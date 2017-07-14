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Все про:законопроект (1882) Порошенко (13410) СНБО (3256) Турчинов (3276) Донбасс (15406) Пушков (27) деоккупация (145)

 "Ставит под вопрос особый статус и амнистию": законопроект о реинтеграции Донбасса вызвал негодование в РФ

пушков

Законопроект о реинтеграции Донбасса, разработанный СНБО, вызвал негодование в России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, представители РФ сделали заявление о том, что данный законопроект не отвечает минским договоренностям.

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Глава Комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков заявил, что законопроект о реинтеграции Донбасса означает полное отторжение минских соглашений.



"Законопроекто реинтеграции Донбасса есть полное и окончательное отторжение Минских соглашений. И как таковой не имеет ни малейшего шанса", - написал он в Твиттере.

По данным Газета.ru, аналогичное мнение высказал постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Особое беспокойство постпреда РФ вызывает вопрос амнистии для боевиков.

"Внимательно следим за дискуссиями в Украине по новому законопроекту о реинтеграции Донбасса. Обеспокоены тем, что этот документ может вступить в противоречие с Минскими соглашениями, поставить под вопрос проведение на Донбассе местных выборов, перспективы вступления в силу законов об особом статусе и амнистии", - сказал он на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Также он отметил, что тревогу российских властей "вызывает и то, что обсуждение новой инициативы происходит на фоне нарастающей воинственной риторики, угроз прибегнуть к силе".

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Главари боевиков ОРДЛО также обеспокоены из-за возможного принятия данного законопроекта.

В июне представитель самопровозглашенной "ЛНР" в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник заявил, что данный законопроект превратит Порошенко в диктатора.

"Основная цель так называемого закона о реинтеграции Донбасса - это наделение Порошенко диктаторскими полномочиями, которые тот не смог получить в 2014 году, когда началась силовая операция в Донбассе. Однако три года промывания мозгов позволили вбросить в общество и этот законопроект", - сказал Мирошник, отметив, что "следующим шагом может стать вопрос о внесении в Раду закона о преемственности власти на Украине, предусматривающий закрепление за многодетной семьей Порошенко престолонаследования".

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) разработал закон о возвращении государственного суверенитета над оккупированными районами Донецкой и Луганской областей, его внесение в Верховную Раду планируется в сентябре после консультаций со стратегическими партнерами Украины.

12 июля в СМИ появился предварительный вариант законопроекта. Краткая суть законопроекта: поскольку Россия постоянно нарушает взятые на себя обязательства, Украина больше не может сохранять статус-кво в вопросе оккупированных территорий. Чтобы иметь больше юридических аргументов, Украина утвердит оккупированный статус этих территорий и возложит всю ответственность за них на оккупанта - Российскую Федерацию.
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Те, що кацапські свині верещать не своїм голосом, то добре. Але треба дуже уважно вивчити текст цього законопроекту, бо риго-соєві обов'язково туди якусь капость включать.
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Курт Волкер одобряет, всем несогдасным будут предоствлены разьяснения в виде томагавков.
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Вонючая фашистская мразь россия - тварь гавкает, значит все правильно делает Украина
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"росиянин, вбей в свою дурную бошку: ты - ничтожество" (с) Доренко
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Ну а мне нравицца. Все прогнозы этого дятла сбываются с точностью до "наоборот". Так было с ассоциацией Украина-ЕС, с безвизовым режимом, с "Трампнашем", со снятием с рейха полезных санкций "вот уже буквально завтра". Всё, всё сбылось как и предсказала эта недоделанная Ванга со 100% точностью "наоборот".
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Особистий статус буде - на п'ять років ніяких виборів, влада - напіввійськова адміністрація... ретельна перевірка населення, амністія лише тих, які самі заявили, що знаходились у опачлєнцах але не стріляли та не знущались... пересічних теж треба просіяти - дуже багато запорєбрікових бурятів понаїхало... коли все це лайно вичистимо, та повернуться українці у домівки, ось тоді можливі і вибори...
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:p

