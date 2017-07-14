EN|RU|UK
Темы дня: Дело Добкина Кибератака в Украине Убийство Шаповала Дело Гужвы Дело Розенблата и Полякова Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Суд над Насировым Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро
 Политика Украины
  5491  14
Материалы по теме:
Все про:Аваков (2594) налоговая (836) налоговая милиция (1486) Клименко (330)

 Предварительный ущерб от деятельности группы Клименко составляет 6 млрд грн, - Аваков рассказал о подробностях спецоперации в Киеве

аваков

В Киеве проходит вторая фаза масштабной совместной спецоперации Нацполиции и Военной прокуратуры в рамках расследования расхищения бюджетных средств режимом Януковича.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: "ГСЧС рутинно пилит двери квартир Клименко", - Матиос. ФОТО

Аваков почеркнул, что на нынешнем этапе совместная следственно-оперативная группа Военной прокуратуры и Департамента защиты экономики Нацполиции работает только в Киеве в рамках расследования деятельности непосредственно экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко.

По мнению следователей, деятельность группы лиц под управлением экс-министра Клименко нанесла государственному бюджету Украины ущерб в размере $788 млн - более 6 млрд грн по курсу 2011-2013 гг.

"Экс-министр Клименко в течение 2011-2013 гг. на имя своего отца зарегистрировал ряд оффшорных компаний на Британских Виргинских островах и на Кипре. Деньги, выведенные из бюджета с помощью тех самых "налоговых площадок", легализовывались в европейских банках через эти оффшорные счета и возвращались в Украину, но уже частным компаниям! С 2011 до начала 2014 года на счета компаний "ЮНИСОН", медиа-холдинга "Вести" и еще двух компаний по управлению активами, собственниками которых являлись родственники беглого министра и которые обслуживали "семью" Януковича, перечислено более $788 млн", - написал Аваков.

По его словам, группа компаний "ЮНИСОН" за счет этих средств купила:
• 78 элитных квартир;
• 28 офисных помещений;
• 5 зданий;
• 41 паркоместо;
• 11 земельных участков в Киеве, Одессе и Донецке;
• 23 автомобиля;
• 3 полных этажа торгового центра "Гулливер";
• 1 000 железнодорожных вагонов.

"И весь этот разнообразный бизнес до сегодняшнего дня (!) приносил доход (Клименко, а, возможно, и "Семье"), в том числе, являлся источником финансирования (увы и ах!) медиа-холдинга "Вести", - сообщил глава МВД.

Читайте также: Правоохранители проводят 183 обыска в помещениях, принадлежащих экс-министру Клименко, - Матиос

Он добавил, что совместная следственная группа Военной прокуратуры и Департамента защиты экономики Нацполиции раскрыли механизм легализации похищенных у государства денег, установили круг лиц, до сегодняшнего утра участвовавших в деятельности преступной группы Клименко, и определили перечень имущества, приобретенного в ходе противоправных действий.

"Сегодня мы проводим одновременно 151 обыск, в том числе на трех этажах Торгово-развлекательного центра "Гулливер" в центре Киева. Имущество, приобретенное на деньги, украденные из бюджета, будет описано и заблокировано до окончательного решения суда, которое, рассчитываю, его конфискует в пользу государства", - подытожил Аваков.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Оперируют, пока, твёрдо доказуемыми цифрами...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
можно и не так радикально. можно по простому, на три умножить. 6миллиардов они украли не сегодня а вчера по курсу 1:8.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не хочется гадать, т.к. в данном случае начинается возникает "политическое преследование"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Только об этом подумал. Да и то, если копнуть глубже, так умножать можно на много. Они только на войну да на подрыв страны изнутри уже миллиарды долларов вбухали
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
когда то напишут:
"В Киеве проходит вторая фаза масштабной совместной спецоперации Нацполиции и Военной прокуратуры в рамках расследования расхищения бюджетных средств режимом Порошенка"...
потом следующие, следующие..им ни конца ни края.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Очередная показуха. Кто то уже сердит?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А почему никого не задержали из его помощников? Ведь это десятки человек! Настоящая ОПГ, кто-то - в Москве, но многие преспокойно живут в Киеве и по-прежнему ведут дела в интересах хозяина.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Гм..! ущерб от деятельности группы авакова, разумеется, генпгокугогом не оглашается.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Меня огорчает другое: моим детям и мне придется кормить и содержать эту банду в тюрьме целых 2-3 года, за счёт наших налогов. Может, перенять успешный китайский опыт? Табличку на шею "Я разворовывал свою Родину", на грузовике повозить по Киеву в таком виде, затем на стадионе, под овации публики - расстрел. Похороны- за счёт родственников, у них же остались заначки после полной конфискации. Мне кажется, народ одобрит
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а потому и не задержали, что "не кого и нечего...и все под "крышей"!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) располагает доказательствами того, что экс-министр доходов и сборов Александр Клименко виновен в незаконном выводе в офшоры и легализации $12 млрд, об этом заявил глава ведомства Анатолий Матиос, сообщает агентство УНН.

«96 млрд грн было отмыто, это установлено доказательствами. Сумма большая, но мы пока работаем, 96 млрд грн - это $12 млрд», - заявил он.

Эти деньги через восемь основных налоговых площадок были фактически похищены и выведены из государственного бюджета в виде налогов, не поступивших в казну, пояснил глава ГПУ. Затем, по его словам, они были выведены в офшорные юрисдикции и легализованы «путем покупки недвижимости, офисов, земель и действующего бизнеса в Украине».

обыски в редакции медиахолдинга «Вести» в Киеве связаны с делом экс-президента Украины Виктора Януковича и Александра Клименко.

масштабы воровства при урке Овоще поражают воображение!
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5968a7029a794725012947ae?from=main
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредварительный ущерб от деятельности группы Клименко составляет 6 млрд грн, - Аваков рассказал о подробностях спецоперации в Киеве
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти