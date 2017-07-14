 Кольченко добивается встречи с украинским консулом, - адвокат

Об этом сообщила адвокат Кольченко Светлана Сидоркина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Он неоднократно подавал заявления, ему отказывали на основании того, что он является гражданином Российской Федерации. Он хочет выяснить вопрос о возможности его обмена, обсуждается это вопроса и что делает консул в этом контексте ", - пояснила адвокат.
Она сообщила, что жалоб на условия содержания у Кольченко нет. Он также не жалуется на отношение администрации колонии и других заключенных.
"Саша скучает и очень хотел бы увидеть кого-то из своих знакомых. Мама к нему на свидание приезжает, может видеться с адвокатами. Он уже закончил обучение по специальности и с сентября там начинают новые курсы, хочет пойти еще специальность получить. Читает книги, по возможности сообщения СМИ, но в основном информация идет от телевидения", - рассказала Сидоркина.
Напоминаем, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд России приговорил Олега Сенцова, украинского кинорежиссера из Симферополя, к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в причастности к терроризму. Сообщником Сенцова российские следователи назвали крымского активиста Александра Кольченко, которого приговорили к 10 годам колонии строгого режима.
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