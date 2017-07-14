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 Политика Украины
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Все про:ВР (22871) медицина (1579) образование (1558) Парубий (1550)

 Реформы медицины и образования будут приоритетными на следующей сессии Рады, - Парубий

парубий

Законопроекты, касающиеся реформ медицины и образования, будут приоритетными на следующей сессии парламента.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинского парламента.

"Считаю, что мы смогли на этой неделе сделать максимально из того, что стояло на повестке дня, - отметил Парубий. - Конечно, не ко всем вопросам мы смогли дойти - на повестке дня осталась образовательная и медицинская реформы, которую приняли в первом чтении, а это масштабные фундаментальные проекты".

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Председатель Верховной Рады сообщил, что предложил продолжить работу сессии, но на это не хватило голосов. В то же время, отметил он, "могу твердо сказать, что и медицинская, и образовательная реформы будут в приоритете на следующие пленарные недели следующей сессии".

"За летний период депутаты смогут изучить подробнее все правки, которые были внесены, а их около 1000 к каждой из реформ, и уверен, что после изучения, обсуждения, дискуссии мы сможем успешно пройти реформы и в сфере образования, и в сфере охраны здоровья", - добавил Парубий.

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поедут геморі свои в Израиле лечить? избранники!
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Ну Парубия то и в Израиле пожалуй не вылечишь ..
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Ну про образование Парубию думать уже поздновато а вот надежда на медицину видимо умрёт последней ....
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Їдь вже кудись...відпочити! І ми від вас трохи відпочинемо.
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Шо такое,смотри уволят ...
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На Мальдивах будут законы изучать? нУ, ОЧЕНЬ СМЕШНО!
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Ага,закон погружения в жидкость и наоборот погружение жидкости в тело ....
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На мальдивах два закона. Бабки есть гуляй, нет нахрен с пляжа.
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Тоже минут 20 уделят внимание, как при принятии пенсионной "реформы"?
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Какие рехформы,отпуск,пляжи,девочки... Йухуууу... Потом мы все скопом порешаем,а сейчас К-А-Н-И-К-У-Л-Ы!!!
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які ще реформи потрібні?.. в змаганні по розвалу освіти Гриневич - Табачник 5-1
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Вы только не напрягайтесь.Законы-фигня, подождут. Главное чтобы вы отдохнули, набрались сил для напряженной работы недели на две, а потом ... снова на отдых.
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Шахрай Парубій, який очолюе банду провладних кнопкодавів знає, як прийняти будь-який закон, коли в залі Верховної Ради знаходиться 50 осіб.
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Антон Ходза
Вчера в 15:08 ·

Badoo (сервіс знайомств пов'язаний з росіянами, так шо не дай Боже там зареєструватись, потім три години будете видалятись) зробив пошук за двійниками.
Працює непогано, шлаку багато підсовує, але є і непогані співпадіння.
Просто знайте, що технології не стоять на місці, і у росіян також. Бігдату не тільки АНБ збирає.Реформы медицины и образования будут приоритетными на следующей сессии Рады, - Парубий - Цензор.НЕТ 7685
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А какого хрена Таня туда лезть? Ну допустим, я пользователь интернета, там фильм торрентом скачать, или что-то интересное на ютубе (про зверушек или маленьких детей). Чего лузать по этих КЛОАКАХ? Допустим, даже года три назад, я все что связанно с ру убрал. В первую очередь браузер Яндекс.
Правду говорю, с тех времен я не хватал не одной заразы на комп. (При бесплатном антивирусе).

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9
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Будь-яку посилку в наших постах переглядає яндекс бот, перевіряв ip логером.
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Да ладно тебе. Ну нашел Ходза петиных двойников, это его проблемы где он там шарился.
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Вiльний 🇦🇴‏ @NoFated

Брифинг бєпєпє. Мы против насилия и за мир во всем мире. Яйцами бросаться нельзя, животные пугаются и не могут найти вход в зал заседаний ВРРеформы медицины и образования будут приоритетными на следующей сессии Рады, - Парубий - Цензор.НЕТ 1621
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"Спасибо, что живой". І навіть поки що не били "цинічні бандери".
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Сказал что народ плохой! Уедет лучший народ искать. (На лето).
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sorry?трохи не в темку...
Но, картина маслом: " - Вам похоронка, мамаша. ___ - Спасибо большое.!"
https://www.youtube.com/watch?v=G0kjKgIkJzM
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На здоровье, сука!
Так прокомментировал кто-то в ТВИ. И я согласен с комментатором!
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Реформы медицины и образования будут приоритетными на следующей сессии Рады, - Парубий.

