 Ряд общественных организаций просит ЕС объяснить внезапное изменение курса по антикоррупционным судам, озвученное Президентом Юнкером на саммите Украина-ЕС

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Проблемы по рассмотрению дел высокопоставленной коррупции пока сконцентрированы в судах первой инстанции: рассмотрение трети дел, переданных в суд, не начался (24 дел по 75), некоторые из них ждут начала рассмотрения более года, много дел блокируются следователями судьями на этапе досудебного следствия.





Нереформированные суды первой инстанции выносят и политически мотивированные решения в отношении подозреваемых в коррупции чиновников: в частности, бывший народный депутат Украины Николай Мартыненко, который подозревается НАБУ в нанесении ущерба государству на более 17 миллионов долларов, был отпущен судом на личное поручительство, в то время как рядовые украинцы за кражу на сумму в несколько долларов получают многомесячные аресты.





Сейчас суды первой и апелляционной инстанций еще не испытали реформирования. В эти суды не избраны новые судьи, а весь процесс кадрового обновления, в лучшем случае может занять до 5 лет. Таким образом, создание палат в существующих судах означает, что именно эти судьи, которые сейчас тормозят рассмотрение дел НАБУ или принимают политически мотивированные решения, получат статус антикоррупционных судей.





Отбор новых судей для антикоррупционных палат в местных и апелляционных судах потребует гораздо больше времени, чем создание отдельного антикоррупционного суда. Сейчас в Украине действует около 600 местных судов, поэтому создание палат потребует 1800 судей. В то же время, для запуска отдельного антикоррупционного суда нужно до 150 судей.





Антикоррупционные судьи в нереформированных судах оставаться под давлением председателей судов, на избрание которых они не будут иметь решающего влияния и за которых в Украине традиционно осуществляется давление на судей. Также антикоррупционные судьи не будут защищены от утечек информации через аппарат суда.





Антикоррупционные судьи, которые будут находиться под давлением со стороны коррумпированной верхушки политической элиты, потребуют дополнительных гарантий безопасности для себя и членов их семей. Создание антикоррупционных палат в местных судах осложнит также и обеспечение безопасности судей в пределах страны.