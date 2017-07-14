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 Политика Украины
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 Ряд общественных организаций просит ЕС объяснить внезапное изменение курса по антикоррупционным судам, озвученное Президентом Юнкером на саммите Украина-ЕС

юнкер

Ряд общественных организации Украины выражают глубокую обеспокоенность отказом ЕС от требования по созданию в Украине отдельного антикоррупционного суда, озвученной президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером в Киеве.

Об этом говорится в заявлении ряда общественных организаций, текстом которого располагает Цензор.НЕТ.

В заявлении отмечается: "На итоговой пресс-конференции 13 июля 2017 после завершения саммита Украина-ЕС господин Юнкер заявил: "до сих пор в ЕС потребовали от Украины создать специальный антикоррупционный суд. Теперь мы согласились утром, что если Украина создаст в рамках действующей судебной системы палату для рассмотрения антикоррупционных дел, этого будет достаточно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Украина создаст антикоррупционную палату судей, то этого будет достаточно. Посмотрим на последствия, - Юнкер

Общественность обеспокоена тем, что такая позиция может быть неоднозначно трактуема украинскими и международными партнерами, которые горячо поддерживали создание отдельного антикоррупционного суда. Публичная конкретизация позиции господина Юнкера сняла бы разночтения и риски манипуляций словам Президента Еврокомиссии.

Предварительно озвучена позиция ЕС о создании отдельного антикоррупционного суда полностью отражает позицию не только многих профильных общественных организаций, но и Национального антикоррупционного бюро Украины. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подчеркивает необходимость создания отдельного суда.

Наконец, создание Высшего антикоррупционного суда Украины как суда первой инстанции предусмотрено Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей", принятым еще в июне 2016 года.

Также читайте: Удивлена заявлением Юнкера об антикоррупционной палате в Украине: хорошей альтернативы антикоррупционному суду я не знаю, - Хармс (обновлено)

Общественность поддерживает создание антикоррупционной палаты в Верховном суде как последней, кассационной инстанции по рассмотрению дел высокопоставленного коррупции. Зато, создание таких палат в нереформированных местных или апелляционных судах ошибочно шагом, который углубит существующую проблему саботажа и предвзятого рассмотрения дел по высокопоставленного коррупции.

Эксперты отмечают: создание Высшего антикоррупционного суда Украины как суда первой инстанции является самым эффективным способом обеспечения быстрого, независимого и правосудного рассмотрения уголовных дел коррумпированных чиновников. Ключевым условием создания такого суда является введение на законодательном уровне дополнительных гарантий прозрачного и независимого отбора судей, должна проводиться специальной коллегией, большинство которой будут составлять лица, рекомендованные международными партнерами Украины и независимы от каких-либо внутренних украинских групп интересов или влияния. Антикоррупционный суд без дополнительных гарантий независимого отбора судей станет фасадом для сохранения старой системы политически зависимых судей.

Именно поэтому общественность обращается к господину Юнкеру с предложением встречи с общественными организациями Украины, во время которой мы обоснуем риски и угрозы подхода создания антикоррупционных палат в судах низших инстанций.

Общественные организации, которые поставили подписи под обращением, отмечают, что благодаря последовательному сотрудничеству с Европейским Союзом Украине удалось достичь существенного прогресса в становлении системы независимого и профессионального расследования высокопоставленного коррупции и ввести электронную систему декларирования состояния чиновников. Но залогом сохранения результатов предыдущих трех лет совместной и плодотворной работы, мультипликации эффекта от этих "историй успеха" и достижения ощутимых результатов в борьбе с коррупцией является именно внедрение действенных механизмов правосудия, будущее решается сегодня. Второго шанса у антикоррупционной реформы не будет".

Подписанты:
Антикоррупционная и судебная группы РПР
ГПК
ТЕ-Украина
ЦЕДЕМ
Автомайдан
Эйдос
ЦЭС
Центр локального самоуправления
Центр политико-правовых реформ
Фонд "DEJURE"

Дополнительная информация:

Проблемы по рассмотрению дел высокопоставленной коррупции пока сконцентрированы в судах первой инстанции: рассмотрение трети дел, переданных в суд, не начался (24 дел по 75), некоторые из них ждут начала рассмотрения более года, много дел блокируются следователями судьями на этапе досудебного следствия.

Нереформированные суды первой инстанции выносят и политически мотивированные решения в отношении подозреваемых в коррупции чиновников: в частности, бывший народный депутат Украины Николай Мартыненко, который подозревается НАБУ в нанесении ущерба государству на более 17 миллионов долларов, был отпущен судом на личное поручительство, в то время как рядовые украинцы за кражу на сумму в несколько долларов получают многомесячные аресты.

Сейчас суды первой и апелляционной инстанций еще не испытали реформирования. В эти суды не избраны новые судьи, а весь процесс кадрового обновления, в лучшем случае может занять до 5 лет. Таким образом, создание палат в существующих судах означает, что именно эти судьи, которые сейчас тормозят рассмотрение дел НАБУ или принимают политически мотивированные решения, получат статус антикоррупционных судей.

