 Беспилотник ОБСЕ зафиксировал передвижение 37 бронемашин и 61 военного грузовика боевиков

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе миссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.
"Были обнаружены 25 ББМ и 11 грузовиков военного типа возле поселка Бойковское (бывшее Тельманово, 67 км к юго-востоку от Донецка, - ред. ), а также 12 ББМ и около 50 грузовиков военного типа неподалеку Кальмиусского (бывшее Комсомольское, 42 км к юго-востоку от Донецка, - ред.)", - говорится в сообщении.
10 июля БПЛА ОБСЕ зарегистрировал БМП-2 возле села Набережное (77 км к югу от Донецка) и две укрепленные позиции террористов около села Калиново-Борщеватое (61 км к западу от Луганска).
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