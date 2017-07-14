 Телефонные переговоры в "нормандском формате" состоятся после следующей недели, - Климкин

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы сейчас говорим об организации телефонного разговора. С точки зрения графика, скорее всего, это будет после следующей недели. Поскольку на следующей неделе это просто сложно организовать с логистической точки зрения", - сказал Климкин в эфире телеканала "Интер".
По его словам, есть договоренность, что это будет серьезный разговор с точки зрения фиксации на вопросах безопасности и освобождения заложников.
"Как только будут результаты телефонного разговора, потом будем планировать, конечно, встречи, но встречи, направленные на результат", - подчеркнул министр.
266 15
С международными партнерами будет обсуждаться не текст, а концептуальные положения законопроекта о деоккупации Донбасса, - Климкин(39)
Для граждан ЕС внедрение системы биометрического контроля на въезде в Украину не будет иметь особых последствий, - Климкин(21)
Назначение Волкера придаст новую динамику урегулированию ситуации на Донбассе, - Климкин(10)
Встреча лидеров "нормандской четверки" будет назначена после прогресса в вопросах безопасности на Донбассе, – Климкин(12)
Як зустріч Клімкіна з Трампом перетворили на "Битву екстрасенсів"(0)
Макрон не позволит России "тянуть кота за хвост", - Климкин(108)
Климкин о российской угрозе: "Многие граждане ЕС еще не думают об опасности, но в Украине пять лет назад было так же"(93)
Кто говорит?...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Как по мне, полезных действий у него проценто 70 есть...
Ответить
Ответить
Ответить