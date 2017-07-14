Реформы медицины и образования будут приоритетными на следующей сессии Рады, - Парубий.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинского парламента.
"Считаю, что мы смогли на этой неделе сделать максимально из того, что стояло на повестке дня, - отметил Парубий. - Конечно, не ко всем вопросам мы смогли дойти - на повестке дня осталась образовательная и медицинская реформы, которую приняли в первом чтении, а это масштабные фундаментальные проекты".
Председатель Верховной Рады сообщил, что предложил продолжить работу сессии, но на это не хватило голосов. В то же время, отметил он, "могу твердо сказать, что и медицинская, и образовательная реформы будут в приоритете на следующие пленарные недели следующей сессии".
"За летний период депутаты смогут изучить подробнее все правки, которые были внесены, а их около 1000 к каждой из реформ, и уверен, что после изучения, обсуждения, дискуссии мы сможем успешно пройти реформы и в сфере образования, и в сфере охраны здоровья", - добавил Парубий.
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Никогда ранее правящая коалиция в Раде не снимала непркосновенность с членов коалиции, - Парубий(15)
Парубий объявил о выходе нардепа Петренко из фракции БПП(34)
Рада продлила сегодняшнее заседание до окончания рассмотрения представлений ГПУ на снятии неприкосновенности с 5 нардепов(16)
Нужно наработать механизм возмещения через суд убытков от агрессии в Крыму и на Донбассе со стороны России и причастных лиц, - Парубий(19)
Возможно, будет необходимость внесения нового законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности: прежний уже потерял актуальность, - Парубий(33)
Я сегодня получил проект по реинтеграции Донбасса, но пока сложно сказать, будет ли он внесен в повестку дня сессии, - Парубий(57)
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А поможет ?
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https://censor.net.ua/comments/locate/23/8573/64266741
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Вчера в 15:08 ·
Badoo (сервіс знайомств пов'язаний з росіянами, так шо не дай Боже там зареєструватись, потім три години будете видалятись) зробив пошук за двійниками.
Працює непогано, шлаку багато підсовує, але є і непогані співпадіння.
Просто знайте, що технології не стоять на місці, і у росіян також. Бігдату не тільки АНБ збирає.
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Правду говорю, с тех времен я не хватал не одной заразы на комп. (При бесплатном антивирусе).
(9
9
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Брифинг бєпєпє. Мы против насилия и за мир во всем мире. Яйцами бросаться нельзя, животные пугаются и не могут найти вход в зал заседаний ВР
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Но, картина маслом: " - Вам похоронка, мамаша. ___ - Спасибо большое.!"
https://www.youtube.com/watch?v=G0kjKgIkJzM
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Так прокомментировал кто-то в ТВИ. И я согласен с комментатором!
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Дай Боже, щоб наступну сесію проводила нова Рада, а не це збіговисько дегенератів.
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7 год. ·
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОНКОЗАХВОРЮВАННЯМИ ТА ЇХ РОДИЧІВ.
Вчора при голосуванні змін до бюджету, при пропозиції з 200 млн. грн., передбачених на реконструкцію Маріїнського палацу, 190 млн. виділити на більш нагальні потреби - закупівлю ліків для онкохворих та людей, які потребують трансплантації органів, 49 народних депутатів утримались. В результаті не вистачило 34 голосів для того, аби рішення було прийняте.
49 депутатів позбавили додаткового шансу на життя більше 100 тисяч українських громадян. Вважаємо логічним, аби тепер хворі зверталися безпосередньо до цих депутатів за персональною допомогою.
Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА"
Утрималися:29
Ар'єв В.І.
Буглак Ю.О.
Бакуменко О.Б.
Бригинець О.М.
Горват Р.І.
Грановський О.М.
Довбенко М.В.
Кіт А.Б.
Князевич Р.П.
Козир Б.Ю.
Лівік О.П.
Лопушанський А.Я.
Люшняк М.В.
Мацола Р.М.
Мельничук І.І.
Мушак О.П.
Пинзеник В.М.
Побер І.М.
Порошенко О.П.
Романюк Р.С.
Саврасов М.В.
Співаковський О.В.
Спориш І.Д.
Ткачук Г.В.
Усов К.Г.
Фролов М.О.
Хлань С.В.
Черненко О.М.
Шинькович А.В.
Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ"
Утрималися:9
Денісова Л.Л.
Драюк С.Є.
Дроздик О.В.
Єдаков Я.Ю.
Заставний Р.Й.
Помазанов А.В.
Присяжнюк О.А.
Савчук Ю.П.
Федорук М.Т.
Позафракційні
Утрималися:1
Геращенко І.В.
Фракція Політичної партії "Опозиційний блок"
Утрималися:9
Білий О.П.
Воропаєв Ю.М.
Колєсніков Д.В.
Мартовицький А.В.
Мороко Ю.М.
Нечаєв О.І.
Німченко В.І.
Сажко С.М.
Скорик М.Л.
Група "Партія "Відродження"
Утрималися:1
Біловол О.М.
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Про неприкосновенность уже забыли, закон об импичменте
тоже, про торговлю и границу с врагом тоже?
Что бы вы забыли дорогу назад, в Украину, с курортов!
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