EN|RU|UK
Темы дня: Дело Добкина Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Происшествия
  14334  229
Материалы по теме:
Все про:Сарган (194) Авдеевка (1605) Мосийчук (243) Дейдей (69)

 Нардеп Дейдей ранен в зоне АТО под Авдеевкой, - нардеп Мосийчук

дейдей

Народный депутат фракции "Народный фронт" Евгений Дейдей ранен под Авдеевкой в Донецкой области в зоне проведения антитеррористической операции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал народный депутат фракции "Радикальной партии" Игорь Мосийчук.

"Только что на Восточном фронте в районе Авдеевки тяжело ранен наш побратим народного депутата Евгений Дейдей. Он нуждается в переливании крови", - написал И.Мосийчук.

Пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган отметила: "По информации Донецкой облпрокуратуры, народный депутат Евгений Дейда получил осколочное ранение. Сейчас его доставляют в Красноармейский военный госпиталь.
Происшествие произошло в районе Авдеевской промзоны. Ранение не тяжелое".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Холодницкий: "То, что Дейдей оказался фигурантом разговоров человека, которого слушали, - это его проблемы"
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
дейдей боец не заметил потери яйца ... ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пошли в жопу дебилы, пытающиеся унизить семена. Такие уроды как вы недостойны подвига добровольцев.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Таких добровольцев-мародрев і самострелів садити треба на років 15!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
И всё же какая брехливая тварь Мосийчук! Этому жирному борову вообще зактнуться бы на века, после такого своего зашквара. Ан нет! Продолжает пускать поезда под откос! Уже и не тяжелое ранение (?) выдаёт за тяжелое! Ни стыда, ни совести! Единственное, что сказал верно, так назвав вора своим "побратимом".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А до этого глаз подбили. Наверное в рукопашном бою под Дендеевкой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Двічі ..
І тепер вся кодла БудкиПП вимагає крові і помсти
Нардеп Дейдей ранен в зоне АТО под Авдеевкой, - нардеп Мосийчук - Цензор.НЕТ 4540
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ага, Барану ранило яйцом Гейгея оторвавшимся при взрыве))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
самострел? или переходил линию фронта к кацапам, спасаясь от НАБУ...? скорее всего второе, этой фейковый "комбат" раньше не рвался на передок
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
подстрелен синей пулей в кабаках Киева...спасите...нужно вливание 40%ной))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сэмэн на больничку сбегал, как только на фронте жарко становилось, этот от прокуратуры.......патриоты млин......
 показать весь комментарий
Ответить
 
Любителям соевого шоколада и кудрявых безальернативцев надо обязательно Сэмэна хоть немножко невзначай куснуть, даже когда ситуация его непосредственно никак не касается. Нардеп Дейдей ранен в зоне АТО под Авдеевкой, - нардеп Мосийчук - Цензор.НЕТ 660
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вообще-то Семён первое ранение получил в центре Иловайска, на железке - передний край наших позиций 19 августа. Получил три осколка, один из которых остановился в сантиметре от сердца. И вместе с ним было ранено ещё двое наших ребят. Будет желание - почитайте, а то выставляете себя дурой. Контузию он получил 31 января 2015-го при штурме Углегорска от взорванного впередиидущего БМП, а пробитые лёгкие и травму позвоночника на следующий день между Дебальцево и Чернухино. https://antikor.com.ua/articles/53206-ato_ot_pervogo_litsa_gruzin_iz_ivano-frankovskoj_oblasti_v_bataljone_donbass
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надеюсь осколок не стекляный, вояка,бл...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Многоходовочка. ДОВГИЙ, РОЗЕНБЛАТ, ПОЛЯКОВ, ДЕЙДЕЙ, ЛОЗОВОЙ. КОГО АРЕСТУЮТ?
Не так давно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ага, вот теперь как будут косить от правосудия Раньше они в инвалидное кресло садились и имитировали сердечный приступ, а сейчас все в АТО будут ездить за фейковыми огнестрелами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну вот, теперь ещё один на колчаковаких фронтах ранен...
 показать весь комментарий
Ответить
 
неожиданно вовремя, теперь и про бабло невесть откуда взявшееся не удобно спрашивать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не удивлюсь, если завтра в бою ранят и Мишу Добкина..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По информации ГПУ, Дейдея направили в Красноармейский военный госпиталь.....гы гы
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чем ближе будет иди дело к выборам,тем больше будет пораненных на Колчаковских фронтах !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это в простонародье называется " Я ипал, я воевал..."
 показать весь комментарий
Ответить
 
Может, теперь ему вместо тюрьмы порошенко еще и Орден Героя войны даст...
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНардеп Дейдей ранен в зоне АТО под Авдеевкой, - нардеп Мосийчук
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти