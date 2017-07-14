 Представительство ЕС в Украине разъяснило позицию Юнкера об антикоррупционном судебном органе

Об этом сообщили в Представительстве ЕС в Украине в пятницу вечером, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Президент Юнкер был ясен: борьба с коррупцией имеет решающее значение и нуждается в дальнейшем ускорении и активизации. Важно то, что создается независимый, эффективный судебный орган, обладающий необходимыми полномочиями и ресурсами для борьбы с коррупцией.
Вопрос о том, как этот судебный орган вызывается и настраивается, является вопросом деталей. Важное значение имеет независимость, эффективность и достаточные ресурсы и полномочия, которыми должен обладать этот орган", - говорится в сообщении.
Напоминаем, в четверг на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко и президентом ЕС Дональдом Туском президент Европейской комиссии Ж.-К.Юнкер заявил, что Европейский Союз не настаивает на создании отдельного антикоррупционного суда в Украине, но указывает на необходимость создания специальной антикоррупционной палаты в рамках украинской судебной системы.
В НАБУ высказали несогласие с данной позицией, считая деятельность антикоррупционных палат неэффективной.
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Нікому не потрібна сильна Україна - а ні ЄС , а ні РФ , а ні навіть "нашій українській" владі ...
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:D
Источник:https://censor.net.ua/n447862
Офшорник вже спалився.
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Отак от... фсё предельно ястно.
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Нельзя производить в офицеры...
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