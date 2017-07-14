 Приговор боевику из Британии - это "мощный посыл" сторонникам "ЛДНР", - посольство Украины в Лондоне

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Великобритании в Twitter.
"Этот случай должен отправить сильный посыл всем тем, кто рассматривает возможность присоединения к пророссийским террористическим организациям ДНР/ЛНР в Украине", - говорится в сообщении.
Как сообщал Цензор.НЕТ, суд в Манчестере впервые приговорил британца к 5 годам тюрьмы за участие в войне на Донбассе на стороне "ЛДНР".
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Если я правильно понял Ваш вопрос, то только помеченные Семён Семёнычем считают, что в Крыму и Лугандонии остались одни дебилы и их надо огородить колючей проволокой или выселить в паРашу.
Я правильно понял Ваш вопрос, хотя и ни разу не встречал словосочетания - "законтаченный урка"?
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Может попробуете пролистать странички, т.к. google обычно выдаёт много страниц и только по пьяному бреду даёт ссылку сюда https://censor.net.ua/comments/locate/8/447867/64269493 или сюда https://censor.net.ua/comments/locate/8/447867/64269564
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Сделайте выбор - вертолёт или четверг?
Если и теперь ответите неправильно на заданные вопросы, то разговора не получится - я обычно 357 - 362 дней в году трезв.
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а потом британцы удивляются почему у них метро взрывается...
толлерасты штопаные!
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представь что бы было, если бы убили 10 000 европейцев?!...
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какие добрые и дрысливые у нас послы и журналюшки...))
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Дивно коли "Український" суд відпускає сепарів бо їх чекають вдома.... дивно і потворно....
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