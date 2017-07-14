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 Политика Украины
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Все про:акция (2173) ВР (22871) Деревянко (22) оплата (81) Саакашвили (1838) активист (491) Геращенко_Антон (936) Каплин (35)

 Под Радой 13 июля действовало две группы проплаченных активистов, - Геращенко. ВИДЕО

геращенко

Народный депутат Украины Антон Геращенко обнародовал информацию о том, что за участие в акциях под ВР, которые состоялись 13 июля, платили деньги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Сначала он разместил видео оплаты:



Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Воеватели ху#вы", - после заседания ВР под стенами парламента между рядом нардепов и протестующими возникли конфликты. ВИДЕО

Геращенко отметил: "Вчера у Верховной рады были организованы ряд перфомансов. Кто-то барабанил в бочки.
Кто-то оскорблял и не пускал народных депутатов в Раду, одновременно требуя от них голосовать за снятие неприкосновенности.

Средства массовой информации называли этих людей активистами. Правильно и честно было бы их назвать не просто активистами, а проплаченными активистами.

В подтверждение своих слов я публикую видео того, как после тяжёлого дня, проплаченные активисты получают заслуженные деньги. Это та часть проплаченных активистов, которая была не агрессивной. Так называемые профсоюзы Ленина-Каплина.

Агрессивная часть - это те, кто целенаправленно оскорблял депутатов и не пускал их в зал, была организована группой Саакашвили - Деревянко. Расплата за участие в провокациях была осуществлена в офисе Саакашвили, куда эти молодые люди и направились после неуспешно выполненной работы.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Митингующие перекрыли все выходы из Рады. Требуют снять неприкосновенность с Добкина. ВИДЕО+ФОТО

Неуспешной потому, что заказчики провокации надеялись на то, что агрессивные действия провокаторов вызовут ответную реакцию полиции - удары дубинками, слезоточивый газ, кровь - картинка для ТВ, что и было нужно продемонстрировать, в то время как в Киеве перебывала специальная Миссия ЕС во главе с Дональдом Туском.

Та самая Миссия, которая подписала столь долгожданный документ - об Ассоциации Украины с Европейским союзом. Тот самый документ, от подписания которого в ноябре 2013 в Вильнюсе отказался Янукович и в результате которого началась наша Революция Достоинства.

По всем зафиксированным фактам хулиганских и насильственных действий Национальной полицией начаты расследования, которые установят исполнителей, заказчиков и организаторов этой масштабной и хорошо продуманной провокации против украинского парламента и государства.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Сволочи, бл#дь! Еще и дурят", - митингующие блокируют один из выходов из Рады. Требуют снять неприкосновенность с Добкина. ВИДЕО

П. С. Вчерашние действия провокаторов значительно повысили шансы на принятие моего законопроекта об уголовной ответственности организаторов, заказчиков и финансистов фейковых, проплаченных акций протеста.
Осенью я добьюсь его вынесения в зал. А тот, кто из коллег не поддержит, пусть потом пеняет на себя, когда не за дорого нанятые провокаторы будут плевать ему в лицо и забрасывать куриными яйцами".
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Все чудово - зарплату платять , "вислуга років" накопичується ...
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А шо людям ещё остаётся делать и где деньги заработать, после ваших рехворм
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Геращенко,кого интересует проплаченные активисты или нет? Главное ,что они митинговали по делу и требовали снятие неприкосновенности с депутатов.Вы это обещали? Почему до сих пор со всех не сняли? В чем дело? Что мешает? Почему народу врете? Идите в отставку ,если врете и все время на каникулах. Нех вам штаны протирать,Украине нужны патриоты во власти и работяги,которые будут менять страну к лучшему в поте лица,тем более во время войны.А вам война -что мать родна.Геть,бездельники и тунеядцы с миллионами в матрацах.
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Одни бездельник требовали от других бездельников ...... И вся сущность требующих сводилась к одному: почему крадуть без нас?
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Ахенты кремля)))Антоха наша песня хороша начинай сначала.Барни яйками закидали,вообще нужно дело заводить о госизмене.Скоро вас в каждом закутке будут и не только руками)))
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Херащенко , доиграетесь , что и не проплаченные придут
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Если Украина и Грузия - дружественные страны, почему Украина не выдает Грузии разыскиваемого правоохранительными органами Грузии Михаэла Саакашвили? Могут обидется...
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Подождем выборов и как БПП с НФ будут своих активистов проплачивать. А в Раду и свои партии вы бесплатно пролезли? Вор кричит "Держи вора!"
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Ну не ПОЦ разве Геращенко? Да пускай хоть 3-ды проплаченные (может патриоты взяли на вооружение методы барыг )... Заставили бездельников вернуться на рабочие места и делать свою высоко-оплаченную работу... Испугались курвы, что и дальше так будет...
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Конечно все были проплаченые, когда выйдут не-проплаченые вам будет тошнить.
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Авакян знатный собаковод. У него есть кусючие собачки - бывшие беркута и мусора, ставшие нацгвардейцами, а Гера это гавкучая собачка. Обгавкивает врагов своего хозяина.
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а что еще этот толстожопый хряк Антоша мог сказать ?
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При Ющенко, были проплаченные,при яныке - проплаченные, при порохе проплаченные! Что ж это выходит? Может просто все эти три президента ,как в народной мудрости- те же яйца, только в профиль!
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Дуракам закон не писан, желают, что хотят. И не понимают, что их тупо используют..... А потом снова будут крики: нас снова обманули ....Зрада...
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Проплачений аваковський троль, страждає конспірологіей та всюди шукає собі подібних.
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Под Радой 13 июля действовало две группы проплаченных активистов, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8165Роман Рябчук‏ @ryabtchuk_roman 2 ч.2 часа назад
В ответ @ryabtchuk_roman

