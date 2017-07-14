 Раненный в отеле Хургады гражданин Армении помог обезвредить преступника

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
"В результате нападения в Хургаде пострадали двое граждан Армении. Они госпитализированы, оказана необходимая помощь. Преступник обезврежен при помощи одного из раненых наших соотечественников", - сказал Т.Балаян.
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