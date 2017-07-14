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 Политика Украины
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Все про:МИД (4191) переговоры (3395) Климкин (1360) нормандская четверка (410)

 Телефонные переговоры в "нормандском формате" состоятся после следующей недели, - Климкин

климкин

Телефонный разговор в "нормандском формате" президентов Украины, России, Франции и канцлера Германии состоится, скорее всего, "после следующей недели".

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы сейчас говорим об организации телефонного разговора. С точки зрения графика, скорее всего, это будет после следующей недели. Поскольку на следующей неделе это просто сложно организовать с логистической точки зрения", - сказал Климкин в эфире телеканала "Интер".

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По его словам, есть договоренность, что это будет серьезный разговор с точки зрения фиксации на вопросах безопасности и освобождения заложников.

"Как только будут результаты телефонного разговора, потом будем планировать, конечно, встречи, но встречи, направленные на результат", - подчеркнул министр.

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Напоминаем, ранее о телефонных переговорах в "нормандском формате" в июле сообщал президент Украины Петр Порошенко.

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Ну и дебил у нас МИДом заведует,впрочем в Будке все как на подбор.
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Картавый министр с образованием в Мордоре, это НОНСЕНС в послемайданной Украине.
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Чи будуть, чи не будуть-точно не відомо. Точно відомо одне-що пУТІН-хУЙЛО!
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Януковичу надо дать Нобелевскую премию по экономике. Украсть три годовых бюджета, вывести колонну Камазов долларов в Ростов. При этом строить стадионы и провести с блеском финал евро по футболу. И не залезать в карман пенсионерам
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пусть теперь у вас порулит это светило экономики, хотите? пусть и ваши пенсы пожируют
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Клімкін прослідкуй, щоб Порошенко з президентом Киргизстану говорити не почав, або ще з яким небудь привидом замку Морісвіль.
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Как бы не возмущались Климкиным, я всё таки на его стороне!
Как по мне, полезных действий у него проценто 70 есть...
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А сказать-через неделю-что помешало? Впервые слышу такой словооборот - после следующей недели.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТелефонные переговоры в "нормандском формате" состоятся после следующей недели, - Климкин
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