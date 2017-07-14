 "Луценко коррупционер", - Черновецкий прокомментировал сообщение ему подозрения

Как информирует Цензор.НЕТ реакция на это событие появилась в фейсбуке опального мэра.
В тексте сообщения отмечается: "Сегодня или завтра будет мое политическое заявление! А пока, скажу только, что Луценко мстительный негодяй, пьяница и коррупционер и мстит мне за то, что на заседании РНБО в 2008 году, я в присутствии всего кабинета министров и президента заявил, что он вымогает землю у мэров городов Украины и затем за взятки отдает ее бизнесменам.
Луценко не чего было ответить, поэтому, когда президент вышел из зала заседания, он неожиданно подбежал ко мне и несколько раз ударил. Меня много раз просили из окружения Януковича возбудить против него уголовное дело, поскольку его нападение видели все министры и глава администрации президента, но я - не Луценко!
Уголовное дело я против него не возбуждал, ему хватило хищения в МВД, за что его посадили потом в тюрьму. Зачем мне было добавлять пьянице проблем!
Я не мстительный человек. Кстати, в истории уголовного права еще не было случая, чтобы за подписание решения коллегиального органа в "интересах неустановленных лиц", мэра привлекали к суду. Это новелла и тот следователь, кто подписал такое постановление - обязательно вместе с Луценко попадет за это в тюрьму!
Кстати, ко времени подписания мною решения, мэрией уже фактически руководил Попов, а заседание совета вела Герега! Она практически и была тогда мэром, а проверять Герегу, от которой поступило это решение, у меня даже не было полномочий. А кто ей с Поповым давал эти указания и давал ли вообще - мне ничего не известно!"
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 14 июля ГПУ сообщила о подозрении Черновецкому по делу о вертолетной площадке Януковича
6553 86
Материалы по теме: Черновецкий. Вор Киева
Черновецкий может быть только снова избран на год на внеочередных выборах. Без выборов - никак, - Бондаренко(6)
Черновецкий достраивает семейное гнездышко на грузинском курорте - строят итальянцы и испанцы. ВИДЕО(44)
"Он не кололся, он нюхал", - соратники рассказали на чем "сидел" Черновецкий. ВИДЕО(22)
Еще одного соратника Черновецкого задержали в Грузии, - СМИ(4)
Ресторан арестованных сына Черновецкого и Ко в Барселоне. ФОТО(0)
Члену молодой команды Черновецкого грозит 6 лет тюрьмы(19)
Черновецкий объявил, что возвращается в большой бизнес(42)
Ответить
А снится нам не рокот касмадрома....
В космосе коррупции нету-там полный
пи.... вакуум
Ответить
Ответить
Как интересно если бы их свести. Помню в 1998 году Леня хвалился в Раде, что завтра на Роел Ройсе приедет. И приехал гад.
Ответить
Ответить
Ответить
Нардеп Евгений Дейдей получил ранение Авдеевке.
Об этом сообщили 112.ua в пресс-службе полка «Киев»,
По предварительным данным, у Дейдея осколочное ранение от снаряда в ногу. Сейчас он в больнице.!!(С).))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
1.коррупционер
2.пьяница
3. И да, значит негодяй....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
дебил, бля
Ответить
Ответить
Ответить
инопланетянах таких доказательств нет.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
------------------------
Планета Нибиру на проводе.
Ответить
Ответить
Ответить
"Луценко мстительный негодяй, пьяница и коррупционер"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Юрик такой же генпрокурор, как Добкин проукраинский депутат
Ответить
Ответить
http://www.pravda.com.ua/articles/2009/05/6/3923878/
https://gazeta.ua/ru/articles/politics-newspaper/_pyanyh-lucenko-s-synom-zaderzhali-v-germanii/291678
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Так и с этими двумя.Один невыновен,а второй ще больше неувиновен.Будет состав преступления приходите
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Порошенко наш президент!
Ответить
Бог есть?
Ответить
Ответить
Земля, земля, не слышу ни х…я,
Земля, Земля, я рапортую стоя,
Я Черновецкий, я забыл кто я.
Я помню лишь, как в космосе высоком,
Вокруг тебя, кружился мой Буран,
Ты Лёня Космос, ё-кэ-лэ мэ-нэ, ты Космос
Запомни Леня Космос, ты баран.
Ответить
Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении экс-мэру Киева Леониду Черновецкому в злоупотреблении властью или служебным положением
Генпрокурор Юрий Луценко не исключает, что производство в отношении Олеся Довгого могут переквалифицировать по другой статье
Сотрудничество с Черновецким может аукнуться Довгому 10 лет спустя
В ГПУ отмечают, что производство открыто по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией).Что светит Олесю Довгому в случае доведения уголовного дела до завершения ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить