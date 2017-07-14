 Нардеп Дейдей ранен в зоне АТО под Авдеевкой, - нардеп Мосийчук





"Только что на Восточном фронте в районе Авдеевки тяжело ранен наш побратим народного депутата Евгений Дейдей. Он нуждается в переливании крови", - написал И.Мосийчук.



Пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган Как передает Цензор.НЕТ , об этом в Фейсбуке написал народный депутат фракции "Радикальной партии" Игорь Мосийчук."Только что на Восточном фронте в районе Авдеевки тяжело ранен наш побратим народного депутата Евгений Дейдей. Он нуждается в переливании крови", - написал И.Мосийчук.Пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган отметила : "

По информации Донецкой облпрокуратуры, народный депутат Евгений Дейда получил осколочное ранение.

Сейчас его доставляют в Красноармейский военный госпиталь.