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Все про:взрыв (4198) Нацполиция (8052) Харьков (4310)

 Недостроенную пятиэтажку подорвут в Харькове, - Нацполиция

нацполиция

В Харькове на проспекте Науки в районе дома 25-Б 15 июля с 10 до 11 утра будет проводиться демонтаж путем взрыва пятиэтажного недостроенного аварийного здания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении патрульной полиции Харькова в Фейсбуке.

"С целью обеспечения безопасности граждан будет ограничено движение по ближайшим улицам", - говорится в сообщении.

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Офшорників ще б туди нагнати. Було б класно.
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Дивна смерть буде у допи і гепи. Ну і штирь з ними.
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А достроить и передать квартиры военнослужащим не пробовали?
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Читаю статьи и предлагаемые ссылки, а не только заголовки...
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В Нацполии уже спецы по строительству появились?
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Патрульной полиции дан приказ обеспечить безопасность, потому это стало известно.
Надо было позвонить и спросить: В Харькове ничего не собираются подрывать?
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Ещё можно посмотреть через google:
youtube снос здания в Лас-Вегасе
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Могли бы и билеты продавать на это мероприятие...
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Тренироваться будут перед командировкой в Лухандонию...
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аби не було так як у Севастополі... 4 рази підривали
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В районі Південного вокзалу в Харкові серед гаражів стоїть 6-ти етажка виведена з фундаменту гаража. АрмАнін построїв без жодного документу вааще. Прокуратура там ножкою тупала і пальчиком на нього грозилась.
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Капец пр. Науки это самый центр Харькова, это кому то понадобилось очередную высотку туда впихнуть.
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Это не центр и не высотка. Похоже речь вот об этом
Недостроенную пятиэтажку подорвут в Харькове, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9860

Как же давно там этот забор, хорошо что наконец все уберут.
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хто в тем???
у кого есть лицензия на пром демонтаж взрыв средствами???
просто как спецу интерестно???
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНедостроенную пятиэтажку подорвут в Харькове, - Нацполиция
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