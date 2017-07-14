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 Политика Украины
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 В этом году в войска запланировано поставить более 10 тыс. единиц вооружения и военной техники, - Минобороны

минобороны армия всу

Согласно определенных Генеральным штабом потребностей, в этом году запланировано поставить в войска более 10 тыс. единиц вооружения и военной техники.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Олег Шевчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По словам заместителя главы оборонного ведомства, предполагается также закупить новейшие и модернизированные образцы вооружения, в том числе от концерна "Укроборонпром" и других предприятий.

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"Принято на вооружение 10 образцов вооружения и военной техники. Ремонтно-восстановительными подразделениями Вооруженных Сил восстановлено исправность более 6 400 единиц вооружения и военной техники", - сообщил Шевчук.
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Еденитц вооружения - это что ? и военной техники. это 10 и 10 = 20 или Процент от 10. Ну и конечно Цены и прейскуранты = ВОЕННАЯ ТАЙНА.
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Так як це будуть не абрамси, не джавеліни, не апачі, і навіть не оплоти пропоную шановним коментаторам цензора одразу оголосице страшенною зрадою)))))
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Пока что то петюня все лучшее в нацгвардию отправляет.С передовой фотки немного другие.Будем надеятся и на передке что то появится.
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Так все же 10 образцов вооружения и военной техники или 10 тыс. единиц вооружения и военной техники. Вы еще патроны считать начните, цифры будут вообще заоблачные .
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Ну сложить же 2+2 конечно сложно. Понять разницу между принятием на вооружение образца ОБТ и поставкой в войска конкретной техники не всем дано.
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"Молот" уже довели до ума ? Цену воровскую снизили с $20 000 ?
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Найди или сделай дешевле. Любой аналог стоит от 50 тыс. долл...
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...в войска запланировано поставить (цензор).... Национальная гвардия Украины - воинское формирование c правоохранительными функциями, входит в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД) .... Вот честно у мне всегда интересно очего Нац. Гвардия вооружена и обеспечена лучше чем ВСУ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ этом году в войска запланировано поставить более 10 тыс. единиц вооружения и военной техники, - Минобороны
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