Отбор новых судей для антикоррупционных палат в местных и апелляционных судах потребует гораздо больше времени, чем создание отдельного антикоррупционного суда. Сейчас в Украине действует около 600 местных судов, поэтому создание палат потребует 1800 судей. В то же время, для запуска отдельного антикоррупционного суда нужно до 150 судей.

Антикоррупционные судьи в нереформированных судах оставаться под давлением председателей судов, на избрание которых они не будут иметь решающего влияния и за которых в Украине традиционно осуществляется давление на судей. Также антикоррупционные судьи не будут защищены от утечек информации через аппарат суда.

Антикоррупционные судьи, которые будут находиться под давлением со стороны коррумпированной верхушки политической элиты, потребуют дополнительных гарантий безопасности для себя и членов их семей. Создание антикоррупционных палат в местных судах осложнит также и обеспечение безопасности судей в пределах страны.


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Не! Оно просто конфет с ромом и ликером много скушало. Завтра будет говорить, что он такого не сказал.
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ЕС украинская коррупция устраивает - это гарант того, что страна так и будет сырьевой колонией.
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Ну вы знаете, мы можем из этого всего выпутаться, если органы типа НАБУ начнут нормально работать. И в голове у людей поменяется
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Думаю пока у власти Петя, бюро никогда не начнет нормально работать, ведь они давно уже "ходят" под президентом)) Вы ведь посмотрите как бюро работает, ни одного дела против друзей президента, только так для видимости, как это было с обысками в НБУ)
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Обыски они проводили в НБУ для галочки, ещё и в отсутствие Гонтаревой, чтоб не дай бог не обидеть Леру
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Ну так НАБУ с регулярностью раз в месяц проводят обыски, а толк какой от этого? зачем столько пиарится? почему в других странах таких проблем с антикоррупционными органами нету, а у нас как доходит дело до суда, так все и разваливается
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такая суть у НАБУ - они делают шоу и представления, мне кажется, что они очень круто бы смотрелись в мире шоу-бизнеса, сценарии и перформансы у них на высоте! Только вот потом все это оказывается крутым пшиком, потому как дела даже до суда не доживают!
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Тот неловкий момент, когда ляпнул то, что нравится владе, а все остальные против.)))))
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Да все просто.Европе уже надоело бороться с нашими барыгами и их коррупцией.Ну появилось набу,благодаря "успешнейшей" петиной судебной рехформе ,кпд 0.С суда этого толку ,если судьями туда попадут "честнейшие" судьи.
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Без тиску гомадянського суспільства ніякі європейці не витрусять з нашої влади крадунів. Лише дострокові президентські можуть врятувати цю країну, і негайно
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При существующей системе избирательной это утопия.Нужно прописать четкую процедуру импичмента президента.Нужно майдан довести до логического конца.Провести народную люстрацию.Пока в стране не будет неотвратимость наказания,страна обречена.
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Це тільки здається, що Барига міцно тримається. Семен зібрав десяток добровольців на редут і Барига поплив, сам оголосив блокаду. Якщо люди будуть масово вимагати дострокові президентські, то він подасть у відставку. А для цього достатньо носити емблему імпічменту.
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Нужно отстранять не только барыгу,но и всю верхушку ,которая 25 лет при всех флагах возле кормухи.
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Коли Юлін генпрокурор Шишкін посадить Баригу, Кроля і всю їхню шоблу(обіцяв), можна робити парламентські.
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Никто никого не посадит.Эту страну спасет ,только колиивщина.Точка невозврата,когда власть по нормальному не понимает,пройдена.
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Коліївщіна цю країну спалить. Варто лише початись погромам і хаосу, пожежа не зупиниться, аж поки не згорить останній українець. Лише Юля здатна врятувати цю країну. Більше політиків її рівня не бачу
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В АП уже наверное отпраздновали перемогу, а тут опять зрада
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И Юнкера Пеця купил. Такое впечатление, что Оффшоренко всемогущий
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коротше - знову зрадомога суцільна ... ))
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Петренко всего Юнкер выпил с судьями в Украине и сдался на милость коррупции. В ЕС тоже хватает коррупции и Юнкер в Украине изображал бурную деятельность.
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А шо там пояснювати?.. Проблема у відсутності покарання злодійських суддів, а не у потрібності у нових судах.

В Україні усі проблеми у безкарності.
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проблема не в заміні менеджменту держсектора, а в механізмах ефективного контролю суспільства за їх роботою, але і до цього ми з часом прийдем
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Антикоррупционная и судебная группы РПР
ГПК
ТЕ-Украина
ЦЕДЕМ
Автомайдан
Эйдос
ЦЭС
Центр локального самоуправления
Центр политико-правовых реформ
Фонд "DEJURE"
Единственно знакомое и на слуху - это АТОМАЙДАН. А все остальные откуда вылупились
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Так были попытки принять на 19 Саммите совместное заявление?
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Ага....пытали друг-друга все, иголки под ногти загоняли. Но не выдали чудовищную тайну.
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Так и я на полном серьёзе. Бумага ни о чём не устроила Порошенко, а для его варианта ЕС ещё не созрел. Было бы лучше, если бы его нагнули?
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Нагнуть Нико о не выйдет, но речь лишь о вчерашнем разговоре, что лишь в конце саммита принимают заявление да и о кризисе отношений Украины и ЕС.
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Нет никакого кризиса, это всё напоминает............ ассоциации не будет, ЕС сливает - офшоры причина, безвиза не будет - при барыге не получим. Сейчас новая мулька. Какой кризис, опасения у них, что мы сделаем всё быстрее, чем они разродятся.
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Значить ЄС влаштовує Україна, в якій панує корупційне свавілля, на чолі з корупціонером Порошенко.
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Звичайно влаштовує !
Кому потрібен такий потужний конкурент , на якого може перетворитися Україна . якщо очиститься від корупції ?
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А що європейцям більше треба, успішна Україна, чи потужний ринок дешевої робочої сили, дешевих ресурсів - лісу, бурштину, землі...?
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Если бы НАБУ качественно работало, то никакой бы коррупции в стране небыло, а то уже и так скатились на первое место в рейтинге самых коррумпированных стран. Вот почему бюро упорно игнорирует ТОП-коррупционеров, типа Кононенко, Грановского и т.д.? Или друзей президента низя трогать?
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Давайте уж извиним его господа-товарищи! Он старенький уже.
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Поки ми самі, пані і панове, не самоорганізуємось і не поміняємо на дострокових президентських облудного пройдисвіта на нормального патріота, ніяка Європа за нас цього робити не буде
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Якя вам надо суды. такие и рабите, никога не слухайте.
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Ну да...Порошенко напрягался-напрягался,чтобы сделать состав суда своим, а тут "бац"-иноземцы не в бровь,а в глаз...Конечно "общественные организации" будут недовольны.Кстати,эти "общественные организации" тоже Порошенку стоили усилий..А ПЁтр Порошенко всегда прячется за чьито спины или нанимает марионеток для своих интересов.Уж такой он "скрытный" у нас.этот Пётр Порошенко...
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А шо непонятного? Старая судейская машина сопротивляется изо всех сил. А союзников у нее в высшей власти достаточно.
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Извините, не заметил, что Вы начали обсуждать, только не высказались определённо - вы за отдельный антикоррупционный суд?
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Цензор, нельзя ли раз в полчаса публиковать статьи с названием Порошенко или Гройсман или Луценко и даже текстом их набивать не надо, чтобы была возможность обсуждать серьёзные статьи, пока их там поливают?
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НАБУ и сейчас используют скандальных судей типа Бобровника, которые недавно судили майдановцев.
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Антикорупціонери в своїх невдачах звинувають інших, або нарікають на погані для них умови, в тому чисті і на відсутність антикорупційних судів, зручно для оправдання своїх невдач...
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Ну оправдываться всегда легче, чем качественно работать) Сытник походу выбрал именно такую модель работы, которая не к чему хорошему не приведет. По последнему опросу, всего 6% украинцев верят в НАБУ, а остальные просто разочаровались.
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Уже даже европейцы осознали, что можно жить без антикоррупционного суда) Вот только наши "борцы" с коррупцией против и хотят этот особенный суд, т.к. прекрасно понимают, что на новый суд нужны будут бюджетные деньги, которые конечно можно раздерибанить, поэтому Лещенко и Шабунин призывают создать антикор. суд)
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А ви думаєте "слава" українських антикорупціонерів не докотилась до ЄС чи США? Про "подвиги" НАБУ вже весь світ почув - імідж України добряче постраждав в тому числі і через дерибан іноземних донорських коштів.
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А особенно он пострадал после того, как Лещенко шантажировал Манафорта, что чуть не разгорелся геополитически скандал. А сейчас вообще ФБР будет расследовать вмешательство Украины в президентские выборы в Америке. Мы же можем потерять надежного партнера, а все благодаря Лещенко и НАБУ.
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Проводили ж дослідження і вияснили, що корупції стало більше якраз-таки після створення антикорупційних органів. Ця обставина не могла не повпливати на оцінку України іноземцями
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ахахахах) как же запели наши активисты) столько месяцев пиарились на этой теме - говорили что это главный приоритет, а тут вон как - ЕС одумался и решил что новые суды формировать глупо! Сразу все схемы накрылись у антикоррупционеров по ходу)
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конечно) они ж наверное уже заявок грантовых подготовили, просить на поддержку этой всей затеи) а тут на те - и "облом")))) какие расклады поломались, да и самое главное - теперь ведь не о чем говорить - НАБУ свой уровень работы показало и доверие растеряло, а все игрались этим судом, а теперь пустота
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Поганому танцівнику то щось заважає, то чогось не вистачає. Так само й нашим псевдоборцям - то суди подавай, то аудитора "свого", то премії побільше
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да этот антикоррупционный суд только прикрытие для Бюро, что бы иметь возможность получать от суда решение, которые им выгодные
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРяд общественных организаций просит ЕС объяснить внезапное изменение курса по антикоррупционным судам, озвученное Президентом Юнкером на саммите Украина-ЕС
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