 Погибшие при нападении на отель в Египте были гражданками Германии, а не Украины, - Reuters

Об этом агентству Reuters сообщил представитель службы безопасности региона Красного моря генерал Мохамед эль-Хамзави, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Он также сообщил, что двое из четырех пострадавших - граждане Чехии.
Напоминаем, сегодня сообщалось о нападении на туристов в египетской Хургаде, в результате которого 2 человека погибли и четверо были ранены. Погибших называли гражданами Украины.
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Священик Святогірської лаври не захотів молитися за полеглих воїнів, бо вони були греко-католиками.У Свято-Успенській Святогірській лаврі на Донеччині священик Української православної церкви Московського патріархату відмовив учаснику АТО в відспівуванні його загиблих побратимів через те, що вони були греко-католиками
https://youtu.be/i3epwxahCo8
нцидент стався з бійцем Василем, який воював на сході в складі добровольчого батальйону "Айдар" в 2014-2015 році. Звернувшись до священика Свято-Успенської Святогірської лаври Московського патріархату зі своїм проханням, він почув приголомшливу відповідь.
"Можно отпеть крещенных и православных. Не крещенных и неправославных - нельзя", - сказав піп.
Чоловік уточнив, що його загиблі побратими були греко-католиками, але священик заявив, що не буде відспівувати таких бійців, оскільки "они - еретики и вообще не в церкви".""Пусть идут на Запад и подают там. Нам с ними не по пути", - додав поп, підкресливши, що "греко-католики - враги Бога". Адже, за його словами, все це написано в Біблії.
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Показал эту новость персоналу отеля!
Один сказал, что работал в том отеле!
В нём нет никакой безопастности, сказал он!
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Все они адинаковы по бальшому
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Соболезнования родным
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