Успокаивающее действие настойки боярышника можно сделать более эффективным, соединив ее с дополнительными составляющими: а именно с настойками пустырника и валерианы, которые тоже, как известно, обладают седативным эффектом. Этот простой рецепт, как говорится «дешево и сердито», поможет подлечить расшатанные нервы, снимет напряжение на пике нервного срыва. Причем ценность его как раз в том, что препарат действует и на центральную нервную систему, и на сердечно-сосудистую.
"Ставит под вопрос особый статус и амнистию": законопроект о реинтеграции Донбасса вызвал негодование в РФ - Цензор.НЕТ 9004
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Охринеть. Во рюсня гурманы. Нам такого не дано....
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Пора уборки 14th Июль 2017 anti-colorados"Ставит под вопрос особый статус и амнистию": законопроект о реинтеграции Донбасса вызвал негодование в РФ - Цензор.НЕТ 5029Киев, ТРЦ ГулливерПостепенно, не так, как бы того хотелось и как это подсказывает логика, но оккупант выдавливается из пространства Украины. Одиозный Газпром уже забыл не только как выглядит газовый вентиль, которым можно пугать Украину, но даже как выглядит контракт на поставку газа, а в правительстве обещают за пару лет почти полностью перейти на потребление собственного газа. Вереницей из Украины почти вышли российские банки, но самое главное, наконец-то началось реальное закрытие информационных каналов из РФ, которые стали натуральным оружием пропаганды. Россияне вынуждены искать новые и новые пути преодоления заслонов, которые выставляются именно их информационным помойкам.После блокирования российских социальных сетей стало понятно, что процесс необратим и дальше гайки будут затягиваться все туже. Клоуны, попса, артисты и прочая российская дрянь, уже забывают о гастролях в Украине и это вынуждает Россию действовать опосредованно, через прямую агентуру или через тех, кто используется в-темную, но работает на один и тот же результат. А результат ясен как Божий день. Путин заявил о своей тактике в самом начале войны и пообещал, что его войска пойдут за спинами наших женщин и детей. Чуть позже, когда женщин и детей не хватило, в ход пошли другие щиты в виде наших певцов, танцоров и прочего «отряда, физически маломощных хлипаков»*. Мы видим, как целый ряд этих деятелей, размывает естественные очертания противника, призывая разбираться с тем, кто из россиян хороший, а кто - не очень. А противник, тем временем, действует как и раньше. Он пытается отвлечь внимание и ударить внезапно и вероломно. Все эти эстрадные проститутки одевали костюмы патриотов и что-то такое блеяли о защите Украины, в первые месяцы войны, пускай - в первый год, но они никак не подозревали, что все затянется так надолго и крупная часть их гастрольных сборов будет пропадать просто потому, что «не твоя війна» вызывает «недовіру» к ним, со стороны концертных властей оккупанта. То есть, война и все такое, не должно им мешать зарабатывать гонорары у противника. Это, по их мнению - не комильфо, ибо артисты - вне политики.Правда, все эти проститутки как-то забывают свое участие в предвыборных мероприятиях тех или иных политических сил. Например, тот же Олег Контрабас, очень бодро принимал участие за одну политическую персону, которую мы не станем здесь упоминать, и в этот момент ему в голову не приходило быть вне политики, а вот сейчас он переобулся в прыжке, сменив дудку на гармошку и поет об артистах вне политики. Так долго без бабла им грустно и им плевать на то, что их речи калькой совпадают с тем , что вещает пропаганда противника. Понятно, что мы по наивности, воспринимаем певцов и артистов мудрыми людьми с широкой душой и сопоставляем их личности с текстами их песен, но те, кто сталкивается с ними вне сцены, дают им другие характеристики. Один из самых раскрученных певцов лирических песен, построивший «хатынку» на Подоле, был бы сильно удивлен тем, что соседи его придушили бы через пять минут после того, когда им пообещали бы неприкосновенность, за это действие. Несмотря на просьбы соседей, он отрезал подъезды к их домам и все уговоры - божья роса. Он тоже призывает к филантропии и альтруизму и предлагает пускать российских паяцев. Почему его филантропство работает на россиянах и не работает на соседях - загадка. Единственное логичное пояснение ситуации - гонорары, которые озвучиваются россиянами, и которые певец не может глотнуть, ибо попадает под ответные запреты на россиян. То есть, чтобы поехать самому туда и напеть пару миллионов, он должен впихнуть сюда россиян. Вот он и старается. О специалистов разговорного жанра, или проще - профессиональных трындунах, ошибочно называемых артистами - просто нет речи.
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продолжение..
Но самое опасное даже не это, а то, что льет яд равномерными порциями, регулярно и направленно. Это всевозможные теле-радиокомпании, газеты и интернет издания. Перечень этих помоек известен буквально всем и единственный вопрос, который остался в их отношении, звучит коротко: доколе?Ведь очевидно, что при уменьшившейся прямой экспозиции российской пропаганды, увеличился напор сопряженных с россиянами, украинских СМИ. Они не просто ретранслируют российские установки и конструкции, но владея местной ситуацией - допиливают их так, чтобы они максимально выполняли поставленную задачу. Надо сказать, что это им удается.Одним из самых ярких примеров, о котором мы писали уже с десяток статей, является пример бесплатной газеты «Вести». О ее репутации просто не стоит распространяться, ибо это слово стало синонимом российской помойки, но вот что удивляло, так это ее живучесть в воюющей стране.Но все с чего-то начиналось. Те же самые российские банки сидели плотно и уверенно, а пани Гонтарева даже включала их в списки системообразующих, а теперь их уже либо нет, либо они откровенно сматывают удочки. От начала процесса прошло совсем немного времени и теперь возникла совсем другая ситуация, которой мы уже не надеялись дождаться.То же самое и с СМИ. Сегодня автор лично наблюдал массу до зубов вооруженной полиции и нацгвардии вокруг и внутри ТРЦ Гулливер, в центре Киева. Как говорят люди из состава этих групп, вроде бы проводятся следственные действия в редакции тех самых Вестей. Если это так, то мы наблюдаем первую подвижку и в этом направлении. Есть надежда, что ситуация будет развиваться по той же схеме, что и с банками противника. В любом случае, лучше поздно, чем никогда. *Из репризы А. Райкина PS Первая информация не подтвердилась. Будем надеяться, что «Вести» на очереди. Сейчас говорят о том, что нашли секретный архив бывшего министра доходов Клименко. Это может оказаться куда интереснее. Но пока это все - не подтвержденная информация. Подтверждено то, что силовая составляющая операции - внушительная.PSS Возможно, что обыски идут и там, и там. Если так, то это сегодня просто праздник какой-то!
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Моторола: Рашистские ихтамнеты не имеют ни малейшего шанса выжить в Украине!
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Этот рашовский урод не как не может понять что особый статус дают только тем у которых имеются особенные заслуги перед родиной то есть государством но только не лицам совершивших особенные тяжелые преступления и пытающие Украину развалить будучи холуями у путина -так живет весь цивилизованный мир -я понимаю что у кремлевских рашистов бандиты и убийцы разного рода могут иметь особый статус и только статус -они в раше ходят и в героях и в почете а что касается амнистии то этот мудак видать не в курсе дела что есть такая программ созданная СБУ пользуясь которой все имеют право прийти с повинной в СБУ и если не было совершено тяжелых преступлений будет для такого амнистия но не для убийц,мародеров ,насильников и тому подобной мрязи -в раше не за что садят людей а этот придурок хочет чтобы террористам давли амнистию -видать у него крыша поехала если он думает что Украина на идиота похожа которая статус будет раздавать на право и на лево и еще амнистию разным уродам давать.В совке за хранение листовки антисоветского содержания не меньше 10лет давали а тот хочет чтобы террористам давали амнистию.
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Сколько же ещё лет Россия собиралась дебоширить на Донбассе под предлогом "Минских соглашений"?? Соглашения НЕ ВЫПОЛНЯЛИСЬ и поэтому можно и нужно их считать несостоявшимися..А вот новый проект уже вообще ЗАСЛУЖЕННО не учитывает "хотелок" как бы нипричёмной России.Зато отвечает интересам Украины...Если конечно в парламенте вариант "без блатного Донбасса" отстоят патриоты от "панамских республик" и недобитков ПР.
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Сколько же ещё лет Россия собиралась дебоширить на Донбассе под предлогом "Минских соглашений"?? Соглашения НЕ ВЫПОЛНЯЛИСЬ и поэтому можно и нужно их считать несостоявшимися..А вот новый проект уже вообще ЗАСЛУЖЕННО не учитывает "хотелок" как бы нипричёмной России.Зато отвечает интересам Украины...Если конечно в парламенте вариант "без блатного Донбасса" отстоят патриоты от "панамских республик" и недобитков ПР.
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Г-н Пушков завопил -Безобразие! Законопроект нарушает Минский протокол, который мы не собирались выполнять! И в чём теперь ваши претензии г-н Пушков?
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Ты пушков рожу свою омерзительную в зеркале давно видел? Реально блевать тянет от этой физиономии тошнотворной
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И "какое ваше собачье дело до нашей кошачьей жизни"? На "псарне" проблемы закончились?
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Раз ватные пердаки так пучит-значит,правильный закон.Надо принимать
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Россия дала зеленый свет объединенной армии с Арменией
Cьогодні о 19:50 24news.com.ua
Госдума ратифицировала соглашение об объединенной группировке войск России и Армении, передает «Росбалт».
