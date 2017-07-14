 "Сняться заставил Песков" - Путин оправдывается, почему снялся в фейковом фильме, где он авиацию США выдавал за российскую

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Газета.Ru".
"Это он меня уговорил", - заявил президент. По словам Путина, изначально он сам сомневался, что это нужно, так как и так все знают, что он может сказать.
Однако Песков уговорил его, пояснив, что будет важно для американского зрителя, чтобы Путин рассказал прежде всего о стране.
По его словам, съемки специально не готовились. Пресс-служба президента находила в его расписании свободное время и к этому времени приглашала команду, снимающую фильм.
Сам он фильм полностью пока не посмотрел. Возвращаясь из загранкомандировки, он уснул во время его просмотра.
При этом глава России предположил, что, судя по отзывам, он получился объективным.
Продолжение фильма, по словам Путина, не планируется.
"Интервью с Путиным" - четырехсерийный документальный фильм 2017 года режиссера Оливера Стоуна о президенте России.
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Как известно, в этом фильме президент РФ продемонстрировал кадры атаки американских вертолетов на талибов в Афганистане, выдав их за действия российской авиации в Сирии.
Фейк был разоблачен и закончился публичными оправданиями Путина.
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наверняка есть и другие фильмы, которые важны для жителей Нидерландов
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2) якщо цар поганий, дивись п. 1)
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А отзывы не своих жополизов, а иных людей хуйло слушать не пробовал?
Источник:https://censor.net.ua/n447857
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Скоро услышим: Айфон приказал взять Крым; Шойгу - Домбас и Сирию; Лавров с неправильной политикой притащил санкции...
В общем - Х√йло не при делах... Круто жжёт плешивый...
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