Дай Боже, щоб наступну сесію проводила нова Рада, а не це збіговисько дегенератів.
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Лучше бы эти реформы они вообще не принимали, больше бы народу осталось живыми.
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Реформы медицины и образования будут приоритетными на следующей сессии Рады, - Парубий - Цензор.НЕТ 957Дмитро Корчинський додав 9 нових світлин.
7 год. ·

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОНКОЗАХВОРЮВАННЯМИ ТА ЇХ РОДИЧІВ.
Вчора при голосуванні змін до бюджету, при пропозиції з 200 млн. грн., передбачених на реконструкцію Маріїнського палацу, 190 млн. виділити на більш нагальні потреби - закупівлю ліків для онкохворих та людей, які потребують трансплантації органів, 49 народних депутатів утримались. В результаті не вистачило 34 голосів для того, аби рішення було прийняте.
49 депутатів позбавили додаткового шансу на життя більше 100 тисяч українських громадян. Вважаємо логічним, аби тепер хворі зверталися безпосередньо до цих депутатів за персональною допомогою.
Фракція ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА"
Утрималися:29
Ар'єв В.І.
Буглак Ю.О.
Бакуменко О.Б.
Бригинець О.М.
Горват Р.І.
Грановський О.М.
Довбенко М.В.
Кіт А.Б.
Князевич Р.П.
Козир Б.Ю.
Лівік О.П.
Лопушанський А.Я.
Люшняк М.В.
Мацола Р.М.
Мельничук І.І.
Мушак О.П.
Пинзеник В.М.
Побер І.М.
Порошенко О.П.
Романюк Р.С.
Саврасов М.В.
Співаковський О.В.
Спориш І.Д.
Ткачук Г.В.
Усов К.Г.
Фролов М.О.
Хлань С.В.
Черненко О.М.
Шинькович А.В.

Фракція Політичної партії "НАРОДНИЙ ФРОНТ"
Утрималися:9
Денісова Л.Л.
Драюк С.Є.
Дроздик О.В.
Єдаков Я.Ю.
Заставний Р.Й.
Помазанов А.В.
Присяжнюк О.А.
Савчук Ю.П.
Федорук М.Т.
Позафракційні
Утрималися:1
Геращенко І.В.
Фракція Політичної партії "Опозиційний блок"
Утрималися:9
Білий О.П.
Воропаєв Ю.М.
Колєсніков Д.В.
Мартовицький А.В.
Мороко Ю.М.
Нечаєв О.І.
Німченко В.І.
Сажко С.М.
Скорик М.Л.
Група "Партія "Відродження"
Утрималися:1
Біловол О.М.
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Выгнать на фик учителей английского и пригласить учителей изза рубежа. И менять их каждый год.
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та да на 150 баксов зарплаты вся Англия сбежится
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Сука, как эти негандоны устали, да?
Про неприкосновенность уже забыли, закон об импичменте
тоже, про торговлю и границу с врагом тоже?
Что бы вы забыли дорогу назад, в Украину, с курортов!
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Редко ругаюсь матом. Но тут случай такой,что эти ушлепки,начихали на людей,о которых блеать,обязаны заботиться и у..бали на отдых, суки.То что люди мрут как мухи из за их блеать бездеятельности во благо людей , это их не ..бет. Мне кажется что этих долбо..бов после сотвореного ими ,народу надо собраться и выгнать к едреней маме. Чище воздух будет.
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Мне больше метод Махно нравится - "700 человек попали в плен. Утром их обливали керосином и сжигали, либо медленно рубили шашками на мелкие куски".
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"Реформы медицины и образования будут приоритетными на следующей сессии Рады" - платное обучение в медицинских учебных заведениях в сочетании с заочным обучением и пониженный проходной бал для поступления в медицинские учебные заведения, дадут "прекрасный" результат.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРеформы медицины и образования будут приоритетными на следующей сессии Рады, - Парубий
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