 По факту ранения нардепа Дейдея начато уголовное производство по статье "терроризм", - ГПУ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Сарган отметила: "Прокуратура Донецкой области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту получения ранения народным депутатом Украины Евгением Дейдеем.
Предварительно установлено, что Евгений Дейдей получил указанное ранение во время боевых действий, 14 июля 2017 примерно в 18.00 часов, в районе промышленной зоны города Авдеевка.
После оказания первичной медицинской помощи, с диагнозом "осколочные ранения" народный депутат направлен в военный госпиталь № 66 г.. Покровска.
Уголовное преступление по факту ранения, предварительно квалифицированы по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины".
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Или тут на святое покусились?
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А ведь официально, у нас не война а АТО, следовательно, каждый случай гибели солдат - это теракт, который необходимо расследовать и открывать по факту уголовное дело.
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А вот Дейдей может дать хорошую взятку по результатам расследования.
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- Я на колчаковских фронтах ранен! (С).......)))))
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Тобто - ГПУ вже завела 50 000 кримінальних проваджень по всім випадкам загибелі , або поранень в "зоні АТО" ?!
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Чёт я раньше о таком не слышал...
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Семенченко 19 августа 2014 - "От разрыва мины он получил осколочные ранения в бедро и в спину. Самое главное - голова цела!", - написал Геращенко в facebook
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У нас ВР это кольцо безопасности для бандитов?
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Смотрите продолжение сериалами в сентябре этого года.
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Маряша Лексі Це повністю постановка!! Щоб Дейдея не могли посадити!! Закликаю брія Оуценко відрядити туди спеціальних військових медиків!!! І перевірити ..Ваажаю що так Лейдея відмивають, відповідально заявляю що ніякого Євгена Дейдея не було поранено , всім хто підпише це або дать наказ відповідатиме!! Клянусь!!! ;
Дейдей А я думала що ти чоловік !! А ти боягуз!! Отаке придумати!!
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Маряша Лексі Ні я знаю факти я біля Авдіївки пацанів заставляють свідчити що його поранили !!! А це не так ..пацан просто незнає як відмазатись від затримання!! Сука боягуз !!
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По банде пархатого кондитера и кулявлоба - огонь.
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