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Все про:Великобритания (1683) МИД (4192) наемник (252)

 Приговор боевику из Британии - это "мощный посыл" сторонникам "ЛДНР", - посольство Украины в Лондоне

великобритания наемник

Приговор гражданину Великобритании за участие в боевых действиях на стороне боевиков так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" является "мощным посылом" сторонникам пророссийских незаконных вооруженных формирований в Украине и террористических организаций в мире.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Великобритании в Twitter.

"Этот случай должен отправить сильный посыл всем тем, кто рассматривает возможность присоединения к пророссийским террористическим организациям ДНР/ЛНР в Украине", - говорится в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Имел намерение при содействии других лиц совершить акты терроризма" - суд в Манчестере дал пять лет наемнику Стимсону, воевавшему на Донбассе. ФОТОрепортаж

Как сообщал Цензор.НЕТ, суд в Манчестере впервые приговорил британца к 5 годам тюрьмы за участие в войне на Донбассе на стороне "ЛДНР".
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Как сказать......Пещерский суд в подобных делах, состава преступлений не видел вообще.
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мало это если точку G сразу не нащупают, а вот если найдут продлить сам зхочет.
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лишнехромосомные оказывается и у Бритов рождаются, дела...........
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Не обязательно, это только показывает силу пропаганды...
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на хомосапиенс пропаганда почему то не действует.....
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Пропаганда действует на большинство людей, т.к. они малоинформированы и пропаганда не вливает в мозги что-то, а даёт возможность людям самим додумываться до необходимого пропаганде.
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есть очень простые понятия которые передаются с молоком матери и преступить которые хомосапиенс не в состоянии, как пример сделайте выбор - портрет законтаченного урки в школе у своего ребенка или смерть?
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Т.е., если украинского младенца, от правильной матери, только что прекратившего сосать грудь (впитавшего все понятия) отдать в другую страну, то он вырастет патриотом Украины?
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сделайте выбор - портрет законтаченного урки в школе у своего ребенка или смерть?
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сделайте выбор - портрет законтаченного урки в школе у своего ребенка или смерть?
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Я ожидал другого ответа, т.к. "Отвечал" на подобный вопрос "сделайте выбор - портрет законтаченного урки в школе у своего ребенка или смерть?" и потому это не был вопрос.
Если я правильно понял Ваш вопрос, то только помеченные Семён Семёнычем считают, что в Крыму и Лугандонии остались одни дебилы и их надо огородить колючей проволокой или выселить в паРашу.
Я правильно понял Ваш вопрос, хотя и ни разу не встречал словосочетания - "законтаченный урка"?
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гугля в помощь, повторяю сделайте выбор - портрет законтаченного урки в школе у своего ребенка или смерть?
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Есть и не один, например - Крым - украинский, Украинский Крым оккупирован паРашей и пр.
Может попробуете пролистать странички, т.к. google обычно выдаёт много страниц и только по пьяному бреду даёт ссылку сюда https://censor.net.ua/comments/locate/8/447867/64269493 или сюда https://censor.net.ua/comments/locate/8/447867/64269564
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законтаченный президент ключ, какие проблемы с Гугля Фсемагущем? Забанен?
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сделайте выбор - портрет законтаченного урки в школе у своего ребенка или смерть?
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Ответ неверный. Прошу прощение, потому задам вопрос попроще:
Сделайте выбор - вертолёт или четверг?
Если и теперь ответите неправильно на заданные вопросы, то разговора не получится - я обычно 357 - 362 дней в году трезв.
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заглючило)))), 12 аков на корре потерял, ФБР уже в курсе, сухого закона вроде нет(, апределитесь, пишите, не забывайте, регистрация в двоичной системе состоялась, БАГГГ!, удалить, перезагрузка в заповедники тема(................, проиндексированно Гугля Фсемагущем, Аминь(.
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Точно, сегодня четыре, т.к. вода упала и разбилась на круглые пончики, очень хорошо, потому, как овцы взяли и сели, чтобы стрекоза не трубила. Можно и руку, если подсолнух задумает и тогда мотопила всей командой... добавит keyfo в друзья, т.к. луна закрыта шторкой, чтобы завтра одеть тапки...
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сделайте выбор - портрет законтаченного урки в школе у своего ребенка или смерть?
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мда, тому, на кого действует пропаганда тяжело понять тех на кого не действует.
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сделайте выбор - портрет законтаченного урки в школе у своего ребенка или смерть?
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Приговор боевику из Британии - это "мощный посыл" нашим судам, которые дают боевикам пару лет условно.
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5 лет и 4 месяца матерому террорюге и душегубу....???
а потом британцы удивляются почему у них метро взрывается...
толлерасты штопаные!
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А если бы -- ещё и назвал его НЕГРОМ - то получил бы пожизненное...
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У нас весь жопоблок за це можна посадити і більшу частину бпп разом з сладкім лідером.
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Англичане посмотрели в Талмуд и сказали, что программы" Вернись домой" у них нет, как же он жалел что он не гражданин украины
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5 лет за то, что убивал в Украине. Если бы он убивал в Англии, ему дали бы пожизненное. Посыл действительно мощный. Вот только кого и куда послали совершенно очевидно. И это не этот упырь
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ну страну 3-го мира, населяют люди 3-го сорта....
представь что бы было, если бы убили 10 000 европейцев?!...
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Пусть приговор и своему гражданину Насирову выпишут.
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та да, это лысое чмо, как черная метка для бандюков!... :D
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все равно "боевику"...)
какие добрые и дрысливые у нас послы и журналюшки...))
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У кожній державі може народитись розумово відстала потвора, навіть у Британії. Чому тут дивуватись.
Дивно коли "Український" суд відпускає сепарів бо їх чекають вдома.... дивно і потворно....
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Да ладно, тут полно фриков по улицам ходит...плодородна земля Британская в этом плане.
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Это называется судебная система, а не наше позорище
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПриговор боевику из Британии - это "мощный посыл" сторонникам "ЛДНР", - посольство Украины в Лондоне
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