удачи вам в аду всем
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