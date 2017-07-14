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 Раненный в отеле Хургады гражданин Армении помог обезвредить преступника

египет

Двое граждан Армении пострадали в результате нападения вооруженного ножом мужчины в Хургаде.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

"В результате нападения в Хургаде пострадали двое граждан Армении. Они госпитализированы, оказана необходимая помощь. Преступник обезврежен при помощи одного из раненых наших соотечественников", - сказал Т.Балаян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Погибшие при нападении на отель в Египте были гражданками Германии, а не Украины, - Reuters
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Главное обстрела в это время не было. Но это субьективно.
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Какое там нервничать? Четвертое пиво открьіваю. Сама дружелюбность, так сказать.
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Какое твое свинячее дело пан начальник? Пей пиво хочь с сраками.
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Та просто пьітаюсь понять, какого хера тьі влез со своим дейдеем в тему про арменина. Не, ну то, что тьі упорот, єто, конечно, твое личное дело...
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Отличная аргументация, Гриня )) Угарньій тьі парень, но с наркотиками завязьівай )
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ары-известные хвастунишки и ссыкуны..это вам даже такой даун как валера пермяков подтвердит.
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Пантагруэль Гаргантюаевич - на Кавказе их не любят это правда (считаются горскими евреями), но как вояки они не плохи....В 90-е годы во время войны за Карабах могли бы при желании Баку взять... Я свидетель...
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согласен -кавказкие жиды ...назовите хоть одного армяна который бы ишачил на кирпичном заводе
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vetalman pather - ты не прав... - они тяжелой работы не чураются...(и каменщиками, и на стройке могут), если нет конечно другой альтернативы... Не любят их из за характера достаточно сильно отличающегося от менталитета народов Северного и Южного Кавказа (Закавказья)...., как по мне тоже не в лучшую сторону...
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При совке шабашки по колхозам делали армяне-кирпичную кладку,мостили дорожки, плитку клали, крыши стелили и пр. и пр...Армяне они тоже разные. А еще они ( не знаю какой глагол применить) скажем- собирали армянский РАФ и часы Наири. Все это сразу моНо было выбрасывать, как и нынешний "армянский" коньяк.


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гонта коваль - так и есть..., - а армянский коньяк (и тот, что продавали в совке) на самом Кавказе не пили считался дерьмом (ну может был спец.разлив для секретарей парткомов ).. - ценился дербентский.. Это в рашке и Украине...., ох -ах коньяк Арарат !!! Также как вино Агдам азербайджанского разлива - в Азербайджане безнадежного пьяницу называли агдамщиком...
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Та ладно, армяне - труженики по жизни. И выпить не дураки, только пьяных практически не встретишь, в отличие от некоторых трудоголиков из центра европы. Та и вояки судя по Карабаху они неслабые.
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