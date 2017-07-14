 Посол Украины в Египте Латий пока не подтверждает гибель или ранения украинцев при террористическом нападении в Хургаде

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил посол Украины в Египте Геннадий Латий в эфире телеканала "112.Украина".
"На сейчас мы не подтверждаем, что среди пострадавших есть граждане Украины. По нашей информации, погибли два человека. По нашей информации, это могут быть граждане или Германии, или Армении", - сказал посол.
Г.Латий отметил, что была ранена женщина, Елена Михайленко, которая родилась в Украине, но является гражданкой Российской Федерации.
Посол также рассказал, что теракт был совершен тремя лицами, которые напали на туристов, отдыхавших в Хургаде в гостиницах "Zahabia" и "Sunny Days El Palacio".
"Сегодня после обеда случился теракт: трое лиц напали на туристов, которые в курортном городе Хургада отдыхали в двух гостиницах: Zahabia и Sunny Days El Palacio", - сказал Г.Латий.
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УП: "У посольстві спростовують загибель українців у Єгипті..." http://www.pravda.com.ua/news/2017/07/14/7149649/
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Контроль там есть . И вход 1 для гостей и 1 для персонала и въезда автомобилей.
Вариант для террористов только по морю. С одной стороны пляж был городской. С другой вроде сразу другие отели идут.
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Урод убивал на пляже только женщин.Смельй,против женщин,мужчин тронуть побоялся.Но не понятно,куда мужики смотрели,почему не свернули башку мрази.
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