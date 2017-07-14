 Суд разрешил заочное осуждение экс-премьера Украины Азарова, - ГПУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Громадському ТБ сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Она отметила, что ГПУ после завершения досудебного расследования по делу о незаконной приватизации "Укртелекома" получила разрешение суда на заочное осуждение экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-премьера Азарова и экс-министра финансов Юрия Колобова.
"Нами завершено следствие по делу о хищении 220 млн в ходе создания специальной системы связи Украины. Лично Янукович дал поручение Азарову, то министром финансов, а затем они незаконно внесли изменения в бюджет, которые проголосовал парламент, эти средства были оплачены из государственного бюджета ", - процитировала Сарган генерального прокурора.
Азаров подозревается по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
Напомним, в мае генпрокурор Луценко заявил, что ГПУ направила в суд ходатайство о разрешении на заочную форму осуждения против бывшего премьера Азарова.
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1. В Севастополе предатели и понаехавшие провели полузакрытое собрание движения "В поддержку президента россии". Его участники приняли резолюцию с требованием отставки "правительства" и "парламента" города, которые поставлены, как известно, лично путиным. Ватники назвали ситуацию в городе "катастрофической, иногда доходящей до состояния гуманитарной катастрофы". Плакались, что в Севастополе не хватает более 400 врачей и 700 медсестер и фельдшеров, а зарплаты медработников "унизительно низкие". Также констатировали, что студенты массово покидают город, а преподаватели работают на мизерные зарплаты. В детских садиках не хватает воспитателей и нянечек из-за, опять же, низких зарплат и повышенных требований "чиновников". Сотрудники городского троллейбусного депо на собрании заявили, что ремонтная база для троллейбусов отсутствует полностью. В общем, город загибается, а рабы продолжают славить царя и хаять бояр, которых взрастил царь. 15 июля стадо намеревалось выйти на митинг против руководства города https://ru.krymr.com/a/news/28615069.html (фото). Вечером 14-го июля стало известно, что оккупанты запретили предателям митинговать. Как неожиданно))) https://ru.krymr.com/a/news/28616484.html
2. Сегодня севастопольские ватники снова вышли на одиночные пикеты на расстоянии не менее 50 метров друг от друга. "Мою семью несправедливо лишили земли", "Нас достала коррупция!", "Сила закона против народа", "Лишают земли - лишают родины" - гласят их плакаты http://primechaniya.ru/home/news/iyul_2017/zemlevladelcy_snova_idut_na_pravitelstvo_s_piketami/ (фото).
3. Ещё в 2015 году было решено купить турбины Siemens в обход санкций. Siemens об этом знал, о чем свидетельствует статья в "Ведомостях" того периода https://twitter.com/CrimeaUA1/status/885793255643901952 (скрин и ссылка). Также стало известно о том, что в россии "за разглашение гостайны" задержали директора предприятия Романа Филиппова, поставившего в Крым турбины Siemens. После обысков на рабочем месте и в доме его отпустили под подписку о невыезде https://ru.krymr.com/a/news/28615742.html . Тем временем Siemens подумывает об уходе с российского рынка из-за скандала, в который осознанно вляпался http://www.sobytiya.info/news/siemens-podumyvaet-ob-uhode-s-rossiyskogo-rynka-iz-za-skandala-s-turbinami-v-krymu-smi
4. "Я никогда не отменю санкции, пока не будет сделано то, что удовлетворит нас и удовлетворит всех в Сирии и Украине", - заявил Трамп. Слышите этот звук? Это Жириновский рыгает шампанским, которое хлебал, отмечая победу Трампа на выборах в США https://ru.krymr.com/a/news/28615777.html
5. Севастополь. На рейде стоит военный металлолом, над домами летают боевые самолеты, в Казачке слышна канонада, дороги забиты военной техникой…
6. В Керчи оккупанты (ОМОН и люди в камуфляже - вероятней всего, т.н. "самооборона") устроили шмон на вещевом рынке. Задержали ВСЕХ продавцов без документов, после чего отправились к задержанным домой для установления личности. Также сообщается о задержанных китайцах https://kerch.fm/2017/07/14/na-veschevom-rynke-kerchi-rabotaet-omon.html (фото).
7. Во всех севастопольских школах оккупанты решили создать отряды "Юнармии". На сегодняшний момент таким образом уже одебиливают украинских детей в 46 из 64 школ города http://www.sobytiya.info/news/iz-shkol-nikov-sevastopolya-hotyat-vypekat-rossiyskih-patriotov-pri-pomoschi-yunarmii . Можете посмотреть, как выглядит православный ИГИЛ, на примере Джанкоя, где 12 июля оккупанты вывели детей в поле, дав им в руки оружие http://www.inlens24.ru/dzhankojskie-yunarmejtsy-proshli-pervuyu-polevuyu-uchebku.html (фоторепортаж).
8. Если вы уберегли своего ребёнка от "Юнармии", то продолжайте оставаться на чеку, чтоб его не затащили в какую-нибудь другую дидываивательную секту, как это произошло с детьми в Нижнегорском районе Крыма https://twitter.com/KrimRt/status/885844594713391105 (фото-шок).
