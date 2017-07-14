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Все про:ранение (1769) Сарган (194) Дейдей (69)

 По факту ранения нардепа Дейдея начато уголовное производство по статье "терроризм", - ГПУ

дейдей

Пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган обнародовала информацию о том, что по факту ранения народного депутата Украины Евгения Дейдея начато уголовное производство по статье "терроризм".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Сарган отметила: "Прокуратура Донецкой области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту получения ранения народным депутатом Украины Евгением Дейдеем.

Предварительно установлено, что Евгений Дейдей получил указанное ранение во время боевых действий, 14 июля 2017 примерно в 18.00 часов, в районе промышленной зоны города Авдеевка.

После оказания первичной медицинской помощи, с диагнозом "осколочные ранения" народный депутат направлен в военный госпиталь № 66 г.. Покровска.

Уголовное преступление по факту ранения, предварительно квалифицированы по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины".

Читайте также: Нардеп Дейдей ранен в зоне АТО под Авдеевкой, - нардеп Мосийчук

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По факту ранения и гибели солдат и офицеров, тоже дела открывают?
Или тут на святое покусились?
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Лицимерие от гпу.Еще раз показали,кто важен этому государству.
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Сильно подозреваю, что так оно и есть.
А ведь официально, у нас не война а АТО, следовательно, каждый случай гибели солдат - это теракт, который необходимо расследовать и открывать по факту уголовное дело.
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Мертвые солдаты Ген. прокуратуре не интересны.
А вот Дейдей может дать хорошую взятку по результатам расследования.
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-Шариков , от чего это у вас шрам на лбу ? Потрудитесь объяснить ....
- Я на колчаковских фронтах ранен! (С).......)))))
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будем надеятся, что посмертно, как погибшему на улицах Киева
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Теперь, сто пудов - участник боевых действий, инвалид 1 группы. Орденок на пузо, льготы за пазуху. Учитесь шкрябать ложкой, в пустой кастрюле.
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100%
Тобто - ГПУ вже завела 50 000 кримінальних проваджень по всім випадкам загибелі , або поранень в "зоні АТО" ?!
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Большинство уголовников на расею бегут прятаться. Этот "очень умный дипутат" по дороге передумал и решил вернуться в столицу "героем"-самострельщиком.
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Пуля производит удивительные изменения в голове, даже когда попадает в задницу.
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масейчук же сказал что ранили побратима из ВР.
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А в чем собственно терроризм, если там война??????
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дейдей, жаль, что тебя там не пристрелили. для тебя даже в спину не позорно
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Вот и я думаю, криворукие какие-то террористы... то косоглазые снайпера со сломанным тепловизером, то похитители неудачники, то киллеры дилетанты. Ничего не берет наших депутан
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кто посмеет снять неприкосновенность - с героя войны? на авдеевских фронтах - раненого...
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О, дуже цікаво, хто на цей раз "не запобіг вчиненню терористичного акту"? Чи й це на генерала повісять?! бо більше ні на що ця гнила військова прокуратура не здатна! А бутусов особисто ломонеться на Донбас разом з другом матіосом розслідувати цю "гучну справу, яка має значний суспільний резонанс"! Бидло!
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А за фактом навмисного нанесення собі тілесних ушкоджень в зоні бойових дій провадження не відкрите?
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какие "боевые действия"?? "куратор" ехал на машине!!!!!!!
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Ну красавчик! Пошел по статье "терроризм"?
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по поводу недавних новостей под вр. "люди были с битами в руках и с яйцами". поставьте перед вр гильотину, это им о многом напомнит
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Это на каждое ранение там "уголовное дело" открывают?
Чёт я раньше о таком не слышал...
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А по факту мошенничества? Диджей мошенник,вор,рейдет,ну и просто мутак.
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Перестраховочка? Мосейчук уже кричит о тяжелейшем ранении, необходимости в срочном переливании крови,,,и при этом лежит Дейдей одиноко в Авдеевке. Верим?
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Чем и куда ранен?
Семенченко 19 августа 2014 - "От разрыва мины он получил осколочные ранения в бедро и в спину. Самое главное - голова цела!", - написал Геращенко в facebook
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Как мог стать депутатом зэк, который был осуждён на 5 лет за несколько разбойных нападений???!!!
У нас ВР это кольцо безопасности для бандитов?
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депутати - вони як партизани в тилу ворога, тобто в тилу народу України... шось вибрехують, викручуються, вигадують...
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Новый Украинский фильм ,, ВИЙ-2,,. В роли панночки -Луценко. В роли Хомы- депутат. В образе круга мелом- неприкосновенность.
Смотрите продолжение сериалами в сентябре этого года.

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Точно! Только младший Допа.))))) смачно нюхает!
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По факту ранения нардепа Дейдея начато уголовное производство по статье "терроризм", - ГПУ - Цензор.НЕТ 4154

Маряша Лексі Це повністю постановка!! Щоб Дейдея не могли посадити!! Закликаю брія Оуценко відрядити туди спеціальних військових медиків!!! І перевірити ..Ваажаю що так Лейдея відмивають, відповідально заявляю що ніякого Євгена Дейдея не було поранено , всім хто підпише це або дать наказ відповідатиме!! Клянусь!!! ;
Дейдей А я думала що ти чоловік !! А ти боягуз!! Отаке придумати!!
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Всі шахраї лякливі. Як лише на порозі якийсь шурхіт - тікають щодуху. Он Янукович приклад. А Дейдея міна в спину, де спина в нього закінчується? Чи не між спиною й бедром поранення, у найважливіше мічце українського депутата?
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По факту ранения нардепа Дейдея начато уголовное производство по статье "терроризм", - ГПУ - Цензор.НЕТ 8379

Маряша Лексі Ні я знаю факти я біля Авдіївки пацанів заставляють свідчити що його поранили !!! А це не так ..пацан просто незнає як відмазатись від затримання!! Сука боягуз !!
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Дейдей, ты определись кто ты солдат или политик? мандат сдай и воюй на здоровье... а то как то подозрительно как вас за ж.пу за коррупцию/воровство и пилеж брать начинают так вы всеми силами пытаетесь болеть (насиров) или в ато.... что ты там полезного делал в ато а дейдей?
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"При попытке прорваться через линию фронта к своим террорист Дейдей был остановлен украинскими солдатами " - вот как должны освещать данное событие патриотические сайты.
По банде пархатого кондитера и кулявлоба - огонь.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо факту ранения нардепа Дейдея начато уголовное производство по статье "терроризм", - ГПУ
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