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 Политика Украины
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Все про:ВР (22872) неприкосновенность (848) Блок Петра Порошенко (1577) Герасимов (80)

 Нынешний созыв Рады является лучшим из всех предыдущих, кроме первого, - Герасимов

герасимов

Нынешний созыв Верховной Рады Украины является лучшим по сравнению со всеми предыдущими, кроме первого, проголосовавшего за независимость Украины.

Об этом в эфире "5 канала" заявил председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, передает Цензор.НЕТ.

"Этот парламент гораздо лучше чем любой предыдущий созыв, кроме первого, который голосовал за независимость и поддерживало независимость Украины.

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Почему я имею основания так говорить? Этот парламент почти полностью демократический, этот парламент принимает сверхважные решения по защите Украины и поддерживает президента Украины в том, чтобы мы защитились от внешнего врага", - сказал нардеп.

Герасимов добавил: "Одна из проблем, которую, я думаю, мы должны поддержать президента и избавиться от этого - это депутатская неприкосновенность. Я за то, чтобы ее полностью снимать или ограничивать".

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Дострокові президентські на цю осінь і генпрокурор Шишкін формує цілу виправну колонію з довічних в"язнів-депутатів з конфіскацією
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Чем мне нравится наш народ (граждане украинцы) , в отличии от москалей это то,
что мы не кланяемся перед "начальниками" всех рангов вплоть до президента.

Правда есть небольшая часть сра*колизов...в том числе и герасимов герой этой

статьи
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНынешний созыв Рады является лучшим из всех предыдущих, кроме первого, - Герасимов
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