 Враг применил минометы под Красногоровкой, Айдаром и Новотошковским, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: "Так на Мариупольском направлении, вблизи Красногоровки, около 6 утра противник выпустил по нашим опорным пунктам 6 мин калибра 120 миллиметров и 16 мин калибра 82 миллиметра. Кроме того враг бил по Широкино, Павлополю, Гнутово из гранатометов.
На Луганском направлении противник сегодня дважды накрывал минометным огнем Айдар. А около полуночи оккупанты применили 120 миллиметровый миномет по Новотошковскому.
На Донецком направлении боевики из вооружения БМП, гранатометов, стрелкового оружия били по поселку Луганское. Обстрелы украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов были зафиксированы и вблизи шахты Бутовка.
Всего с начала суток и до 18 часов наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня".
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