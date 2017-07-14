 Под Радой 13 июля действовало две группы проплаченных активистов, - Геращенко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Сначала он разместил видео оплаты:
Геращенко отметил: "Вчера у Верховной рады были организованы ряд перфомансов. Кто-то барабанил в бочки.
Кто-то оскорблял и не пускал народных депутатов в Раду, одновременно требуя от них голосовать за снятие неприкосновенности.
Средства массовой информации называли этих людей активистами. Правильно и честно было бы их назвать не просто активистами, а проплаченными активистами.
В подтверждение своих слов я публикую видео того, как после тяжёлого дня, проплаченные активисты получают заслуженные деньги. Это та часть проплаченных активистов, которая была не агрессивной. Так называемые профсоюзы Ленина-Каплина.
Агрессивная часть - это те, кто целенаправленно оскорблял депутатов и не пускал их в зал, была организована группой Саакашвили - Деревянко. Расплата за участие в провокациях была осуществлена в офисе Саакашвили, куда эти молодые люди и направились после неуспешно выполненной работы.
Неуспешной потому, что заказчики провокации надеялись на то, что агрессивные действия провокаторов вызовут ответную реакцию полиции - удары дубинками, слезоточивый газ, кровь - картинка для ТВ, что и было нужно продемонстрировать, в то время как в Киеве перебывала специальная Миссия ЕС во главе с Дональдом Туском.
Та самая Миссия, которая подписала столь долгожданный документ - об Ассоциации Украины с Европейским союзом. Тот самый документ, от подписания которого в ноябре 2013 в Вильнюсе отказался Янукович и в результате которого началась наша Революция Достоинства.
По всем зафиксированным фактам хулиганских и насильственных действий Национальной полицией начаты расследования, которые установят исполнителей, заказчиков и организаторов этой масштабной и хорошо продуманной провокации против украинского парламента и государства.
П. С. Вчерашние действия провокаторов значительно повысили шансы на принятие моего законопроекта об уголовной ответственности организаторов, заказчиков и финансистов фейковых, проплаченных акций протеста.
Осенью я добьюсь его вынесения в зал. А тот, кто из коллег не поддержит, пусть потом пеняет на себя, когда не за дорого нанятые провокаторы будут плевать ему в лицо и забрасывать куриными яйцами".
1960 62
Я подаю иск на Добкина о защите чести и достоинства, - Геращенко(49)
Геращенко о задержании Маркива: "Это попытка российских спецслужб создать негативный имидж Украины в Италии"(31)
Обвиняемые в покушении на депутата Геращенко попросили о суде присяжных(22)
Украина должна привести войска в боевую готовность в ответ на учения "Запад-2017", - Геращенко(122)
"Порошенку та його оточенню страшно. Вони розуміють, що одна каденція – це їхня стеля", – журналіст(0)
Корпорация "Богдан" опровергла поставку автобусов в Абхазию(92)
Порошенко вел торговлю с оккупированными Россией территориями Грузии, - Саакашвили(455)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В ответ @ryabtchuk_roman
Депутатам начхати на МВФ і ЄС, журналістів та їх матеріали, а от людей вони бояться до тримтіння в колінах. https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin/posts/10154820871119537 …
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- А за дождь нам не доплачивали.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить