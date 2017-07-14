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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (17635) Черновецкий (2902)

 "Луценко коррупционер", - Черновецкий прокомментировал сообщение ему подозрения

черновецкий

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий отреагировал на сообщении о подозрении, которое было обнародовано 14 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ реакция на это событие появилась в фейсбуке опального мэра.

В тексте сообщения отмечается: "Сегодня или завтра будет мое политическое заявление! А пока, скажу только, что Луценко мстительный негодяй, пьяница и коррупционер и мстит мне за то, что на заседании РНБО в 2008 году, я в присутствии всего кабинета министров и президента заявил, что он вымогает землю у мэров городов Украины и затем за взятки отдает ее бизнесменам.

Луценко не чего было ответить, поэтому, когда президент вышел из зала заседания, он неожиданно подбежал ко мне и несколько раз ударил. Меня много раз просили из окружения Януковича возбудить против него уголовное дело, поскольку его нападение видели все министры и глава администрации президента, но я - не Луценко!

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ сообщила о подозрении Черновецкому по делу о вертолетной площадке Януковича (обновлено)

Уголовное дело я против него не возбуждал, ему хватило хищения в МВД, за что его посадили потом в тюрьму. Зачем мне было добавлять пьянице проблем!

Я не мстительный человек. Кстати, в истории уголовного права еще не было случая, чтобы за подписание решения коллегиального органа в "интересах неустановленных лиц", мэра привлекали к суду. Это новелла и тот следователь, кто подписал такое постановление - обязательно вместе с Луценко попадет за это в тюрьму!

Кстати, ко времени подписания мною решения, мэрией уже фактически руководил Попов, а заседание совета вела Герега! Она практически и была тогда мэром, а проверять Герегу, от которой поступило это решение, у меня даже не было полномочий. А кто ей с Поповым давал эти указания и давал ли вообще - мне ничего не известно!"

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 14 июля ГПУ сообщила о подозрении Черновецкому по делу о вертолетной площадке Януковича
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А снится нам не рокот касмадрома....
В космосе коррупции нету-там полный пи.... вакуум
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"Луценко мстительный негодяй, пьяница и коррупционер", - а еще он даже не кацманафт !
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Леня уже астронавт, а Луценко еще не космонавт.
Как интересно если бы их свести. Помню в 1998 году Леня хвалился в Раде, что завтра на Роел Ройсе приедет. И приехал гад.
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осьО! вже один оЬОЛ долеталси..чего сследовало ожидать...
Нардеп Евгений Дейдей получил ранение Авдеевке.
Об этом сообщили 112.ua в пресс-службе полка «Киев»,
По предварительным данным, у Дейдея осколочное ранение от снаряда в ногу. Сейчас он в больнице.!!(С).))
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Потому что Леня-не балабол,а сайкло своего слова! Он всегда делал то что говорил только многие его не понимали.
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та вони обоє кацманафти, один травці надає перевагу, інший н плЄшці
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Так приятно,когда крысы начинают грызтись .Вас двоих надо по этапу отправить лет на 20 и кирку с тачкой одну на двоих выдать :D .
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Вывели Лёнчика из нирваны😆😆😆 я уже соскучился по нему, давно слышно не было
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Еще кого то пьяницами будет обзывать ))) А чего о себе "КАК СТЕКЛЫШКО" ничего не говорит?
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Напомните мне - а что, мер Киева имеет полномочия возбуждать уголовные дела? Или это из космической реальности?
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"Луценко мстительный негодяй, пьяница и коррупционер" Ну правда же....



1.коррупционер
2.пьяница
3. И да, значит негодяй....


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Ылита!, мать твою. Что один, что другой. Позорище!
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Виліз,як Пилип з конопель.А де його кобилиця Іренка ділася?Київ грабували разом,і відповідати повинні разом.І Лесик,і "вся маладая каманда"
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Не дивлюся телевізор,але є на ютубі свіже інтерв'ю кільчицької, яке вона давала Дмитру Гандону. Це відео Ви можете зайти на ютуб-каналі 112 каналу.
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"меня много раз просили из окружения Януковича"...
дебил, бля
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Где взял? Отошли в организацию изучения инопланетной жизни. Даже в роликах про
инопланетянах таких доказательств нет.
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Ось і до "співака в трусиках" руки у хунти дійшли...
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А лучше всего посадить их в одну бочку! Кто всех перегризет тот главный.
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"Черновецкий прокомментировал ..."

