 Нынешний созыв Рады является лучшим из всех предыдущих, кроме первого, - Герасимов

Об этом в эфире "5 канала" заявил председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, передает Цензор.НЕТ.
"Этот парламент гораздо лучше чем любой предыдущий созыв, кроме первого, который голосовал за независимость и поддерживало независимость Украины.
Почему я имею основания так говорить? Этот парламент почти полностью демократический, этот парламент принимает сверхважные решения по защите Украины и поддерживает президента Украины в том, чтобы мы защитились от внешнего врага", - сказал нардеп.
Герасимов добавил: "Одна из проблем, которую, я думаю, мы должны поддержать президента и избавиться от этого - это депутатская неприкосновенность. Я за то, чтобы ее полностью снимать или ограничивать".
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что мы не кланяемся перед "начальниками" всех рангов вплоть до президента.
Правда есть небольшая часть сра*колизов...в том числе и герасимов герой этой
статьи
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