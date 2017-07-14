 Недостроенную пятиэтажку подорвут в Харькове, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении патрульной полиции Харькова в Фейсбуке.
"С целью обеспечения безопасности граждан будет ограничено движение по ближайшим улицам", - говорится в сообщении.
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Надо было позвонить и спросить: В Харькове ничего не собираются подрывать?
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Снос легендарного отеля-казино Riviera в Лас-Вегасе
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youtube снос здания в Лас-Вегасе
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Как же давно там этот забор, хорошо что наконец все уберут.
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у кого есть лицензия на пром демонтаж взрыв средствами???
просто как спецу интерестно???
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