Соглашение было подписано в 2016 году и сроком на 5 лет с возможностью его автоматического продления и направлено на установление международно-правовых основ формирования общего пространства обороны и безопасности между Россией и Арменией.
Объединенная группировка войск призвана обеспечить адекватное реагирование на вооруженное нападение (агрессию), а также на другие вызовы и угрозы безопасности сторон. Тем самым Россия и Армения признали необходимость согласованных действий в интересах обеспечения безопасности в Кавказском регионе коллективной безопасности с учетом разобщенности территорий и объема решаемых в их границах оперативно-стратегических задач.
Согласно документу, стороны самостоятельно осуществляют материально-техническое и финансовое обеспечение своих войск (сил), выделенных в состав объединенной группировки, создают и пополняют запасы материальных средств до согласованных норм.
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амнистию убийцы, грабители и насильники захотели!....
мы вам дадим амнистию, позже, если захотите.....
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а у меня вызывает тревогу что какое то расейское мурло сует свой поганый нос в Украину
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Всё, что вызывает негодование властей РФ, правильно !
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Хто з вбивць українців встигне здриснути на гулаг рабсєя, того ми знищим пізніше, зрадників України чекає доля судетських німців, вбивць українців зачистка .
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все, что лишнехромосомному козломордому монголу не нравится - во благо
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Кровавая роССийская ОККУПАЦИЯ Крыма и востока Донбасса стала ТРАГЕДИЕЙ украинского народа. Но тот же народ иногда говорит, что мол "Нет худа без добра". Попробуем, если это можно, найти положительные моменты в том, что началось 27 февраля 2014г.:
1. Большинство украинского народа поняли, какой народ является историческим врагом Руси-Украины! Теперь о братстве с роССиянами в Украине может говорить или последняя сволочь или недалёкий человек ( в основном пенсионеры). Украінцы уйдут от роССійского языка і культуры роССіян.
2. Теперь Украина уже не может успокоиться и продолжать гнить. Как это случилось после победы Оранжевого майдана в 2005г. Потому, что в Крыму украинцев УНИЗИЛИ НА ВЕСЬ МИР! Самая большая страна в Европе, имея более 20 ТЫСЯЧ силовиков, просто отдала Крым роССиянам. Даже если украинцы захотят это забыть, иностранцы всегда напомнят. На востоке Донбасса погибли более 10 ТЫСЯЧ украинцев. Они пали от рук роССиян и их пособников. Кровь людская - не водица!
3. Население оккупированных Крыма и востока Донбасса, которое всегда тащило страну в Московию и тормозило возвращение Руси-Украины в европейскую цивилизацию, теперь не может голосовать на выборах Украины. Путин сделал то, чего украинцы не сделали бы сами НИКОГДА!
4. Попав в бандитский роССийский мир, жители Крыма и востока Донбасса начнут ценить жизнь в Украине. Проізойдёт то, что было невозможно прі власті Украіны.
5. Украине ПРИДЁТСЯ создать армию и стать сильной страной. Где правит закон, а не слово начальника. И это случится даже протів волі саміх украінцев!
6. Уйдя от роССии, Украине придётся стать нормальной европейской страной. І стать сільным членом ЕС. Потому, что колонией роССии ей уже не быть. Благодаря роССии.
7. Став настоящей независимой европейской страной, украине ПРИДЁТСЯ вернуть свою великую историю и своё настоящее имя - Русь-Украіна! И самоназвание - русичи-украинцы!!!
Слава Русі-Украіне!
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Якщо це твої власні думки - міцно жму руку. Якщо ні - передай автору, що він має рацію!
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В цей час треба вичисляти ватну пєтушню на Донбасі і Криму, щоб після деокупації від рашистського лайна всім роздати по заслузі, але йза проукраїнських громадян також не можна забувати і допомагати їм.
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Gorlovka Bander‏ @GorlovkaBander

"Ставит под вопрос особый статус и амнистию": законопроект о реинтеграции Донбасса вызвал негодование в РФ - Цензор.НЕТ 7756
"Ставит под вопрос особый статус и амнистию": законопроект о реинтеграции Донбасса вызвал негодование в РФ - Цензор.НЕТ 4242
В ответ @Alexey_Pushkov
Алешенька ! Я как житель оккупированного русскими фашистами города Горловки торжественно посылаю тебя на хуй ! Отьебитесь от нас упыри !

https://twitter.com/GorlovkaBander/status/885592974704467969


"Ставит под вопрос особый статус и амнистию": законопроект о реинтеграции Донбасса вызвал негодование в РФ - Цензор.НЕТ 4247
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У кацапсин бомбит. Значит это закон должен был быть принят ещё вчера. А депутатишки в отпуск порасходились. Война? Не,не слыхали. Слуги народа,хуле.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Ставит под вопрос особый статус и амнистию": законопроект о реинтеграции Донбасса вызвал негодование в РФ
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