9. Еще два месяца назад лекарственные препараты для льготной категории граждан выдавали в 13 аптечных пунктах Севастополя (до оккупации было свыше 30). Но теперь оставили только одну льготную аптеку, в которую люди едут со всего города, выстаивая очереди за жизненно важными лекарствами. Кроме того, уже несколько месяцев в льготную аптеку не поставляют инсулин и препараты для больных сахарным диабетом. Дорогие лекарства приходится покупать за свой счет. Послушайте, что говорят "спасенные от хунты" жители города https://www.youtube.com/watch?v=6NnpmsfYaXY (видео). Напомню, что в 2016 году оккупанты обещали открыть 33 новых аптечных пункта для отпуска льготных лекарств. Сегодня происходящее ватники комментируют так: "Прежде чем тебе выдадут рецепт на льготное лекарство, нужно по нескольку раз в день заходить на сайт Доктор-92, чтобы записаться к профильному врачу, который выдает рецепт на это самое лекарство. Затем снова прийти к медсестре данного врача, чтобы забрать этот рецепт. И так каждый месяц", "Это точно, как колодник, прикован к аптеке и поликлинике. Ни уехать, ни купить в другом городе" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/885819943975038976 (скрин).
10. В Севастополе работает один травматолог на весь город, талоны к которому разобрали на две недели вперёд. Ватница просидела с ребенком 5 часов, после чего сказала: "В конечном итоге мы остались ни с чем, через неделю идти на приём, талонов нет, и опять будет такая же история. В нашем городе ничего так не пугает, всё можно пережить, стиснуть зубы и молчать, верить, ждать, надеяться, не ворчать. Но когда сталкиваешься с медициной, то возникает желание бежать куда угодно, лишь бы было безопасно для ребёнка и были гарантии, что тебе окажут медицинскую помощь". Сами врачи во многочасовых очередях обвинили родителей, которые плохо смотрят за своими детьми, что приводит их к травмам. А оккупанты заявили, что нет ничего страшного, что нет талонов: "Записаться можно к специалисту через две недели, а раньше и не нужно" http://sevastopol.su/news.php?id=99206 (фото).
11. Скорую в Севастополе ждут по три часа: "Геноцид продолжается?", - спрашивают пропагандоны. Из положенных 43-х бригад скорой помощи работают максимум 27 http://news.sevas.com http://news.sevas.com/other/v_sevastopole_ne_hvataet_medikov_na_skoroj_pomoshhi
12. В Керчи продолжаются проблемы с водоснабжением в жилом секторе. Воды нет от суток до четырех. При этом оккупанты называют разные причины: от незаполнения резервуаров до аварийных работ https://kerch.fm/2017/07/14/v-kerchi-poselok-kapkany-chetvertye-sutki-zhivet-bez-vody.html . Жажда мучает и жителей Яны-Капу (Красноперекопска). Вата злится https://twitter.com/KrimRt/status/885838871937904646 (скрин).
13. На предприятии "Массандра" приняли решение снизить цену на свое вино в Крыму на 30-50% "для поддержки курортного сезона". Паломнические православные туры закончились, не начавшись. Мироточащий Николай-II тоже не помог. Начали завлекать бухлом. Последний козырь! https://ru.krymr.com/a/news/28615872.html
14. На бояру снижайте цены - в россии к бояре теплее относятся.
15. Новости с симферопольского рынка: "Картина маслом. Армянские абрикосы в Крыму и пустой от покупателей рынок. В прошлом июле ходили хмурые и одинокие покупатели. А в этом - совсем пустой проход между рядами. Впрочем, вы уже привыкли к таким сообщениям" https://twitter.com/KrimRt/status/885815903232905217 (фото-скрин).
16. В Курортном, которое находится между Коктебелем и Судаком, в этом году наплыва туристов не дождались. Вата обвиняет "турецкий след" https://ru.krymr.com/a/photo/28613994.html (фоторепортаж).
17. В Береговом (возле Феодосии) появились люди на пляже. Их количество весьма скромное, но на гречку зимой должно хватить. Посмотрите фоторепортаж пропагандонов http://kafanews.com/novosti/134673/plyashnye-momenty-beregovoe_2017-07-14 (фоторепортаж).
18. Совсем грустно на пляжах азовского побережья Керченского полуострова https://twitter.com/KrimRt/status/885807182402473984 (фото).
19. Пропагандон из Ялты Сергей Сардыко продолжает бороться с Украиной в Крыму. На этот раз имбецилу не понравились указа
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21. "Крым снова попал в список регионов с максимальным субсидированием". Блин, и это еще нас максимально субсидируют? Что бы было, если бы не максимально? http://primechaniya.ru/home/news/iyul_2017/krym_snova_popal_v_spisok_regionov_s_maksimalnym_subsidirovaniem/
P.S. Меня сильнейшим образом раздражает бесконечная тупость предателей, их святая вера в царя, который "ничего не знает", и в мост, после которого "всё наладится". Но меня веселят моменты, когда ватники анонсируют митинг, а спустя какое-то время этот митинг запрещают оккупанты. И вата, которая считает себя крутой, с поджатым хвостом забивается на кухню, где продолжает шептаться и плакаться. Предатели, запомните, вы своё отскакали в 2014 году! Всё! Приплыли! Теперь грызите камни с неба, как сами того хотели.
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Щойно на 1+1 дивився сюжет про сходження двох українців на Говерлу-аж сльози в очах стоять від того, що змогли зробити ці два звичайні хлопці.
Слава Україні!
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Странный ты какой-то ? У тебя наверно кризис жанра.
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Удивительно интересный экземпляр!
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По каналу Россия-24 сказали, что в Украине выпустили шоколад "Каратель". А ведь не соврали - вот же он!
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или я не рассмотрел твой флажок, кацапыш?
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