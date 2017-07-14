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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8777) Киев (17635) Черновецкий (2902) Янукович (32561) вертодром (57)

 ГПУ сообщила о подозрении Черновецкому по делу о вертолетной площадке Януковича (обновлено)

черновецкий

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении экс-мэру Киева Леониду Черновецкому в злоупотреблении властью или служебным положением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного строительства объекта инженерной и транспортной инфраструктуры (вертолетной площадки) на Парковой дороге в Киеве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 298, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 368-4 УК Украины. Благодаря системной и слаженной работе следователей и процессуальных руководителей в указанном уголовном производстве, в сотрудничестве с работниками Межрегионального управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем Офиса крупных плательщиков ГФС, добыты доказательства совершения бывшими должностными лицами Киевского городского совета уголовных правонарушений. Так, установлено, что в результате незаконных действий бывшего киевского городского головы Л. Черновецкого, который действовал в интересах неустановленных в настоящее время лиц из ближайшего окружения В. Януковича, что выразилось в незаконном изъятии, изменении целевого назначения и передачи особо ценных земель в аренду для строительства так называемой вертолетной площадки на Парковой дороге в Киеве, занижении арендной платы за землю, и как следствие ̶ уничтожении объекта археологического наследия, чем территориальной общине города Киева причинен ущерб на общую сумму более 250 млн грн", - рассказали в ГПУ.

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"По результатам расследования, 14.07.2017 бывшему киевскому городскому голове Л. Черновецкому, в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом Украины, сообщается о подозрении в совершении указанного выше уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины", - добавили в ведомстве.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается, принимаются меры по установлению других лиц, причастных к совершению указанных уголовных правонарушений.

Отметим, что вертодром в Киеве был открыт 6 июня 2012 года на Парковой дороге на крыше бизнес-центра "Парковый". Им должен был использовать Виктор Янукович, чтобы добираться из "Межигорья", но он так и не совершил ни одного полета.
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Льончик улітай на альфу центавру поки не злапали.головне побільше нюхни
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Народная примета:"Если Генеральная прокуратура Украины активизировалась, значит выборы на носу!"
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А 1000 га земли ни кого не ..бут!?
хотя конечно эти 1000 га у нынешних реформаторах тоже в наличии..
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Да, детские площадки в россии они такие... Бля и эти уебки еще возмущаются нашими майданчиками, на которых присутствуют шины.

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Телепорт в Ад. Но россияне чаще предпочитают длинный путь...
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Все эти годы вертолетная площадка умело скрывалась, притворяясь детской.
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Нашли время. Леня уже на Марсе. С Марсианскими бабушками поет: Рідна мати моя, ти ночей не доспала...
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Ой! Черновецкий вернулся с другой планеты и уже испугался этого "подозрения".
Ему в Грузии сейчас сухо и комфортно. А вы, ГПУ имени "пламеннага гевогюционега Луцика", не смешите тапки вашей имитацией деятельности.
Вы бы еще "сообщили подозрение" императору Альфы Нибиру. Ну или просто в тапки нассали.
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В Израиле ему комфортнее было б. В Грузии он - полит. конкурент. Если будет нормальная доказательная база - выдадут.
Меня удивляет как с его "земельными и коммунальными делишками" - только сейчас у прокуратуры руки дошли.
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Очередной позор Харькова. Книжку-фуфлыжку написал. Моя борьба с понтом. На шестёрке бомбил семью кормить не хватало---следаком работал. Ум честь и совесть того МВД! Пиздюк извращенец, хитрющее чурекало прежней эпохи. Жена, дочька цеховика ворюги армяна из Тбилиси. Там и живут сегодня. Всю видно откопали. А может и не всё. Живучий тварюка!
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Черновецкий - самый народный мер мудрых киевлян.... - вот зачем с ним так...??!!
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"АСТАНАВИТЕСЬ" решили всех арестовать, кто же работать будет?
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"Человек у которого нет вопросов - сам большой вопрос!"
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Янукович боялся, что его собьют во время полета на вертолете, поэтому на своем вертолете не летал, а ездил
ГПУ сообщила о подозрении Черновецкому по делу о вертолетной площадке Януковича - Цензор.НЕТ 3222
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Это правильно
Во первых - склоны Киева - уникальный ландшафт. И управление охраны памятников Киева поднимало вопрос об охранной зоне и внесение в юнеско
Но пришел янек, арестовал Руслана Кухарчука и его СЫНУЛИ беспрепятственно занялись ВАНДАЛИЗМОМ
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Во вторых - в этих склонах три ряда шахт с откачкой воды, чтобы склоны не ползли . Это для спасения МАРИИНСКОГО Дворца И ЛАВРЫ. Раньше, при Омеле было управление противооплозневыз работ - и рабочие Постоянно спускались в штольни и крепили их подпорками. Черновецкий с янеком угробили все, а от Кличко вообще нечего ждать- он в этой сфере профан и людей назначает приезжих и далеких от киевских проблем.
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А сейчас Черноветский ..от счастья..споет нам на бис...
"Ридна маты моя"..
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Удивительно! Сколько своровал, а кроме "вертолетной площадки" овоща ему "нечего" предъявить! Не государство, а сплошной "гуманизм"!
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со времён своих ходок, янук понимает вертолёт просто по другому ))
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вот если в Панаму завезти 50-60 тыс. га земельки, да Петро?
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"Я тебе зубы выбью, и будет тебе свобода слова". Депутат райсовета напал на подростка из-за постов в Facebook. Видео
Депутат Киево-Святошинского райсовета Киевской области от Блока Петра Порошенко Александр Паламарчук угрожал насилием 16-летнему школьнику из села Гатное Сергею Чагарову, сообщает портал "Громада Київщини". Во время очередного заседания сессии Гатненского сельского совета депутат возмутился сообщениями подростка в Facebook. Паламарчук подошел к несовершеннолетнему, схватил его за шею и начал требовать, чтобы Чагаров прекратил упоминать его жену, гражданку России. "Я тебе зубы выбью, и будет тебе свобода слова", - заявил Паламарчук.

