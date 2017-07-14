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 Враг применил минометы под Красногоровкой, Айдаром и Новотошковским, - штаб АТО

штаб ато

В течение сегодняшнего дня количество обстрелов позиций силы АТО несколько уменьшилось. Однако незаконные вооруженные формирования и дальше продолжают использовать вооружение, которое уже давно должно быть отведено от линии разграничения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "Так на Мариупольском направлении, вблизи Красногоровки, около 6 утра противник выпустил по нашим опорным пунктам 6 мин калибра 120 миллиметров и 16 мин калибра 82 миллиметра. Кроме того враг бил по Широкино, Павлополю, Гнутово из гранатометов.

Читайте также: Враг 29 раз открывал огонь по позициям ВСУ, применяя 82-мм минометы, гранатометы и вооружение БМП, - штаб

На Луганском направлении противник сегодня дважды накрывал минометным огнем Айдар. А около полуночи оккупанты применили 120 миллиметровый миномет по Новотошковскому.

На Донецком направлении боевики из вооружения БМП, гранатометов, стрелкового оружия били по поселку Луганское. Обстрелы украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов были зафиксированы и вблизи шахты Бутовка.

Всего с начала суток и до 18 часов наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Новотошковского и Луганского, - пресс-центр штаба АТО
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Ну и зачем об этом писать, если в статье как то проскочила, что как мол как всегда ОРДЛо применило и обстрелом. Так это будет продолжаться десятилетиями. Это же уже"обыденно".
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та тут и так все ясно чем это закончится , до выборов 18 года ботаксный войну не прекратит, а после выборов и подавно. так шо длинная мелодия
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