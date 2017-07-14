 ГПУ сообщила о подозрении Черновецкому по делу о вертолетной площадке Януковича (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного строительства объекта инженерной и транспортной инфраструктуры (вертолетной площадки) на Парковой дороге в Киеве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 298, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 368-4 УК Украины. Благодаря системной и слаженной работе следователей и процессуальных руководителей в указанном уголовном производстве, в сотрудничестве с работниками Межрегионального управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем Офиса крупных плательщиков ГФС, добыты доказательства совершения бывшими должностными лицами Киевского городского совета уголовных правонарушений. Так, установлено, что в результате незаконных действий бывшего киевского городского головы Л. Черновецкого, который действовал в интересах неустановленных в настоящее время лиц из ближайшего окружения В. Януковича, что выразилось в незаконном изъятии, изменении целевого назначения и передачи особо ценных земель в аренду для строительства так называемой вертолетной площадки на Парковой дороге в Киеве, занижении арендной платы за землю, и как следствие ̶ уничтожении объекта археологического наследия, чем территориальной общине города Киева причинен ущерб на общую сумму более 250 млн грн", - рассказали в ГПУ.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генпрокуратура готовит дело против Черновецкого, - Луценко
"По результатам расследования, 14.07.2017 бывшему киевскому городскому голове Л. Черновецкому, в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом Украины, сообщается о подозрении в совершении указанного выше уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины", - добавили в ведомстве.
Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается, принимаются меры по установлению других лиц, причастных к совершению указанных уголовных правонарушений.
Отметим, что вертодром в Киеве был открыт 6 июня 2012 года на Парковой дороге на крыше бизнес-центра "Парковый". Им должен был использовать Виктор Янукович, чтобы добираться из "Межигорья", но он так и не совершил ни одного полета.
5096 48
"Луценко коррупционер", - Черновецкий прокомментировал сообщение ему подозрения(86)
"Во времена Януковича он был "архитектором" заказных судебных решений", - судью Емельянова отпустили за границу, отменив подписку о невыезде. ВИДЕО(39)
Прокуратура Киева решила поучаствовать в суде о возвращении "Межигорья" государству(5)
Суд по Сухолучью Януковича снова не состоялся: один из обвиняемых на больничном(9)
Сенченко: Президент Порошенко – найбільш зацікавлена особа у знятті депутатської недоторканності(0)
"Появилась информация, что я донецкий адвокат. Это перекручено", - новый защитник Януковича Мешечек. ВИДЕО+ФОТО(12)
Януковичу государством бесплатно предоставлен защитник Мешечек, получивший свидетельство адвоката в Донецке(17)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
хотя конечно эти 1000 га у нынешних реформаторах тоже в наличии..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ему в Грузии сейчас сухо и комфортно. А вы, ГПУ имени "пламеннага гевогюционега Луцика", не смешите тапки вашей имитацией деятельности.
Вы бы еще "сообщили подозрение" императору Альфы Нибиру. Ну или просто в тапки нассали.
Ответить
Меня удивляет как с его "земельными и коммунальными делишками" - только сейчас у прокуратуры руки дошли.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Во первых - склоны Киева - уникальный ландшафт. И управление охраны памятников Киева поднимало вопрос об охранной зоне и внесение в юнеско
Но пришел янек, арестовал Руслана Кухарчука и его СЫНУЛИ беспрепятственно занялись ВАНДАЛИЗМОМ
Ответить
Ответить
Ответить
"Ридна маты моя"..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Депутат Киево-Святошинского райсовета Киевской области от Блока Петра Порошенко Александр Паламарчук угрожал насилием 16-летнему школьнику из села Гатное Сергею Чагарову, сообщает портал "Громада Київщини". Во время очередного заседания сессии Гатненского сельского совета депутат возмутился сообщениями подростка в Facebook. Паламарчук подошел к несовершеннолетнему, схватил его за шею и начал требовать, чтобы Чагаров прекратил упоминать его жену, гражданку России. "Я тебе зубы выбью, и будет тебе свобода слова", - заявил Паламарчук.
Как сообщает издание, брат Паламарчука ударил школьника по лицу, из-за чего началась потасовка, приведшая к прекращению сессии.
Чагаров заявил порталу, что вызвал патрульных, но те не приняли заявления.
"Если у парня есть родители, пусть обращаются к нам с заявлением. Тогда мы будем реагировать. А там зависит от квалификации, будет ли это административная ответственность или уголовное производство", - пояснил ситуацию пресс-секретарь Нацполиции Киевской области Николай Жукович.
https://www.youtube.com/watch?v=1H2IqTCRIZk
Ответить
Ответить
Впрочем после заведения дел на Сралина и Берию
https://strana.ua/articles/analysis/71525-lucenko-reshil-ustroit-trupnyj-sud.html
Адекватность Югика приблизилась к Лене космодрому
Пусть Югик проверит свою жену бабу-ягу, откуда у неё джип Мерседес и не кислое имение ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
«96 млрд грн было отмыто, это установлено доказательствами. Сумма большая, но мы пока работаем, 96 млрд грн - это $12 млрд», - заявил он.
Эти деньги через восемь основных налоговых площадок были фактически похищены и выведены из государственного бюджета в виде налогов, не поступивших в казну, пояснил глава ГПУ. Затем, по его словам, они были выведены в офшорные юрисдикции и легализованы «путем покупки недвижимости, офисов, земель и действующего бизнеса в Украине».
обыски в редакции медиахолдинга «Вести» в Киеве связаны с делом экс-президента Украины Виктора Януковича и Александра Клименко.
масштабы воровства при урке Овоще поражают воображение!
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5968a7029a794725012947ae?from=main
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Хотя, увы, это утопия...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить