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 Между народами РФ и Украины разницы "практически никакой нет", - Путин

путин

Президент Владимир Путин заявил, что разницы между народами России и Украины "практически никакой нет"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".

По его словам этот народ "очень терпеливый".

Российский лидер также заявил, что, конечно, есть культурологические отличия, которые он уважает и ценит. Культуру Украины он назвал "богатой".

Комментируя ситуацию в Донбассе, Путин заявил, что ситуация там ухудшается.

"Как долго будет продолжаться, это зависит от людей, которые там живут. Как долго они будут это терпеть", - заявил Путин.

Он также выразил надежду, что конфликт закончится в этот раз "бескровно", в ходе демократических процессов и восстановления "наших естественных связей".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Медведчук - украинский националист. Его отец был в ОУН", - Путин о своем куме. ВИДЕО
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Так вот ето она в красном платье сидела на заднем сиденье в автомобиле Хуйла и не хотела выходить?
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Больному не легчает. Функции мозга безвозвратно потеряны. Эвтаназия.
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Когда Хуйло говорит "мы один норот", то подразумевает "вы мои подданные". Это такое выражение претензий на власть над нами, просто на закамуфлированном языке чекистского двоемыслия.
У чекистов вообще много таких двойных понятий. Например чужой шпион это шпион, а свой шпион это разведчик. Когда кто-нибудь на кого-нибудь напал, значит завоеватели и оккупанты, Рашка на кого-нибудь напала - освободители. Гитлер строил концлагеря - палач и убийца, Сталин строил концлагеря - эффективный менеджер. Ну и так до бесконечности.
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-Анжелка, хошь фокус?
-Ну даффай уже свой фокус ,Вальдемар...
-Видишь, Анжелка, один палец? А ща мужики прошли и... И вуаля! ПЯТЬ!!!
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она варенная от него. она вынуждена ему подыгрывать,так как остальные на него положили свои болты.
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Между Путиным и человеком - тоже разницы мало.. У Путика тоже -- две руки, две ноги, и одна голова.. - Без мозгов....
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хитро поблискуючи окулярами в палату хуйла входить Зiгмунд Фрейд...
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Наследники Пушкина,Толстого,Тургенева...на званом вечере ЭЛИТЫ !
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Вот только интересно где они спи..дили фарфоровый чайный сервиз?
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Между народами РФ и Украины разницы "практически никакой нет", - Путин - Цензор.НЕТ 8432
та, бладимир, та! ми вислющаем твой теория про то что рюзьге (мокшанцы) и украинцы (наследники Киевской Руси) отин народ. только немнохо папошще...
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Українці РУСИЧИ І МОВА НАША РУСИНІВСЬКА, а кацапи це це угро-фіно-монголо- тюрко-татаро-башкіро-кавказо-якуто-буряточукчо мутанти, і мова їхняТЮРСЬКА і також мутована. То які ми з вами однакові? Путін ми словьяни, а ви кацапи чурки безмозглі.
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а чего москали как только не называют украинцев, -укропами. украми и тд. и выказывают свою мягко говоря не любовь, и что они это что-то одно а украинцы это что-то другое?) как же теперь говорить об одном народе когда так чётко и в том числе и благодаря пропаганде эти народы разделены, они там не запутались что говорить)))?
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Борщ -щі
Бандура -балалайка
Постоли-- лапті
Хата - ізбаа
Дружина - супруга
Гетьман -царь
І т.д..
...аАтлічій вааще нєт.
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Русскодолбоёбный ублюдок наверно забыл, что русские имеют лишнюю хромосуму и русские это нация гниющего генетического мусора
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нет разницы с русскими? Худшего оскорбления для украинца придумать сложно!
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Хуйло, твоя естественная связь только с бутылкой. Притом козломордые знают как применить и полную и пустую бутылку.
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а да, а "малоросы"? ну как бы один народ) но россияне их считают другого сорта всё же, не смотря на "Киев -мать городов русских" (с) не, ымперцы, вы таки увязли во лжи
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Путина ловить біляк ,або говорив в наркотичному состояние. А где, он бил три года назад. Народ україни ніколи непростить і незабуде труни своїх дітей ,тюрми тортури народу і т.д.
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...уйлу не привыкать черное называть белым и выдавать желаемое за действительное
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Горький Лук

Я понимаю отношение украинских граждан к трогательному скулежу матери российского вояки-потеряки Агеева. Мой мальчик, мой зайчик, попал в ай-яй-яйчик. Дети, что с них взять. Едут куда угодно убивать не пойми кого. От этой наивной наглости штормит еще похлеще, чем от открытых оскорблений и угроз.
Но давайте искать позитив в рачьих страданих.
Россия медленно и уверенно движется к статусу «лжеца по определению», и основным в этом должно стать признание вооруженного вторжения в Крым и на Донбасс. Все остальное при достаточном цинизме можно списать, или, хотя бы, перерисовать - распятых снегирей и мальчиков в трусиках на идиотскую инициативу холуев из СМИ, сбитый пассажирский «Боинг» на эксцесс исполнителя, и даже крымскую аванюру на недостаточное понимание политических реалий Украины и перебор средств при попытке «спасти родственное население от бендеровской расправы». Бояре опять царя обманули, а бендеры-то были ненастоящие!
По Крыму плешивое карло уже расколололось от плеши до того места, которым думает, и вот теперь приходится крутиться по Донбассу. И Агеев тут очень в кассу. Потому что убеждать он, хоть тушкой оть чучелом, будет не нас, братья-панове, мы-то и так все знаем. А остальной мир - который еще отчасти верит в «гражданскую войну».
Презумпция лживости России должна стать международным брендом, общепризнанной маркировкой не только российской власти, но и российского населения. Как цыганское золото, либерийский флот и нигерийский спам. Просто все должны понять, что иначе как с прибрехом московиты существовать не могут - это их способ жизни. Гадюка всегда, когда кусает, впрыскивает яд - а не через укус. Пчелы жалят любого, а не только плохого человека. Медведь зимой спит не потому, что он все лето работал, устал и не выспался. Россиянин врет не потому что у него практическая необходимость соврать. А просто такова природа этих животных. Кусать, жалить, спать, брехать.
Этому не надо удивляться и излишне по этому вопросу негодовать. Просто надо это знать. Работать в парадигме «а докаж» должны кацапы, потому что их ложь проверена многократно. Разница между «соврать» и «врать» не грамматически-глагольная, а системная, как между «своровать» и «воровать». Первое указывает на действие, к которому могли принести жизненные обстоятельства. Второе - осознанный образ жизни.
Московит будет врать даже без прямой необходимости, потому что ложь расшряет пространство будущего маневра, а он сам не знает - что ему понадобится в будущем? Признать агрессию в Крыму? Отмазатсья от нее? Таинственно улыбнуться и промолчать? Так что на всякий случай лучше спиздеть, причем желательно несколько раз и взаимоисключительно. Мало ли что потом пригодится.
Поэтому, если вы спрашиваете у россиянина - «сколько будет дважды два?» - и он отвечает «четыре», обязательно проверьте ответ на калькуляторе. И если калькулятор показывает «2х2=3.5» верьте калькулятору. Потому что, если калькулятор дает неверный ответ, это значит что он всего лишь поломался, а не собирается вас наебать к своей выгоде.
В конце-концов, можно взять другой калькулятор, исправный. Но брать другого россиянина бесполезно. Что и доказывает нам женщина, породившая Агеева. Избирательница страны, породившей Путина.
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... Kozak System - НА#УЙ МАНІФЕСТ
...
Хто ви?
Ідіть ви на хер, ми вас не знаєм!

Я не хочу знати, що таке матрьошка,
Оренбурзький платок та під водочку сельодка,
Чорну ікру я не їв і не їстиму,
Мені полінгвіца смакує воістину.
Шкатулки з Палеха мають бути в людський зріст -
З грузом двісті знайдіть спільний зміст.
Тульський пряник та парєна рєпа,
Рассольник, пельмєшки та шапки із мєха,
Балалайки, медведі, застолья, раздолья,
«Аншлаг», «КВН», «Вечера в Подмосковье»,
«Операция Ы», «Ирония судьбы»,
Восьме марта - цвеєти, серіал «Менти»,
Ходорковский, Навальный, Жириновский, Шойгу,
Михалков, Охлобистин, Кобзон, Расторгуев,
ОРТ, НТВ, МТС,
Нахуй пішли - от вам наш маніфест!

