 Российско-американский лоббист, экс-разведчик Ахметшин, подтвердил свое участие во встрече юриста Весельницкой с Трампом-младшим

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Associated Press.
Тем не менее он отрицает, что когда-либо работал в качестве агента разведки. По словам Ахметшина, он служил в армии СССР в составе контрразведки, но никогда не проходил подготовки для работы разведчиком.
Как рассказал Ахметшин, в рамках встречи Весельницкая сообщила о том, что незаконные денежные средства были направлены в национальный комитет демократов США.
При этом, по его словам, на вопрос Трампа-младшего о каких-либо доказательствах этой информации юрист ответила, что им нужно будет провести собственное расследование.
После этого, уверяет лоббист, сын президента США и присутствующие с его стороны потеряли интерес к встрече. "Они не могли дождаться окончания встречи", - пояснил Ахметшин.
Он также выразил готовность выступить на слушаниях в сенате США, если это будет необходимо.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно о Ринате Ахметшине, который мог принимать участие в этой встрече.
По данным The Daily Caller, Ахметшин связан с "актом Магнитского" и запретом на усыновление российских детей американскими семьями ("закон Димы Яковлева"), а также якобы участвует в переговорах по отмене акта в обмен на снятие запрета.
Как известно, очередной скандал с Трампом возник после того как его сын Дональд Трамп-младшим провел встречу с российским юристом юриста Натальей Весельницкой, на которой присутствовал российско-американский лоббист, который в прошлом был офицером советской контрразведки.
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