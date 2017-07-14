 Между народами РФ и Украины разницы "практически никакой нет", - Путин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
По его словам этот народ "очень терпеливый".
Российский лидер также заявил, что, конечно, есть культурологические отличия, которые он уважает и ценит. Культуру Украины он назвал "богатой".
Комментируя ситуацию в Донбассе, Путин заявил, что ситуация там ухудшается.
"Как долго будет продолжаться, это зависит от людей, которые там живут. Как долго они будут это терпеть", - заявил Путин.
Он также выразил надежду, что конфликт закончится в этот раз "бескровно", в ходе демократических процессов и восстановления "наших естественных связей".
10666 267
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
За прошедшие сутки двое украинских воинов получили осколочные ранения, - штаб АТО(7)
Период застоя в минском процессе закончился, - замглавы АП Елисеев(45)
За прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще один получил ранения, - штаб АТО(0)
Готовящийся законопроект об оккупации Донбасса нужен для правовой констатации российской агрессии, - полковник юстиции Бобров(53)
Учения "Запад-2017": Кремль готовится к войне?(0)
Обнародован план Макрона по урегулированию на Донбассе, - LIGA.net(259)
Большинство пострадавших от действий боевиков на Донбассе подают в ЕСПЧ иски и к России, и к Украине, – Лищина(35)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
У чекистов вообще много таких двойных понятий. Например чужой шпион это шпион, а свой шпион это разведчик. Когда кто-нибудь на кого-нибудь напал, значит завоеватели и оккупанты, Рашка на кого-нибудь напала - освободители. Гитлер строил концлагеря - палач и убийца, Сталин строил концлагеря - эффективный менеджер. Ну и так до бесконечности.
Ответить
Ответить
-Ну даффай уже свой фокус ,Вальдемар...
-Видишь, Анжелка, один палец? А ща мужики прошли и... И вуаля! ПЯТЬ!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
та, бладимир, та! ми вислющаем твой теория про то что рюзьге (мокшанцы) и украинцы (наследники Киевской Руси) отин народ. только немнохо папошще...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Бандура -балалайка
Постоли-- лапті
Хата - ізбаа
Дружина - супруга
Гетьман -царь
І т.д..
...аАтлічій вааще нєт.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Я понимаю отношение украинских граждан к трогательному скулежу матери российского вояки-потеряки Агеева. Мой мальчик, мой зайчик, попал в ай-яй-яйчик. Дети, что с них взять. Едут куда угодно убивать не пойми кого. От этой наивной наглости штормит еще похлеще, чем от открытых оскорблений и угроз.
Но давайте искать позитив в рачьих страданих.
Россия медленно и уверенно движется к статусу «лжеца по определению», и основным в этом должно стать признание вооруженного вторжения в Крым и на Донбасс. Все остальное при достаточном цинизме можно списать, или, хотя бы, перерисовать - распятых снегирей и мальчиков в трусиках на идиотскую инициативу холуев из СМИ, сбитый пассажирский «Боинг» на эксцесс исполнителя, и даже крымскую аванюру на недостаточное понимание политических реалий Украины и перебор средств при попытке «спасти родственное население от бендеровской расправы». Бояре опять царя обманули, а бендеры-то были ненастоящие!
По Крыму плешивое карло уже расколололось от плеши до того места, которым думает, и вот теперь приходится крутиться по Донбассу. И Агеев тут очень в кассу. Потому что убеждать он, хоть тушкой оть чучелом, будет не нас, братья-панове, мы-то и так все знаем. А остальной мир - который еще отчасти верит в «гражданскую войну».
Презумпция лживости России должна стать международным брендом, общепризнанной маркировкой не только российской власти, но и российского населения. Как цыганское золото, либерийский флот и нигерийский спам. Просто все должны понять, что иначе как с прибрехом московиты существовать не могут - это их способ жизни. Гадюка всегда, когда кусает, впрыскивает яд - а не через укус. Пчелы жалят любого, а не только плохого человека. Медведь зимой спит не потому, что он все лето работал, устал и не выспался. Россиянин врет не потому что у него практическая необходимость соврать. А просто такова природа этих животных. Кусать, жалить, спать, брехать.
Этому не надо удивляться и излишне по этому вопросу негодовать. Просто надо это знать. Работать в парадигме «а докаж» должны кацапы, потому что их ложь проверена многократно. Разница между «соврать» и «врать» не грамматически-глагольная, а системная, как между «своровать» и «воровать». Первое указывает на действие, к которому могли принести жизненные обстоятельства. Второе - осознанный образ жизни.
Московит будет врать даже без прямой необходимости, потому что ложь расшряет пространство будущего маневра, а он сам не знает - что ему понадобится в будущем? Признать агрессию в Крыму? Отмазатсья от нее? Таинственно улыбнуться и промолчать? Так что на всякий случай лучше спиздеть, причем желательно несколько раз и взаимоисключительно. Мало ли что потом пригодится.
Поэтому, если вы спрашиваете у россиянина - «сколько будет дважды два?» - и он отвечает «четыре», обязательно проверьте ответ на калькуляторе. И если калькулятор показывает «2х2=3.5» верьте калькулятору. Потому что, если калькулятор дает неверный ответ, это значит что он всего лишь поломался, а не собирается вас наебать к своей выгоде.
В конце-концов, можно взять другой калькулятор, исправный. Но брать другого россиянина бесполезно. Что и доказывает нам женщина, породившая Агеева. Избирательница страны, породившей Путина.
Ответить
Ответить
...
Хто ви?
Ідіть ви на хер, ми вас не знаєм!
Я не хочу знати, що таке матрьошка,
Оренбурзький платок та під водочку сельодка,
Чорну ікру я не їв і не їстиму,
Мені полінгвіца смакує воістину.
Шкатулки з Палеха мають бути в людський зріст -
З грузом двісті знайдіть спільний зміст.
Тульський пряник та парєна рєпа,
Рассольник, пельмєшки та шапки із мєха,
Балалайки, медведі, застолья, раздолья,
«Аншлаг», «КВН», «Вечера в Подмосковье»,
«Операция Ы», «Ирония судьбы»,
Восьме марта - цвеєти, серіал «Менти»,
Ходорковский, Навальный, Жириновский, Шойгу,
Михалков, Охлобистин, Кобзон, Расторгуев,
ОРТ, НТВ, МТС,
Нахуй пішли - от вам наш маніфест!
Хто ви?
Ідіть ви на хер, я вас не знаю!
Хто ви?
Ідіть ви на хер, ми вас не знаєм!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В Москве за несколько часов выпало рекордное количество осадков
В разных районах Москвы за несколько часов выпало от 9 до 35 мм осадков. Госдуме пришлось прервать заседание из-за протекшей крыши.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
1-Если нет между народами разницы.то нахрена вообще было лезть в Украину со своим "русским миром"?
2-Зачем тогда нужно было вооружённое вторжение русских на Донбасс "защищать русский мир",который там,на Донбассе вообще никто не притеснял даже во времена царя Гороха.А "злые майдановцы" ещё даже не докатились до Донбасса?
3-Конфликт уже не закончится бескровно,потому как кровь пролилась.И пролилась первая кровь солдат ВВ на Донбассе,которых атаковала и убила свора "русскомировцев".пришедших из-за "паребрика".Теперь как минимум на 4-5 поколений между народами будет неприязнь,как там её не прикрывай и не замалчивай.
4.Да,сейчас всё зависит от тех,кто там проживает.Убери "Путин" своих военных,оружие,оккупационную валюту-рубль и сразу всё встанет на свои места...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
1. Объявить Крым и восток Донбасса ОККУПИРОВАННЫМИ территориями и прекратить любую экономическую деятельность с ними. Законодательно ЗАПРЕТИТЬ называть крымчан и донечан предателями. Называть их ЖЕРТВАМИ ОККУПАЦИИ и всячески их публично защищать. То есть поощрять в них желание вернуться в Украину. Всем кто напрямую не служит оккупантам обменять старые паспорта на биометрические.
2. Привлечь иностранные компании для создания новых заводов и фабрик, то есть новых рабочих мест. Молодёжи нужны работа, зарплата и жильё. Только это может удержать её от эмиграции.
3. Создать сильную ПОЛУпрофессиональную армию: офицеры, прапорщики и сержанты - контрактники. Солдаты и матросы - призывники. Национальную Гвардию (как 5-е колесо в телеге) перевести в состав ВСУ. Перекрыть границу с роССией, Беларусью, Крымом и Приднестровьем. Сделать украинцев полувоенным народом. Стать европейским "Израилем".
4. Рынки для своей промышленности мы найдём по всему миру. Но для модернизации промышленности нам ПРИДЁТСЯ ввести налоговые льготы, начать ОЧЕНЬ много и хорошо работать и временно согласиться на небольшие зарплаты. Как это сделали, в своё время, японцы, южные корейцы и китайцы.
5. Дружить мы должны со свободным миром. Наши союзники - Западные страны. Терпеть можем Республику Беларусь. Наши враги: Явный и вечный - Московия-роССия. Скрытые - Польша и Венгрия. Эти страны до сих пор имеют к нам территориальные претензии.
Слава Русі-Украіне!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Сравнивать славянский народ Киевской Руси и потомков во второй производной, перемешанных с непонятно какими народами Севера и Азии может только клинический идиот.
Ответить
Ответить
https://www.facebook.com/applecrysis/posts/1897037617176714?pnref=story
Ответить
Ответить