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 Политика Украины, За рубежом
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 Представительство ЕС в Украине разъяснило позицию Юнкера об антикоррупционном судебном органе

юнкер

Президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер считает важным для эффективного независимого антикоррупционного судебного органа наличие необходимых полномочий и ресурсов, название и структура являются второстепенными.

Об этом сообщили в Представительстве ЕС в Украине в пятницу вечером, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент Юнкер был ясен: борьба с коррупцией имеет решающее значение и нуждается в дальнейшем ускорении и активизации. Важно то, что создается независимый, эффективный судебный орган, обладающий необходимыми полномочиями и ресурсами для борьбы с коррупцией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ряд общественных организаций просит ЕС объяснить внезапное изменение курса по антикоррупционным судам, озвученное Президентом Юнкером на саммите Украина-ЕС

Вопрос о том, как этот судебный орган вызывается и настраивается, является вопросом деталей. Важное значение имеет независимость, эффективность и достаточные ресурсы и полномочия, которыми должен обладать этот орган", - говорится в сообщении.

Напоминаем, в четверг на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко и президентом ЕС Дональдом Туском президент Европейской комиссии Ж.-К.Юнкер заявил, что Европейский Союз не настаивает на создании отдельного антикоррупционного суда в Украине, но указывает на необходимость создания специальной антикоррупционной палаты в рамках украинской судебной системы.

Также читайте: Удивлена заявлением Юнкера об антикоррупционной палате в Украине: хорошей альтернативы антикоррупционному суду я не знаю, - Хармс (обновлено)

В НАБУ высказали несогласие с данной позицией, считая деятельность антикоррупционных палат неэффективной.
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Балаболы европейские.Сделайте жизнь невыносимой за границей капиталов выводимых нашими чинушами.Это будет лучше помощью.А так это лицимерие.
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Давайте будем чесними - чому вони повинні нам допомагати ?
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Они нам вообще ни чем не обязаны.Но после поддержки сои,возникает очень много вопросов.
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Не зовсім ... Проблєма в тому , що відповідей - вже більше , а ніж запитань .
Нікому не потрібна сильна Україна - а ні ЄС , а ні РФ , а ні навіть "нашій українській" владі ...
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Хотя бы потому, что у них "европейские ценности". А какие же это "ценности", если воры, обокравшие целый народ, смогут безнаказанно скрывать в Европе свои награбленные "капиталы"?
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Является ли, по мнению Юнкера, президент с оффшорами коррупционером?...
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Это не вопрос деталей, а вопрос независимости такого органа.
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в Украине все пока что зависимо от кондитерской ф-ки
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Президент Юнкер был ясен: борьба с коррупцией имеет решающее значение и нуждается в дальнейшем ускорении и активизации. Важно то, что создается независимый, эффективный судебный орган,
:D
Источник:https://censor.net.ua/n447862
Офшорник вже спалився.
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"Президент Порошенко в ответ на редакционную статью одного из авторитетнейших изданий в мире The New York Times с обвинениями его в коррупции заявил, что это элемент гибридной войны против украинского государства."

Отак от... фсё предельно ястно.
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Хорошо что на Западе достаточно умных людей, учить нас ущербных уму-разуму... Вот только если бы этот Юнкер дал хоть один совет по государственному устройству любой другой страны, был бы скандал международного масштаба... А нам можно, дыбилы мы и наши решучи реформаторы...
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Тем, кто ходит с протянутой рукой всякий имеет право указывать...
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Yuriy Yurieff - да, так и есть..... - Просто ни кого на форуме это не смущает... Революция Достоинства...
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Тих , кого це "смущает" , місцева ботва намагається "агентами Хуйла" називати ...
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Юнкер - типичный европейский бюрократ...
Нельзя производить в офицеры...
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Это в простонародье называется " Я ипал, я воевал..."
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Деликатный намёк Петрушке-"...не пытайся в новый орган пхать своих людей.Нам уже нужно видеть реформы.а не трёп о них"..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредставительство ЕС в Украине разъяснило позицию Юнкера об антикоррупционном судебном органе
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