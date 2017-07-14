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 Политика Украины
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 НАБУ назвало 10 дел, судебное разбирательство по которым не начинается более 3 месяцев. (ИНФОГРАФИКА)

Из 75 дел, которые Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд, в 23 судебное разбирательство еще не начато (по состоянию на 30 июня 2017 г.).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Судебные приговоры пока приняты только по 18 делам. Большинство из них - соглашения о признании виновности с второстепенными участниками коррупционных схем, заключенные следствием в обмен на показания и / или компенсации ущерба, причиненного государству.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Создание антикоррупционных палат не решит проблему отсутствия приговоров топ-коррупционерам, - НАБУ

Например, в июне был принят лишь один судебный приговор, и тот в результате соглашения подозреваемого со следствием.

НАБУ назвало 10 дел, судебное разбирательство по которым не начинается более 3 месяцев. (ИНФОГРАФИКА) 01
Среди причин затягивания рассмотрения и такой незначительного количества приговоров, кроме проблем с определением подсудности, стоит отметить отсутствие судей и их загруженность, отвод служителей Фемиды, неявки участников процесса, возвращение обвинительного акта прокурорам САП и тому подобное.

Именно поэтому НАБУ подчеркивает необходимость скорейшего создания в Украине Высшего антикоррупционного суда.

Также предлагаем вашему вниманию актуальный "антирейтинг" дел НАБУ в судах.

НАБУ назвало 10 дел, судебное разбирательство по которым не начинается более 3 месяцев. (ИНФОГРАФИКА) 02

Также читайте: Рада вновь не смогла назначить внешнего аудитора НАБУ

НАБУ назвало 10 дел, судебное разбирательство по которым не начинается более 3 месяцев. (ИНФОГРАФИКА) 03

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Судьи специально срок тянут. Потом у многих истекает срок давности по преступлению.
А еще их коллеги стоят горой за каждого своего.
Хотя по сути нормальные патриоты страны должны были бы поддержать обновление судейского корпуса.
Но видать там таких нет.
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О, НАБУ нас снова радует инфографикой, пресс служба во всю старается, что бы хоть как-то отмазать провалы Бюро
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Да с теми делами ж стыдно даже в суд идти. Поэтому ни одно не доводят до логического завершения
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Корупционные твари ублюдки судьи привыкли рассматривать только дела где можно содрать взятку . Вот потому и рассматривают ублюдки .
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Сытник топи ворьё!Може колись,даже станешь Президентом!Тебе такой шанс выпал!Сумей воспользоваться,пока Грося свою партию не сколотил
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А я уже думал не увижу этих красивых инфографиков, но пресс-служба старается))) А может дело вовсе не в судах, а в том, что в суды подаются дела без надлежащей доказательно базы, поэтому они разваливаются.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ назвало 10 дел, судебное разбирательство по которым не начинается более 3 месяцев. (ИНФОГРАФИКА)
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