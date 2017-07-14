 В Конгрессе США планируют выделить 410 млн долл. на программы поддержки Украины в 2018 г.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщило посольство Украины в США, передает Цензор.НЕТ.
"Несмотря на существенное сокращение общего бюджета Государственного департамента, смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов и причастных агентств сохранены на уровне 2017 года - в объеме, не меньше 410 465 000 долл.", - сообщили в посольстве.
Законопроект предусматривает финансирование на оборонные цели по программе "Международное военное финансирование" для Украины на уровне не меньшем текущего бюджетного года, а также законодательную возможность для выделения в случае необходимости средств под предоставлении нашему государству дополнительных кредитных гарантий.
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