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Все про:Путин (24026) фильмы (220) фейк (79)

 "Сняться заставил Песков" - Путин оправдывается, почему снялся в фейковом фильме, где он авиацию США выдавал за российскую

Президент России Владимир Путин заявил, что сняться в фильме Оливера Стоуна "Интервью с Путиным" его убедил пресс-секретарь Дмитрий Песков,

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Газета.Ru".

"Это он меня уговорил", - заявил президент. По словам Путина, изначально он сам сомневался, что это нужно, так как и так все знают, что он может сказать.

Однако Песков уговорил его, пояснив, что будет важно для американского зрителя, чтобы Путин рассказал прежде всего о стране.

По его словам, съемки специально не готовились. Пресс-служба президента находила в его расписании свободное время и к этому времени приглашала команду, снимающую фильм.

Сам он фильм полностью пока не посмотрел. Возвращаясь из загранкомандировки, он уснул во время его просмотра.

При этом глава России предположил, что, судя по отзывам, он получился объективным.

Продолжение фильма, по словам Путина, не планируется.

"Интервью с Путиным" - четырехсерийный документальный фильм 2017 года режиссера Оливера Стоуна о президенте России.

Смотрите также - "У них в руках не просто автоматы", - Путин выдает работу американских вертолетов "Апач" в Афганистане за действия российских ВКС в Сирии. ВИДЕО

Как известно, в этом фильме президент РФ продемонстрировал кадры атаки американских вертолетов на талибов в Афганистане, выдав их за действия российской авиации в Сирии.

Фейк был разоблачен и закончился публичными оправданиями Путина.

Смотрите также - Министр обороны давал это видео, - Песков о сюжете ВВС США, который Путин выдал за российский обстрел в Сирии. ВИДЕО

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У запоребриковых куда ни плюнь-всё сплошной фейк.
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"Сняться заставил Песков" и это только то, что мы видели
наверняка есть и другие фильмы, которые важны для жителей Нидерландов
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1) цар хороший, бояри погані
2) якщо цар поганий, дивись п. 1)
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Браво,Стоун,ты гениально показал главного брехуна кремля и всея рашки.
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Хорошо ещё, что не алёша панин заставил в своём фильме снятся.
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"Ходить под себя заставил Песков" - Путин оправдывается, почему ходил в мокрых штанах выдавая их за комуфляж.
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Песков агент украинской разведки, он совершил хорошо подготовленную провокацию. Его видели и слышали как он говорил Слава Украине, путин - хуйло.
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При этом глава России предположил, что, судя по отзывам, он получился объективным.




А отзывы не своих жополизов, а иных людей хуйло слушать не пробовал?
Источник:https://censor.net.ua/n447857
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А как фильм называется, "Приключения плешивого гомункула"?
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Лучше б он тебя гниду в жестком порно в качестве нижнего гэя заставил сниматься
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Угу...
Скоро услышим: Айфон приказал взять Крым; Шойгу - Домбас и Сирию; Лавров с неправильной политикой притащил санкции...
В общем - Х√йло не при делах... Круто жжёт плешивый...
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так у лишнехромосомных все так - в разрухе сцарь не виноват, а бояре плохие. У них же вид национального спорта - написать письмо или позвонить на горячую линию пожаловаться.
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Кто-то из великих сказал: "Лгать - значит признавать превосходство того, кому вы лжете."
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продолжение не планитуется т.к. закончилось видео с американскими самолетами и озвучка украинскими летчиками.))
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Американцам надо обязательно показать этот письковский шедевр, где путин называет мощнейшую в мире американскую армию своей, с гордостью позируя на фоне современнейшей и смертоноснейшей техники....
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Прикольно! Так ПИСЬков оказывается сутенер у ПУтаны, это он его заставляет ,,сниматься,,?
"Сняться заставил Песков" - Путин оправдывается, почему снялся в фейковом фильме, где он авиацию США выдавал за российскую - Цензор.НЕТ 6925
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так благодаря ютубу и писькову кунжутович и получил пару орденов
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проститутка ты хуйло! а в Украину лезть тебя тоже писькин уговорил? свора лицемеров и брехунов!
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У меня только одно недоумение -- почему ?????? --- если Путик держит людей своей страны за недоразвитых кретинов,,,- так он думает - что и все остальные тоже кретины??? Ведь на интервью этого слабоумного недомерка смотреть без смеха невозможно -- постоянно жуёт слова вперемешку с соплями во рту --- "ЭЭЭЭ,,, БЭЭЭ,, НУУУ, ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО,,, НАМ КАЖЕТСЯ,,,," - Гниль мерзопакостная.... Когда я служил в Сов. Армии - таких скользких паскуд - в писсуар головой засовывали и воду сливали... Унизительно, - НО- эффективно.. Сразу всё ВЯЛИЧИЕ утекает в канализацию...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Сняться заставил Песков" - Путин оправдывается, почему снялся в фейковом фильме, где он авиацию США выдавал за российскую
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