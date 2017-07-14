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 Политика Украины
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Все про:заключение (133) Россия (71402) Кольченко (179) консул (34)

 Кольченко добивается встречи с украинским консулом, - адвокат

сенцов кольченко

Заключенный в России крымчанин Александр Кольченко добивается встречи с украинским консулом, несмотря на отказы российской стороны.

Об этом сообщила адвокат Кольченко Светлана Сидоркина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Он неоднократно подавал заявления, ему отказывали на основании того, что он является гражданином Российской Федерации. Он хочет выяснить вопрос о возможности его обмена, обсуждается это вопроса и что делает консул в этом контексте ", - пояснила адвокат.

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Она сообщила, что жалоб на условия содержания у Кольченко нет. Он также не жалуется на отношение администрации колонии и других заключенных.

"Саша скучает и очень хотел бы увидеть кого-то из своих знакомых. Мама к нему на свидание приезжает, может видеться с адвокатами. Он уже закончил обучение по специальности и с сентября там начинают новые курсы, хочет пойти еще специальность получить. Читает книги, по возможности сообщения СМИ, но в основном информация идет от телевидения", - рассказала Сидоркина.

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Напоминаем, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд России приговорил Олега Сенцова, украинского кинорежиссера из Симферополя, к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в причастности к терроризму. Сообщником Сенцова российские следователи назвали крымского активиста Александра Кольченко, которого приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

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Сколько у нас в плену у кацапов бойцов ВСУ? Нах всрался этот Кольченко,Сенцов и прочие Савченки?
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абсолютно нет,но всех ровнять под одну гребёнку не стоит мне кажется
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Любой украинец, которого мордует раша в своих застенках, должен быть освобожден. Ни один украинец не имеет права забывать о них. Иначе мы скоты.
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4Liberty UA - за одним исключением.., если они сами туда не поехали после начала войны - отдохнуть или на заработки...
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Там сейчас 4 миллиона рабов из Украины,нах они нам ?Копеечку срубить хотели,а вон оно как обернулось.....
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Накінець-то люди починають прозрівати....і включати логічне мислення....а взагалі я знову ж, в 1550-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!
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Не всем быть идеальными. Главное, не быть подонками. Если своя страна для многих стала мачехой, то люди спасаются, как могут. Тут я не судья им, хотя сам бы в рашу не поехал.
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Очень хочу, чтобы освободили Сенцова. Ну просто очень искренне хочу. Не понимаю, почему он не в приоритете у наших "деятелей"? Настоящий Человек, патриот, сам растит двоих детей, столько скитается по рашистским тюрьмам..... И терпит, ждет, не теряет веры в своё государство.... Сколько он уже выдержал..... Зато наши занимаются шавками, шнырявшими по антимайдану в Киеве..... Клых, кажется, его фамилия..... Нашим барыгам настоящие патриоты в Украине не нужны.
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Это ты о себе, дятел? Или не слыхал про чела с антимайдана?))) Или Сенцова не любишь* Так кто же "ольгинец", как не ты сам?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКольченко добивается встречи с украинским консулом, - адвокат
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