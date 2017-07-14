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 За рубежом
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Все про:Конгресс США (294) посольство Украины (128) США (12961) финансирование (1249)

 В Конгрессе США планируют выделить 410 млн долл. на программы поддержки Украины в 2018 г.

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Комитет по вопросам ассигнований Палаты представителей Конгресса США предлагает выделить 410,5 млн долл. на программы поддержки Украины в 2018 финансовом году.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщило посольство Украины в США, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на существенное сокращение общего бюджета Государственного департамента, смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов и причастных агентств сохранены на уровне 2017 года - в объеме, не меньше 410 465 000 долл.", - сообщили в посольстве.

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Законопроект предусматривает финансирование на оборонные цели по программе "Международное военное финансирование" для Украины на уровне не меньшем текущего бюджетного года, а также законодательную возможность для выделения в случае необходимости средств под предоставлении нашему государству дополнительных кредитных гарантий.

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Дык тебе никто не мешает печатать или рисовать. Действуй, можешь прославиться...
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Сразу видно, как на Западе все устали от Украины.
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І тільки відлуння з рашки -"Трамп наш...наш...наш..."
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Незпроста ж жирік за Трампа шампанське відкорковував))
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уже слишком много денег слили и потеряли чтоб сливать Украину рашке.
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Давайте станем лучше присоеденимся к США 52 штатом. Дешевле будет, а людям Лучше.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Конгрессе США планируют выделить 410 млн долл. на программы поддержки Украины в 2018 г.
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