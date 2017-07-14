 В этом году в войска запланировано поставить более 10 тыс. единиц вооружения и военной техники, - Минобороны

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Олег Шевчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
По словам заместителя главы оборонного ведомства, предполагается также закупить новейшие и модернизированные образцы вооружения, в том числе от концерна "Укроборонпром" и других предприятий.
"Принято на вооружение 10 образцов вооружения и военной техники. Ремонтно-восстановительными подразделениями Вооруженных Сил восстановлено исправность более 6 400 единиц вооружения и военной техники", - сообщил Шевчук.
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