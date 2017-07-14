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 Политика Украины
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Все про:ВР (22871) депутат (2987) неприкосновенность (847) Парубий (1550)

 Никогда ранее правящая коалиция в Раде не снимала непркосновенность с членов коалиции, - Парубий

парубий

Голосование Верховной Рады за снятие неприкосновенности с народных депутатов определило новый этап развития украинского парламентаризма.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

"В истории украинского парламента еще не было такого, чтобы правящая коалиция снимала неприкосновенность с членов коалиции, - отметил Парубий. - Как правило, это всегда использовалось как средство давления на оппозицию. Поэтому это был достаточно философский, исторический вопрос, сможет ли Верховная Рада пройти это испытание".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парубий о неприкосновенности: "Если будет внесено представление в отношении меня, я буду призывать депутатов, чтобы Верховная Рада за него проголосовала"

Председатель украинского парламента подчеркнул: "То, что Верховная Рада смогла проголосовать за снятие неприкосновенности народных депутатов, определило новый этап развития украинского парламентаризма, когда мы видим, что голосование не зависит от политической принадлежности того или иного депутата и того или иного представления".

"Верховная Рада смогла продемонстрировать, что способна принимать такие решения, что дало новый этап в политической культуре стране и политической культуре Верховной Рады", - считает Парубий.

Также читайте: Парубий закрыл сессию Верховной Рады: следующее очередное пленарное заседание состоится 5 сентября. ФОТОрепортаж


Напоминаем, Верховная Рада 13 июля удовлетворила три представления генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата М.Добкина.

Ранее, 11 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с 3 народных депутатов - Олеся Довогого (группа "Воля народа"), Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко"). Для снятия неприкосновенности с Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия) не хватило голосов.

Читайте: Реформы медицины и образования будут приоритетными на следующей сессии Рады, - Парубий

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Правда. Раньше таких шоу не устраивали. Посмотрим чем все это закончится.
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Привет, солнышко! А ничем не закончится... снимут бабла в кассу бпп и фсё
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А кто нам дохтур? сопли размазываем в ожидании спасителя...
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П..л шоколадный.Вы просто продолжили играться с народом.Буде ,все будет не переживайте.
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То візьміть собі по шоколадці-я свої віддам, мені їх тут до біса надавали, а я солодкого не люблю.
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понты для приезжих!
на смену пришли хитрее и изащренней.
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"правящая коалиция снимала неприкосновенность с членов коалиции Источник: https://censor.net.ua/n447860" - какая интересная игра слов
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"Патриоту" можно хамить, оно себе эту привелегию заслужило в борьбе за счастье народа.
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Не з членів, а з члена. Ви, правляча, блін, коаліція, хочби жопоблок пересаджали б і то з вас якийсь толк був би, а так принесли в жертву одного шлємазєра, а галасу на всю Україну наробили
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Парубій не ма права жити після цих слів,цинічний підбарижник він.
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Ніколи ще у спікерах Верховної Ради України не було такого мерзенного шахрая, як Парубій.
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хм??судя по всему есть ,,импотенция" а ,,коалиция??" чёт совсем чуждое обществу!!или эт одно и то же??(только вид в профиль??)
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"В истории украинского парламента еще не было такого, чтобы правящая коалиция снимала неприкосновенность с членов коалиции, - отметил Парубий. - Как правило, это всегда использовалось как средство давления на оппозицию. Поэтому это был достаточно философский, исторический вопрос, сможет ли Верховная Рада пройти это испытание". Пане Парубий! Просто народ раньше не припирал воров-нардепов так близко к стенке, не брал сволочей за яценюки!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНикогда ранее правящая коалиция в Раде не снимала непркосновенность с членов коалиции, - Парубий
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