Как сообщает издание, брат Паламарчука ударил школьника по лицу, из-за чего началась потасовка, приведшая к прекращению сессии.
Чагаров заявил порталу, что вызвал патрульных, но те не приняли заявления.
"Если у парня есть родители, пусть обращаются к нам с заявлением. Тогда мы будем реагировать. А там зависит от квалификации, будет ли это административная ответственность или уголовное производство", - пояснил ситуацию пресс-секретарь Нацполиции Киевской области Николай Жукович.
https://www.youtube.com/watch?v=1H2IqTCRIZk
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Паламарчуку из бпп, объявить подозрение за угрозу жизни и здоровью подростка! Где хвалённая ГПУ???
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Вроде и верно, но смешно и глупо, - где алкашь картавый, а где Лёня-кацманафт !
Впрочем после заведения дел на Сралина и Берию
https://strana.ua/articles/analysis/71525-lucenko-reshil-ustroit-trupnyj-sud.html
Адекватность Югика приблизилась к Лене космодрому
Пусть Югик проверит свою жену бабу-ягу, откуда у неё джип Мерседес и не кислое имение ?
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Сталину и Берии объявил пидозру наш генпрокурор, а за пацана 16-лет школьника из села Гатное Сергея Чагарова и не кому заступиться перед этим БЫЧЬЁМ из БПП...?
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А как насчет умыкнутых 70 млрд, которые ему инкриминировали раньше? Простили или был блеф?
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Поверхностно копают (или даже не копают, а случайно натыкаются). В этом здании успешно работает Дата-Центр и денежка регулярно капает хряку и его людям. По замыслу хряка и Ко, сюда должны были согнать все банки, госсструктуры и весь бизнес Киева, месячный доход от оказания навязанных услуг по плану должен был составлять около 100 млн долларов. Вот так! Размах по-донецки.
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Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) располагает доказательствами того, что экс-министр доходов и сборов Александр Клименко виновен в незаконном выводе в офшоры и легализации $12 млрд, об этом заявил глава ведомства Анатолий Матиос, сообщает агентство УНН.

«96 млрд грн было отмыто, это установлено доказательствами. Сумма большая, но мы пока работаем, 96 млрд грн - это $12 млрд», - заявил он.

Эти деньги через восемь основных налоговых площадок были фактически похищены и выведены из государственного бюджета в виде налогов, не поступивших в казну, пояснил глава ГПУ. Затем, по его словам, они были выведены в офшорные юрисдикции и легализованы «путем покупки недвижимости, офисов, земель и действующего бизнеса в Украине».

обыски в редакции медиахолдинга «Вести» в Киеве связаны с делом экс-президента Украины Виктора Януковича и Александра Клименко.

масштабы воровства при урке Овоще поражают воображение!
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5968a7029a794725012947ae?from=main
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А оно живёт себе в Грузии, в Кобулети, и хер ложит на Луценко.
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якщо сракашвілі на щось тут претендує, і фашингтон йому допомагвє, то звичайно видадуть.
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Если на вопрос "Есть ли жизнь на Марсе?" Черновецкий ответит "Нет! И там тоже жизни нет!" свершится чудо: я и, надеюсь, многие другие украинцы, начнут хоть немножко доверять прокуратуре.
Хотя, увы, это утопия...
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Вот,блин,надо срочно Лене Космосу валить к Илону Маску и проситься в первую экспедицию на Марс.Иначе вилы Лене...
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а майданчик знесуть? якщо ні, то нафіг цей цирк.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ сообщила о подозрении Черновецкому по делу о вертолетной площадке Януковича (обновлено)
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