 НАБУ назвало 10 дел, судебное разбирательство по которым не начинается более 3 месяцев. (ИНФОГРАФИКА)

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Судебные приговоры пока приняты только по 18 делам. Большинство из них - соглашения о признании виновности с второстепенными участниками коррупционных схем, заключенные следствием в обмен на показания и / или компенсации ущерба, причиненного государству.
Например, в июне был принят лишь один судебный приговор, и тот в результате соглашения подозреваемого со следствием.
Среди причин затягивания рассмотрения и такой незначительного количества приговоров, кроме проблем с определением подсудности, стоит отметить отсутствие судей и их загруженность, отвод служителей Фемиды, неявки участников процесса, возвращение обвинительного акта прокурорам САП и тому подобное.
Именно поэтому НАБУ подчеркивает необходимость скорейшего создания в Украине Высшего антикоррупционного суда.
Также предлагаем вашему вниманию актуальный "антирейтинг" дел НАБУ в судах.
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А еще их коллеги стоят горой за каждого своего.
Хотя по сути нормальные патриоты страны должны были бы поддержать обновление судейского корпуса.
Но видать там таких нет.
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