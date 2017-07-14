 Ряд общественных организаций просит ЕС объяснить внезапное изменение курса по антикоррупционным судам, озвученное Президентом Юнкером на саммите Украина-ЕС

В заявлении отмечается: "На итоговой пресс-конференции 13 июля 2017 после завершения саммита Украина-ЕС господин Юнкер заявил: "до сих пор в ЕС потребовали от Украины создать специальный антикоррупционный суд. Теперь мы согласились утром, что если Украина создаст в рамках действующей судебной системы палату для рассмотрения антикоррупционных дел, этого будет достаточно".
Общественность обеспокоена тем, что такая позиция может быть неоднозначно трактуема украинскими и международными партнерами, которые горячо поддерживали создание отдельного антикоррупционного суда. Публичная конкретизация позиции господина Юнкера сняла бы разночтения и риски манипуляций словам Президента Еврокомиссии.
Предварительно озвучена позиция ЕС о создании отдельного антикоррупционного суда полностью отражает позицию не только многих профильных общественных организаций, но и Национального антикоррупционного бюро Украины. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подчеркивает необходимость создания отдельного суда.
Наконец, создание Высшего антикоррупционного суда Украины как суда первой инстанции предусмотрено Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей", принятым еще в июне 2016 года.
Общественность поддерживает создание антикоррупционной палаты в Верховном суде как последней, кассационной инстанции по рассмотрению дел высокопоставленного коррупции. Зато, создание таких палат в нереформированных местных или апелляционных судах ошибочно шагом, который углубит существующую проблему саботажа и предвзятого рассмотрения дел по высокопоставленного коррупции.
Эксперты отмечают: создание Высшего антикоррупционного суда Украины как суда первой инстанции является самым эффективным способом обеспечения быстрого, независимого и правосудного рассмотрения уголовных дел коррумпированных чиновников. Ключевым условием создания такого суда является введение на законодательном уровне дополнительных гарантий прозрачного и независимого отбора судей, должна проводиться специальной коллегией, большинство которой будут составлять лица, рекомендованные международными партнерами Украины и независимы от каких-либо внутренних украинских групп интересов или влияния. Антикоррупционный суд без дополнительных гарантий независимого отбора судей станет фасадом для сохранения старой системы политически зависимых судей.
Именно поэтому общественность обращается к господину Юнкеру с предложением встречи с общественными организациями Украины, во время которой мы обоснуем риски и угрозы подхода создания антикоррупционных палат в судах низших инстанций.
Общественные организации, которые поставили подписи под обращением, отмечают, что благодаря последовательному сотрудничеству с Европейским Союзом Украине удалось достичь существенного прогресса в становлении системы независимого и профессионального расследования высокопоставленного коррупции и ввести электронную систему декларирования состояния чиновников. Но залогом сохранения результатов предыдущих трех лет совместной и плодотворной работы, мультипликации эффекта от этих "историй успеха" и достижения ощутимых результатов в борьбе с коррупцией является именно внедрение действенных механизмов правосудия, будущее решается сегодня. Второго шанса у антикоррупционной реформы не будет".
Подписанты:
Антикоррупционная и судебная группы РПР
ГПК
ТЕ-Украина
ЦЕДЕМ
Автомайдан
Эйдос
ЦЭС
Центр локального самоуправления
Центр политико-правовых реформ
Фонд "DEJURE"
Дополнительная информация:
Проблемы по рассмотрению дел высокопоставленной коррупции пока сконцентрированы в судах первой инстанции: рассмотрение трети дел, переданных в суд, не начался (24 дел по 75), некоторые из них ждут начала рассмотрения более года, много дел блокируются следователями судьями на этапе досудебного следствия.
Нереформированные суды первой инстанции выносят и политически мотивированные решения в отношении подозреваемых в коррупции чиновников: в частности, бывший народный депутат Украины Николай Мартыненко, который подозревается НАБУ в нанесении ущерба государству на более 17 миллионов долларов, был отпущен судом на личное поручительство, в то время как рядовые украинцы за кражу на сумму в несколько долларов получают многомесячные аресты.
Сейчас суды первой и апелляционной инстанций еще не испытали реформирования. В эти суды не избраны новые судьи, а весь процесс кадрового обновления, в лучшем случае может занять до 5 лет. Таким образом, создание палат в существующих судах означает, что именно эти судьи, которые сейчас тормозят рассмотрение дел НАБУ или принимают политически мотивированные решения, получат статус антикоррупционных судей.
Отбор новых судей для антикоррупционных палат в местных и апелляционных судах потребует гораздо больше времени, чем создание отдельного антикоррупционного суда. Сейчас в Украине действует около 600 местных судов, поэтому создание палат потребует 1800 судей. В то же время, для запуска отдельного антикоррупционного суда нужно до 150 судей.
Антикоррупционные судьи в нереформированных судах оставаться под давлением председателей судов, на избрание которых они не будут иметь решающего влияния и за которых в Украине традиционно осуществляется давление на судей. Также антикоррупционные судьи не будут защищены от утечек информации через аппарат суда.
Антикоррупционные судьи, которые будут находиться под давлением со стороны коррумпированной верхушки политической элиты, потребуют дополнительных гарантий безопасности для себя и членов их семей. Создание антикоррупционных палат в местных судах осложнит также и обеспечение безопасности судей в пределах страны.
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ПетренкоСкорее
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В Україні усі проблеми у безкарності.
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ГПК
ТЕ-Украина
ЦЕДЕМ
Автомайдан
Эйдос
ЦЭС
Центр локального самоуправления
Центр политико-правовых реформ
Фонд "DEJURE"
Единственно знакомое и на слуху - это АТОМАЙДАН. А все остальные откуда вылупились
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Кому потрібен такий потужний конкурент , на якого може перетворитися Україна . якщо очиститься від корупції ?
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