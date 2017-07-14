 Нардеп Дейдей ранен в зоне АТО под Авдеевкой, - нардеп Мосийчук

"Только что на Восточном фронте в районе Авдеевки тяжело ранен наш побратим народного депутата Евгений Дейдей. Он нуждается в переливании крови", - написал И.Мосийчук.
Пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган отметила: "По информации Донецкой облпрокуратуры, народный депутат Евгений Дейда получил осколочное ранение. Сейчас его доставляют в Красноармейский военный госпиталь.
Происшествие произошло в районе Авдеевской промзоны. Ранение не тяжелое".
дейдейбоец не заметил потери яйца ... ))
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І тепер вся кодла БудкиПП вимагає крові і помсти
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ану ранило яйцом Гейгея оторвавшимся при взрыве))
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Не так давно.
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