EN|RU|UK
Темы дня: Дело Добкина Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Происшествия, За рубежом
  7199  24
Все про:Египет (686) нападение (1665) убийство (5057) украинцы (2548)

 Погибшие при нападении на отель в Египте были гражданками Германии, а не Украины, - Reuters

египет

Погибшие при нападении на отель в египетской Хургаде были гражданками Германии, а не Украины.

Об этом агентству Reuters сообщил представитель службы безопасности региона Красного моря генерал Мохамед эль-Хамзави, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он также сообщил, что двое из четырех пострадавших - граждане Чехии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Украины в Египте Латий пока не подтверждает гибель или ранения украинцев при террористическом нападении в Хургаде

Напоминаем, сегодня сообщалось о нападении на туристов в египетской Хургаде, в результате которого 2 человека погибли и четверо были ранены. Погибших называли гражданами Украины.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Они - еретики. Нам с ними не по пути": Піп УПЦ МП на Донеччині відмовився відспівувати загиблих бійців АТО


Священик Святогірської лаври не захотів молитися за полеглих воїнів, бо вони були греко-католиками.У Свято-Успенській Святогірській лаврі на Донеччині священик Української православної церкви Московського патріархату відмовив учаснику АТО в відспівуванні його загиблих побратимів через те, що вони були греко-католиками

https://youtu.be/i3epwxahCo8
нцидент стався з бійцем Василем, який воював на сході в складі добровольчого батальйону "Айдар" в 2014-2015 році. Звернувшись до священика Свято-Успенської Святогірської лаври Московського патріархату зі своїм проханням, він почув приголомшливу відповідь.
"Можно отпеть крещенных и православных. Не крещенных и неправославных - нельзя", - сказав піп.
Чоловік уточнив, що його загиблі побратими були греко-католиками, але священик заявив, що не буде відспівувати таких бійців, оскільки "они - еретики и вообще не в церкви".""Пусть идут на Запад и подают там. Нам с ними не по пути", - додав поп, підкресливши, що "греко-католики - враги Бога". Адже, за його словами, все це написано в Біблії.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С начала войны нужно было выгнать кацапских попов из Украины,они не попы и не священники,они сатанинское отродье,которое распространяет сатанизм по Украине.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
чернорясники, разжигатели ненависти и сеятели нетерпимости.... очень мило...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По всім нормальним моральним принципам МП не має права ні відспівувати як загиблих бійців АТО так і інших громадян в Україні. Їх всіх треба вислати давно в Кацапію.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
даже не могу заставить себя посмотреть такую мерзость... хочется сказать, Бог им судья... но нет, нельзя - это нечисть и в Бога она не верит.... судить таких отродий должны мы!....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
шариков вылитый хули.. его на мыло - самое рентабельное вложение
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Отдыхаю в Египте, в дорогом отеле сейчас!
Показал эту новость персоналу отеля!
Один сказал, что работал в том отеле!
В нём нет никакой безопастности, сказал он!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А в каком есть?
Все они адинаковы по бальшому
 показать весь комментарий
Ответить
 
А на лента сруу, уже на щелкать что украинцы, но уже убрали
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
чуть не сказал "Слава Богу"....
Соболезнования родным
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скорблю..В своё время был с этими ублюдками (потомки хусейна, соратники асада , теперь игил) на учениях 93 В технике -0 , но своих не считают, как и кацапы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Там вбивці мусульмани, а на Україну напали руссскіє православниє підараси холопи педофіла путінаХуйла, а ми дозволяємо попочєкістам спокійно заробляти гроші в Україні і фінансувати рускіх терористів ?!! Гнати їх з України нахуй!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПогибшие при нападении на отель в Египте были гражданками Германии, а не Украины, - Reuters
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти