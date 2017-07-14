 "Ставит под вопрос особый статус и амнистию": законопроект о реинтеграции Донбасса вызвал негодование в РФ

Глава Комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков заявил, что законопроект о реинтеграции Донбасса означает полное отторжение минских соглашений.
Законопроект о"реинтеграции Донбасса" есть полное и окончательное отторжение Минских соглашений. И как таковой не имеет ни малейшего шанса.
- Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 12 липня 2017 р.
"Законопроекто реинтеграции Донбасса есть полное и окончательное отторжение Минских соглашений. И как таковой не имеет ни малейшего шанса", - написал он в Твиттере.
По данным Газета.ru, аналогичное мнение высказал постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Особое беспокойство постпреда РФ вызывает вопрос амнистии для боевиков.
"Внимательно следим за дискуссиями в Украине по новому законопроекту о реинтеграции Донбасса. Обеспокоены тем, что этот документ может вступить в противоречие с Минскими соглашениями, поставить под вопрос проведение на Донбассе местных выборов, перспективы вступления в силу законов об особом статусе и амнистии", - сказал он на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
Также он отметил, что тревогу российских властей "вызывает и то, что обсуждение новой инициативы происходит на фоне нарастающей воинственной риторики, угроз прибегнуть к силе".
Главари боевиков ОРДЛО также обеспокоены из-за возможного принятия данного законопроекта.
В июне представитель самопровозглашенной "ЛНР" в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник заявил, что данный законопроект превратит Порошенко в диктатора.
"Основная цель так называемого закона о реинтеграции Донбасса - это наделение Порошенко диктаторскими полномочиями, которые тот не смог получить в 2014 году, когда началась силовая операция в Донбассе. Однако три года промывания мозгов позволили вбросить в общество и этот законопроект", - сказал Мирошник, отметив, что "следующим шагом может стать вопрос о внесении в Раду закона о преемственности власти на Украине, предусматривающий закрепление за многодетной семьей Порошенко престолонаследования".
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) разработал закон о возвращении государственного суверенитета над оккупированными районами Донецкой и Луганской областей, его внесение в Верховную Раду планируется в сентябре после консультаций со стратегическими партнерами Украины.
12 июля в СМИ появился предварительный вариант законопроекта. Краткая суть законопроекта: поскольку Россия постоянно нарушает взятые на себя обязательства, Украина больше не может сохранять статус-кво в вопросе оккупированных территорий. Чтобы иметь больше юридических аргументов, Украина утвердит оккупированный статус этих территорий и возложит всю ответственность за них на оккупанта - Российскую Федерацию.
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Успокаивающее действие настойки боярышника можно сделать более эффективным, соединив ее с дополнительными составляющими: а именно с настойками пустырника и валерианы, которые тоже, как известно, обладают седативным эффектом. Этот простой рецепт, как говорится «дешево и сердито», поможет подлечить расшатанные нервы, снимет напряжение на пике нервного срыва. Причем ценность его как раз в том, что препарат действует и на центральную нервную систему, и на сердечно-сосудистую.
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Но самое опасное даже не это, а то, что льет яд равномерными порциями, регулярно и направленно. Это всевозможные теле-радиокомпании, газеты и интернет издания. Перечень этих помоек известен буквально всем и единственный вопрос, который остался в их отношении, звучит коротко: доколе?Ведь очевидно, что при уменьшившейся прямой экспозиции российской пропаганды, увеличился напор сопряженных с россиянами, украинских СМИ. Они не просто ретранслируют российские установки и конструкции, но владея местной ситуацией - допиливают их так, чтобы они максимально выполняли поставленную задачу. Надо сказать, что это им удается.Одним из самых ярких примеров, о котором мы писали уже с десяток статей, является пример бесплатной газеты «Вести». О ее репутации просто не стоит распространяться, ибо это слово стало синонимом российской помойки, но вот что удивляло, так это ее живучесть в воюющей стране.Но все с чего-то начиналось. Те же самые российские банки сидели плотно и уверенно, а пани Гонтарева даже включала их в списки системообразующих, а теперь их уже либо нет, либо они откровенно сматывают удочки. От начала процесса прошло совсем немного времени и теперь возникла совсем другая ситуация, которой мы уже не надеялись дождаться.То же самое и с СМИ. Сегодня автор лично наблюдал массу до зубов вооруженной полиции и нацгвардии вокруг и внутри ТРЦ Гулливер, в центре Киева. Как говорят люди из состава этих групп, вроде бы проводятся следственные действия в редакции тех самых Вестей. Если это так, то мы наблюдаем первую подвижку и в этом направлении. Есть надежда, что ситуация будет развиваться по той же схеме, что и с банками противника. В любом случае, лучше поздно, чем никогда. *Из репризы А. Райкина PS Первая информация не подтвердилась. Будем надеяться, что «Вести» на очереди. Сейчас говорят о том, что нашли секретный архив бывшего министра доходов Клименко. Это может оказаться куда интереснее. Но пока это все - не подтвержденная информация. Подтверждено то, что силовая составляющая операции - внушительная.PSS Возможно, что обыски идут и там, и там. Если так, то это сегодня просто праздник какой-то!