Хто ви?
Ідіть ви на хер, я вас не знаю!
Хто ви?
Ідіть ви на хер, ми вас не знаєм!
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Кацапы сами по себе народ далеко не однородный - между якутом и питерцем разница намного больше, чем между львовянином и донеччанином.
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ну да, такие же одинаковые как борщ и щи. кто пробовал щи, тот поймет. а кто не пробовал: возьмите пустую тарелку из под борща, налейте в нее воды - и вот вам и щи
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Слушаешь его и начинает казаться, что зря мы его ругаем......он не ублюдок и мразь......он просто дебил на всю голову.
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Хуйло знає що без України кацапія ніхто, тому і адіннарот.
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мля,и тут русское разгильдяйство..Когда русские ставят на дежурство нового Путина,то пусть хоть того вводят в курс,о чём говорил и что делал его сменщик..А то если послушать этого,вновь заступившего на вахту "путина",то сразу возникают вопросы.
1-Если нет между народами разницы.то нахрена вообще было лезть в Украину со своим "русским миром"?
2-Зачем тогда нужно было вооружённое вторжение русских на Донбасс "защищать русский мир",который там,на Донбассе вообще никто не притеснял даже во времена царя Гороха.А "злые майдановцы" ещё даже не докатились до Донбасса?
3-Конфликт уже не закончится бескровно,потому как кровь пролилась.И пролилась первая кровь солдат ВВ на Донбассе,которых атаковала и убила свора "русскомировцев".пришедших из-за "паребрика".Теперь как минимум на 4-5 поколений между народами будет неприязнь,как там её не прикрывай и не замалчивай.
4.Да,сейчас всё зависит от тех,кто там проживает.Убери "Путин" своих военных,оружие,оккупационную валюту-рубль и сразу всё встанет на свои места...
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Да есть! Есть разница! У настоящих Украинцев, на голове растёт хвост. А У Русских там хвост не растёт. А хвост, он же не дурак, он знает, откуда ему расти.
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Вяликобесие - за пределами разума. Что тут комментировать.
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Что делать украинцам:
1. Объявить Крым и восток Донбасса ОККУПИРОВАННЫМИ территориями и прекратить любую экономическую деятельность с ними. Законодательно ЗАПРЕТИТЬ называть крымчан и донечан предателями. Называть их ЖЕРТВАМИ ОККУПАЦИИ и всячески их публично защищать. То есть поощрять в них желание вернуться в Украину. Всем кто напрямую не служит оккупантам обменять старые паспорта на биометрические.
2. Привлечь иностранные компании для создания новых заводов и фабрик, то есть новых рабочих мест. Молодёжи нужны работа, зарплата и жильё. Только это может удержать её от эмиграции.
3. Создать сильную ПОЛУпрофессиональную армию: офицеры, прапорщики и сержанты - контрактники. Солдаты и матросы - призывники. Национальную Гвардию (как 5-е колесо в телеге) перевести в состав ВСУ. Перекрыть границу с роССией, Беларусью, Крымом и Приднестровьем. Сделать украинцев полувоенным народом. Стать европейским "Израилем".
4. Рынки для своей промышленности мы найдём по всему миру. Но для модернизации промышленности нам ПРИДЁТСЯ ввести налоговые льготы, начать ОЧЕНЬ много и хорошо работать и временно согласиться на небольшие зарплаты. Как это сделали, в своё время, японцы, южные корейцы и китайцы.
5. Дружить мы должны со свободным миром. Наши союзники - Западные страны. Терпеть можем Республику Беларусь. Наши враги: Явный и вечный - Московия-роССия. Скрытые - Польша и Венгрия. Эти страны до сих пор имеют к нам территориальные претензии.
Слава Русі-Украіне!
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Президент Владимир Путин заявил, что разницы между народами России и Украины "практически никакой нет"- самая большая кровавая разница между народами ,которая после более 100000 тысяч смертей еадеется на бескровное завершение конфликта называется куйло...
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В гражданской войне между Севером и Югом США погибло 600 тыс. человек.
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В этот то и роковая ошибка Кремля.Они думали,что с украинцами можно так,как с рускими,а оно вон как,не прокатило.Ввязли в Донбасс по самые уши,ни вперед,ни назад.
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Не думайте, что слова путина про один народ возникли на пустом месте. В россии подобное внедряется столетиями, пишутся научные труды, сознательно искажается история...Но и в в Украине много комплексов и искажений. Станем выше и умнее, что бы отбросить подобную ложь.
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" Папаша, выпивайте и закусывайте,и пусть вас не волнует этих глупостей"(с).
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Между народами фашистской твари россии и Китая, разницы "практически никакой нет", - фашистский фюрер-педофил путин
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между ...уйлом и обезьянами нет никакой разницы. разве что у обезьян культура поведения получше
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Его уже давно никто всерьез не воспринимает.
Сравнивать славянский народ Киевской Руси и потомков во второй производной, перемешанных с непонятно какими народами Севера и Азии может только клинический идиот.
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- Хотите, чтоб нас с вами ничего не связывало - запретите нахуй русский язык. Избавьтесь от него. Полностью.
https://www.facebook.com/applecrysis/posts/1897037617176714?pnref=story
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И он , к сожалению , прав ! Восточная Украина -- это вам не Германия или Польша ... Вообще удивляюсь , как она устояла перед искушением стать частью новороссии ...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМежду народами РФ и Украины разницы "практически никакой нет", - Путин
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