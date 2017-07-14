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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Египет (686) нападение (1665) посол (1150) туризм (1046)

 Посол Украины в Египте Латий пока не подтверждает гибель или ранения украинцев при террористическом нападении в Хургаде

нож

При террористических атаках на отели в египетской Хургаде, по имеющейся информации, граждане Украины не погибли и не пострадали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил посол Украины в Египте Геннадий Латий в эфире телеканала "112.Украина".

"На сейчас мы не подтверждаем, что среди пострадавших есть граждане Украины. По нашей информации, погибли два человека. По нашей информации, это могут быть граждане или Германии, или Армении", - сказал посол.

Г.Латий отметил, что была ранена женщина, Елена Михайленко, которая родилась в Украине, но является гражданкой Российской Федерации.

Посол также рассказал, что теракт был совершен тремя лицами, которые напали на туристов, отдыхавших в Хургаде в гостиницах "Zahabia" и "Sunny Days El Palacio".

"Сегодня после обеда случился теракт: трое лиц напали на туристов, которые в курортном городе Хургада отдыхали в двух гостиницах: Zahabia и Sunny Days El Palacio", - сказал Г.Латий.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Два украинца погибли в результате нападения неизвестных на отель в Египте, - Reuters. ФОТО
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Ну как он подтвердит,когда он на пляже ...
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Да именно там ...
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Глеб , почему у вас с Олегом только 10 процентов вменяемых постов , а остальное случайный набор слов ?
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Просто фенотипічна ознака, що проявила себе в наслідок трисомії за 21 хромосомою
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Почему МИД Украины не предупреждает украинцев ,что ехать отдыхать в Египет,Крым,Донбасс,путешествовать в РФ опасно?Видимо находятся такие украинцы,которые не знают и не понимают элементарных вещей и их нужно предупреждать.
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Дешёвый далеко от моря отель. Думаю, что там была бытовуха.
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Англомовні ЗМІ пишуть що нападники пройщли через море із загального пляжу , не дуже схоже .
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Вполне реально. Пляж городской сразу слева от отеля. Можно подплыть. Там местные обычно тусят.
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В пятницу, 14 июля, около 16:00, в гостинице, расположенной в туристическом центре Хургада (примерно в 400 км к югу от Каира), было совершено нападение на туристов. В результате нападения погибли две туристки из Украины. Об этом сообщает агентствоReuters.
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Не розумію , невже так тяжко на ресепшені подивитись інфу , а тут пишуть вже інше ,

УП: "У посольстві спростовують загибель українців у Єгипті..." http://www.pravda.com.ua/news/2017/07/14/7149649/
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Санни Дэйс - дешёвый отель , но сама территория большая. Сам отель находиться как бы в море с 3 сторон. Скорее всего территорию намывали.

Контроль там есть . И вход 1 для гостей и 1 для персонала и въезда автомобилей.
Вариант для террористов только по морю. С одной стороны пляж был городской. С другой вроде сразу другие отели идут.
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Говорят,что приплыл с общественного пляжа
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Але невідомо хто взяв на себе відповідальність та навіщо це вона и зробили.
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Та яка там відповідальність!Покидьок убивав жінок.Скоріш за все,це маньяк або нікому (з жінок) не потрібний задрот.Зараз почне про релігію мукати,прикриваючи свою нікчемність
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Я в этом готеле в том году отдыхал. Там с лева пристиань для лодок, на которую швартуются местные, и между пристанью и площадкой нет забора
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Истинные причины нападения не известны, но известно об конкуренции и слабой наполняемости отелей. Так среди версий может быть удар по конкуренту.
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Только что в новостях сказали,что пострадали гражданки Чехии,Армении и Германии.Наши ,слава Богу все целы.Ранена одна "раисянка"-родилась в Украине,но давно имеет раиськино гражданство.
Урод убивал на пляже только женщин.Смельй,против женщин,мужчин тронуть побоялся.Но не понятно,куда мужики смотрели,почему не свернули башку мрази.
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https://www.unian.ua/society/2030206-zagiblimi-pri-napadi-na-gotel-v-hurgadi-viyavilisya-gromadyani-nimechchini-a-ne-ukrajini.html
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПосол Украины в Египте Латий пока не подтверждает гибель или ранения украинцев при террористическом нападении в Хургаде
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