Депутатам начхати на МВФ і ЄС, журналістів та їх матеріали, а от людей вони бояться до тримтіння в колінах. https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin/posts/10154820871119537 …
Под Радой 13 июля действовало две группы проплаченных активистов, - Геращенко - Цензор.НЕТ 677
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Коллеги! А только у меня острое желание (в свете последних событий) стереть с лица земли Верховное шапито! БЛД, даже хранцузкий не помогает...
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На месте Антонины, добрая половина фракции которой находится в ВР за счет скупленной за гречку худобы, обвинять других в проплаченности, как минимум, не красиво.
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А в парламенте все проплаченые, кроме человек 50-ти(честные грантоеды), чего же аы этими то.не занимаетесь, у них в декларация их проплаченость нарисована не сотрешь.
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Та да, проплачені. А от коли люди встануть - ховатись вам,мерзота, буде нікуди. Зависайте на ліхтарях.
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Антонина, во-первых не *ваша* а народная революция достоинства которую вы все таки смогли подавить и вытереть ноги и которая провалилась. Во-вторых зачем ты приплетаешь сюда Саакашвили и у тебя есть доказательства перед судом что он проплачивал етот митинг? И в третьих, я пересмотрел много роликов с недавними событиями и увидел как Аваковские мусора на мое удивление очень мирно организованно сосуществовали и митингующими, чего не было уже давно, с чего я сделал вывод что все ето было организовано властями.
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На відео - бомжі отримують гроші від АнтошіГ за зйомку у цьому відео ?
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А истинные патриоты Украины - Розенблат с Добкиным, лишились последнего способа защитить себя: депутатской неприкосновенности.
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а где видео что именно эти люди участвовали в вчерашних акциях чтобы можно было сравнить сопоставить, тут хорошо видно лица у некоторых, одежда, покажите их в процессе а то так не убедительно, ведь не проблема нанять и заснять как бы участников где им вот так раздают деньги
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ой, Антоха, переживаешь, что не сам проплатил и не знаешь, чего от них ожидать. А вот когда типа покушение, но просто чудом ни одной царапины, зато самолюбования и пиара в СМИ на многие месяцы - это совсем другое дело. А еще круче, когда стреляет проплаченный тепловизор.
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НЕ ВЕРЮ я Херащенко. После сказок о событиях в Княжичах, этот "эксперД" для меня перестал существовать.
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Они думали, что майданы и митинги могли быть только против рыговского отребья, но народ думает иначе. То позорище, что являет сегодня ВР, хуже, чем при януковиче. Больше перекрашеных уродов. Тогда не было войны и выглядело не так омерзительно, когда пиарятся на патриотизме, тыря при этом не хуже, чем рыги. Из-за вас, уроды, не знаю что ответить прежним рыговским, которые в глаза смеются над тем, кого мы понавыбирали и в зраду, а те - в КМ и прочие институты власти.
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"депутаты" вчера "проплаченных" обосрались???????????????
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Когда они про себя любимых кино покажут? Как сотни тысяч баксов по рядам ВР ходят. Все знают, что ходят, а кино нет.
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Геращенко а давай снимем неприкосновеность и с преза и со слуг народа в раде и с судей с прокурорами и с остальных важняков (как и обещал после Майдана Порошенко) и уж тогда , поверь мне не будет никаких перфомансов!!!
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Тоха, радуйся проплаченным. У непроплаченных в руках могут оказаться что-то посерьезнее яиц. Тогда вы свои яйца будете соскребать с асфальта.
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Видно Геращенко активный почитатель Цензора. Здесь полно его собратьев-социофобов.
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Топ-100 русофобов 2016-Телеканал Царьград1. Арбатова Мария - феминистка. "В целом у нас рабская психология ".6. Альбац Евгения - журналистка. " в Москва "идиотов" оказалось 65,23%, каждый второй-третий либо идиот, либо раб".21. Геращенко Антон - советник министра внутренних дел Украины, один из создателей сайта "Миротворец", на котором публикуют доносы на "сепаратистов", по которым любого неугодного могут похитить или убить. Это, в отличие от его постов в Фейсбуке, русофобия в действии. Размещал там и данные граждан России: "Их лиц будет достаточно, чтобы ИГИЛ-овцы и их собратья в России смогли бы их найти и отомстить по канонам шариата"./ Не случайно русский мир злобствует на Геращенко
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А шо, Антонине в западло поставить подставных бабулек и потом их заснять? Цель- опорочить протест. Методы- исключительно овощные.
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А вот Цензор превращается в цвИнтер. Бутусов, не стыдно печатать этот запредельный бред?
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аха...Одна-"Рука мацквы".требовавшая снять депутатскую недоторканность как щит от привлечения к ответственности за чисто угодловные,не имеющие к политике дела...а вторая-"Шатун-Колдун",которая раскачивает лодку,мешая депутатам наслаждаться жизнью на незаконно обогащённых маетках.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПод Радой 13 июля действовало две группы проплаченных активистов, - Геращенко. ВИДЕО
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