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Планета Нибиру на проводе.
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Льоня, Луцик не злопам"ятний, але пам"ять у нього добра.
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Леня . так это и так все знают . что ты наркоман . а Югга алкаш. Ты крал сотни миллионов . а Югга пока по десяткам спец . Вы одинаковы !
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Цензор, зачем поменял заголовок? Предыдущий был вообще в тему
"Луценко мстительный негодяй, пьяница и коррупционер"
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наивно думать, что вспомнив о девушке раз в десять лет и она сразу откликнется и примчится на по трахаться..
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нужны предварительные ласки в виде договорняков о доле малой и отдаче части активов..тогда всё получится..
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А кто нибудь подскажет, Шо это за фишка такая, когда отлучают от корыта все отпускают бороды...
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во мразь несусветная. и киевляне еще за такого голосовали. ужс.
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Луценко такий же покидьок, як і Черновецький, тільки на відміну від наркомана Черновецького, у якого вистачило розуму створити банк, продати його, обдурити всіх бабусь, а також пограбувати Київ та потім красиво втекти, у алкоголіка Луценко, окрім як прислужувати різним господарям, да харчуватися від них подачками, розуму більш ні на що не вистачає.
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по сути Черновецкий прав
Юрик такой же генпрокурор, как Добкин проукраинский депутат
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Ты,Леня,Юрика нашего не трожь!Он по коксу не выступает.От придерживается наших давних традиций:водченка-наше все! Руки прочь от нашего Юры Прокурорского!
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Все всплывает,когда идет речь о собственной шкуре. Когда шкура горит у обоих,нам будет проще оценить их совершенные преступления. Нельзя дать им договориться. Но к сожалению преступники со стороны им подскажут это. А у нас нет рычагов этого не допустить...
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Черновицкий готовится к вечерней встречи со своей молодой командой:

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Вот и повод, чтоб обменять Лёню на Мишу. Одним выстрелом, двух зайцев ...
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кгбсткЄштатна лярва..сидить на мільЙОнах
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"Луценко коррупционер", - Черновецкий прокомментировал сообщение ему подозрения - Цензор.НЕТ 5970космическая реакция. леня возглавит теперь новую партию защиты коррупционеров от народа.
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он уже в Грузии хотел воглавить нечто похожее,даже деток-сирот на Каспій за киевские деньги возил,но неблагодарніе грузині, почему-то, не поверили
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Кацманавти з соєвими бєлками повинні сидіти на сусідніх нарах. Якщо раніше не повісять.
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Леня и Луцик... Как говорится, два сапога - кеды.
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Це як Новинский отжёг на 112.Шо Добкин подписывал документы по земле,бо это входит в его обязанности.То есть вы хотите посадить его,за ту работу,которую делают все мэры!

Так и с этими двумя.Один невыновен,а второй ще больше неувиновен.Будет состав преступления приходите
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"Луценко коррупционер", - Черновецкий" - А мы и не спорим! Пусть он сначала тебя посадит, а уже потом - мы его!
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Слава Порошенко! Слава Луценко!
Порошенко наш президент!
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Земля, Земля, я Черновецкий,кто я,
Земля, земля, не слышу ни х…я,
Земля, Земля, я рапортую стоя,
Я Черновецкий, я забыл кто я.

Я помню лишь, как в космосе высоком,
Вокруг тебя, кружился мой Буран,
Ты Лёня Космос, ё-кэ-лэ мэ-нэ, ты Космос
Запомни Леня Космос, ты баран.
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Олеся Довгого подозревают в превышении служебных полномочий. Мол, будучи секретарем "Киевсовета" нарушая регламент созвал внеочередную сессию, на которой продавили решение о передаче в частную собственность 1700 гектаров заповедника Жукова острова. Вот что заявил сам Довгий.дать мне возможность исполнить одно из своих предвыборных обещаний, для того, чтобы мне дать возможность раз и навсегда поставить точку во всех тех множественных абсурдных обвинениях, которые приходится слушать мне и моей семье в течение последних лет. Уважаемые коллеги, я думаю не только о том, как поставить точку в прошлом, я думаю о своем будущем. И это будущее я вижу в Украины", - заявил Олесь Довгий .за преступлением, которое инкриминируется Олесю Довгому, срок привлечения к ответственности составляет 10 лет и этот срок истекает через три месяца.

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении экс-мэру Киева Леониду Черновецкому в злоупотреблении властью или служебным положением

Генпрокурор Юрий Луценко не исключает, что производство в отношении Олеся Довгого могут переквалифицировать по другой статье
Сотрудничество с Черновецким может аукнуться Довгому 10 лет спустя
В ГПУ отмечают, что производство открыто по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией).Что светит Олесю Довгому в случае доведения уголовного дела до завершения ?
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алчное обкуренное пейсатое наглое падло
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Черновецкий, в отличие от неченого Генерального нашего прокурора, - профессиональный юрист и ученый в области криминалистики.
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киевский отряд "космонавтов" передает эстафету харьковским "космонавтам"
"Луценко коррупционер", - Черновецкий прокомментировал сообщение ему подозрения - Цензор.НЕТ 4722
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Сука продолжил великое дело Омели по продаже направо и налево земли в Киеве. При космосе в Гидропарке сколько заборов появилось прямо перекрывающих линию берега...
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Леня, альфа-центавра мысленно с тобой, держись, здоровья и всего хорошего!))
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космос + ирэна + басс + лесик = суперворюги и аферисты , всем пожзненное
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Льоня зовсім поганий став, не зрозумів що пора на Банкову нести чумаданчіки, ділитися вкраденим
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Луценко коррупционер", - Черновецкий прокомментировал сообщение ему подозрения
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