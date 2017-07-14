 Никогда ранее правящая коалиция в Раде не снимала непркосновенность с членов коалиции, - Парубий

Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.
"В истории украинского парламента еще не было такого, чтобы правящая коалиция снимала неприкосновенность с членов коалиции, - отметил Парубий. - Как правило, это всегда использовалось как средство давления на оппозицию. Поэтому это был достаточно философский, исторический вопрос, сможет ли Верховная Рада пройти это испытание".
Председатель украинского парламента подчеркнул: "То, что Верховная Рада смогла проголосовать за снятие неприкосновенности народных депутатов, определило новый этап развития украинского парламентаризма, когда мы видим, что голосование не зависит от политической принадлежности того или иного депутата и того или иного представления".
"Верховная Рада смогла продемонстрировать, что способна принимать такие решения, что дало новый этап в политической культуре стране и политической культуре Верховной Рады", - считает Парубий.
Напоминаем, Верховная Рада 13 июля удовлетворила три представления генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата М.Добкина.
Ранее, 11 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за снятие неприкосновенности с 3 народных депутатов - Олеся Довогого (группа "Воля народа"), Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко"). Для снятия неприкосновенности с Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия) не хватило голосов.
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