 Предварительный ущерб от деятельности группы Клименко составляет 6 млрд грн, - Аваков рассказал о подробностях спецоперации в Киеве

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Аваков почеркнул, что на нынешнем этапе совместная следственно-оперативная группа Военной прокуратуры и Департамента защиты экономики Нацполиции работает только в Киеве в рамках расследования деятельности непосредственно экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко.
По мнению следователей, деятельность группы лиц под управлением экс-министра Клименко нанесла государственному бюджету Украины ущерб в размере $788 млн - более 6 млрд грн по курсу 2011-2013 гг.
"Экс-министр Клименко в течение 2011-2013 гг. на имя своего отца зарегистрировал ряд оффшорных компаний на Британских Виргинских островах и на Кипре. Деньги, выведенные из бюджета с помощью тех самых "налоговых площадок", легализовывались в европейских банках через эти оффшорные счета и возвращались в Украину, но уже частным компаниям! С 2011 до начала 2014 года на счета компаний "ЮНИСОН", медиа-холдинга "Вести" и еще двух компаний по управлению активами, собственниками которых являлись родственники беглого министра и которые обслуживали "семью" Януковича, перечислено более $788 млн", - написал Аваков.
По его словам, группа компаний "ЮНИСОН" за счет этих средств купила:
• 78 элитных квартир;
• 28 офисных помещений;
• 5 зданий;
• 41 паркоместо;
• 11 земельных участков в Киеве, Одессе и Донецке;
• 23 автомобиля;
• 3 полных этажа торгового центра "Гулливер";
• 1 000 железнодорожных вагонов.
"И весь этот разнообразный бизнес до сегодняшнего дня (!) приносил доход (Клименко, а, возможно, и "Семье"), в том числе, являлся источником финансирования (увы и ах!) медиа-холдинга "Вести", - сообщил глава МВД.
Он добавил, что совместная следственная группа Военной прокуратуры и Департамента защиты экономики Нацполиции раскрыли механизм легализации похищенных у государства денег, установили круг лиц, до сегодняшнего утра участвовавших в деятельности преступной группы Клименко, и определили перечень имущества, приобретенного в ходе противоправных действий.
"Сегодня мы проводим одновременно 151 обыск, в том числе на трех этажах Торгово-развлекательного центра "Гулливер" в центре Киева. Имущество, приобретенное на деньги, украденные из бюджета, будет описано и заблокировано до окончательного решения суда, которое, рассчитываю, его конфискует в пользу государства", - подытожил Аваков.
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начинаетсявозникает "политическое преследование"...
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"В Киеве проходит вторая фаза масштабной совместной спецоперации Нацполиции и Военной прокуратуры в рамках расследования расхищения бюджетных средств режимом Порошенка"...
потом следующие, следующие..им ни конца ни края.
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«96 млрд грн было отмыто, это установлено доказательствами. Сумма большая, но мы пока работаем, 96 млрд грн - это $12 млрд», - заявил он.
Эти деньги через восемь основных налоговых площадок были фактически похищены и выведены из государственного бюджета в виде налогов, не поступивших в казну, пояснил глава ГПУ. Затем, по его словам, они были выведены в офшорные юрисдикции и легализованы «путем покупки недвижимости, офисов, земель и действующего бизнеса в Украине».
обыски в редакции медиахолдинга «Вести» в Киеве связаны с делом экс-президента Украины Виктора Януковича и Александра Клименко.
масштабы воровства при урке Овоще поражают воображение!
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5968a7029a794725012947ae?from=main
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