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Все про:беспилотник (564) боевик (18971) ОБСЕ (2684) Донбасс (15406)

 Беспилотник ОБСЕ зафиксировал передвижение 37 бронемашин и 61 военного грузовика боевиков

обсе

Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал передвижение более 60 грузовиков недалеко от оккупированного Донецка.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе миссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.

"Были обнаружены 25 ББМ и 11 грузовиков военного типа возле поселка Бойковское (бывшее Тельманово, 67 км к юго-востоку от Донецка, - ред. ), а также 12 ББМ и около 50 грузовиков военного типа неподалеку Кальмиусского (бывшее Комсомольское, 42 км к юго-востоку от Донецка, - ред.)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики снова массово используют тактические беспилотники, - Тымчук

10 июля БПЛА ОБСЕ зарегистрировал БМП-2 возле села Набережное (77 км к югу от Донецка) и две укрепленные позиции террористов около села Калиново-Борщеватое (61 км к западу от Луганска).

Также читайте: Курц на заседании ОБСЕ: Мы должны сделать все для урегулирования конфликта на Донбассе. Я своими глазами видел, насколько там ужасно
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тю, а как же хлебное перемирие и договоренность ботаксного с Трампом ?
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правда круто? знаєш де стоїть техніка,де позиції,а накрити неможна, бо чоколядне перемир'я заважає.
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За уголёк деньги пришли. А наши "буханку" выпросить не могут, чтоб за водой ездить.
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А в Украине гарант для того,чтобы гарантировать народу оккупацию,нищету и бесправие ???
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И как это согласуется с новостью? Это ж ваши пенсии и зарплаты катаются.
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Наши катаются в Австрии на лыжах...
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О какой войне речь,хотелось бы,чтобы ты уточнил ....
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гарант в Украине для того, чтобы гарантировать тебе работу на Цензоре
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Лондон и Ла-Манш даже Гитлер с немцами не форсировал, куда уж козломордым дебилам!!
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А как бы читалось-"ликвидировала" вместо "зафиксировала"?
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Це мабуть з нового пласту.Тобто гумконвою нарыли
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Ага, из забоя, законсервированные достали и сразу в дело
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А почему ОБСЕ умалчивает об их происхождении?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБеспилотник ОБСЕ зафиксировал передвижение 37 бронемашин и 61 военного грузовика боевиков
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