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Cьогодні о 19:50 24news.com.ua
Госдума ратифицировала соглашение об объединенной группировке войск России и Армении, передает «Росбалт».
Соглашение было подписано в 2016 году и сроком на 5 лет с возможностью его автоматического продления и направлено на установление международно-правовых основ формирования общего пространства обороны и безопасности между Россией и Арменией.
Объединенная группировка войск призвана обеспечить адекватное реагирование на вооруженное нападение (агрессию), а также на другие вызовы и угрозы безопасности сторон. Тем самым Россия и Армения признали необходимость согласованных действий в интересах обеспечения безопасности в Кавказском регионе коллективной безопасности с учетом разобщенности территорий и объема решаемых в их границах оперативно-стратегических задач.
Согласно документу, стороны самостоятельно осуществляют материально-техническое и финансовое обеспечение своих войск (сил), выделенных в состав объединенной группировки, создают и пополняют запасы материальных средств до согласованных норм.
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мы вам дадим амнистию, позже, если захотите.....
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1. Большинство украинского народа поняли, какой народ является историческим врагом Руси-Украины! Теперь о братстве с роССиянами в Украине может говорить или последняя сволочь или недалёкий человек ( в основном пенсионеры). Украінцы уйдут от роССійского языка і культуры роССіян.
2. Теперь Украина уже не может успокоиться и продолжать гнить. Как это случилось после победы Оранжевого майдана в 2005г. Потому, что в Крыму украинцев УНИЗИЛИ НА ВЕСЬ МИР! Самая большая страна в Европе, имея более 20 ТЫСЯЧ силовиков, просто отдала Крым роССиянам. Даже если украинцы захотят это забыть, иностранцы всегда напомнят. На востоке Донбасса погибли более 10 ТЫСЯЧ украинцев. Они пали от рук роССиян и их пособников. Кровь людская - не водица!
3. Население оккупированных Крыма и востока Донбасса, которое всегда тащило страну в Московию и тормозило возвращение Руси-Украины в европейскую цивилизацию, теперь не может голосовать на выборах Украины. Путин сделал то, чего украинцы не сделали бы сами НИКОГДА!
4. Попав в бандитский роССийский мир, жители Крыма и востока Донбасса начнут ценить жизнь в Украине. Проізойдёт то, что было невозможно прі власті Украіны.
5. Украине ПРИДЁТСЯ создать армию и стать сильной страной. Где правит закон, а не слово начальника. И это случится даже протів волі саміх украінцев!
6. Уйдя от роССии, Украине придётся стать нормальной европейской страной. І стать сільным членом ЕС. Потому, что колонией роССии ей уже не быть. Благодаря роССии.
7. Став настоящей независимой европейской страной, украине ПРИДЁТСЯ вернуть свою великую историю и своё настоящее имя - Русь-Украіна! И самоназвание - русичи-украинцы!!!
Слава Русі-Украіне!
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В ответ @Alexey_Pushkov
Алешенька ! Я как житель оккупированного русскими фашистами города Горловки торжественно посылаю тебя на хуй ! Отьебитесь от нас упыри !
https://twitter.com/GorlovkaBander/status/885592974704467969
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