 Задержаны директор и замдиректора Львовского бронетанкового завода, - САП (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.
В ведомстве уточнили, что задержания проводились по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").
Также задержан посредник - основатель коммерческой структуры.
"В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица ЦБТУ ВСУ (Центрального бронетанкового управления Вооруженных Сил Украины. - Ред.) в сговоре со служебными лицами ГП "Львовский бронетанковый завод", учредителем ООО и при участии фирм с признаками фиктивности разработали и реализовали коррупционную схему по закупке запасных частей и комплектующих к бронетанковому вооружению и технике, чем совершили растрату бюджетных средств в 2015 году на сумму 28,5 млн грн. Суть схемы заключалась в том, что вместо новых двигателей для танков Т-72 на самом деле были закуплены двигатели, которые ранее были в использовании. К тому же эти бывшие в употреблении, а иногда и нерабочие двигатели, в 2008-2009 годах уже были реализованы предприятиям на внутреннем рынке как избыточное имущество Минобороны. Кроме того, выпуск этой модели двигателей был прекращено еще с 1990-х годов, о чем инициаторам схемы было хорошо известно", - рассказали в САП.
Всех человек задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственные действия продолжаются. Расследование по приведенным фактам начато антикоррупционными органами в конце ноября 2016 года.
"Сейчас задержаны пять человек: начальника ЦБТУ ВСУ Вооружение ВСУ (генерал-майор), начальника отдела ЦБТУ ВСУ Вооружение ВСУ (полковника), директора и заместителя директора ГП "Львовский бронетанковый завод", также учредителя ООО, задействованного в схеме", - рассказали в НАБУ.
Отметим, что Национальное антикоррупционное бюрозадержало директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива и его заместителя Олега Ткаченко. Об этом сообщила пресс-секретарь госпредприятия Ирина Мыкольцив изданию Zaxid.net.
14391 115
В Киеве разоблачили схему, по которой было присвоено более 113 млн грн госпредприятия, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(33)
1,6 млрд грн будут направлены на закупку новейшего вооружения и военной техники, - Порошенко(88)
Боевики делают взрывные устройства из российских 120-мм фугасов для кровавых провокаций против мирных жителей, - InformNapalm. ФОТОфакт(19)
Налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей с оборотом около 200 млн грн. ФОТОрепортаж(9)
Ганебний ювілей: від кого веде свій родовід 128 ОГПБр ЗСУ(0)
Чиновник из Черкасской ОГА подозревается в закупке квартир для семей и участников АТО по завышенным ценам(6)
Наблюдатели зафиксировали передвижение техники боевиков в Дебальцево, - ОБСЕ(11)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Потому и нет военного положения.
Ответить
Вопрос уже похоже стал риторическим
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ест-но не из своего же кармана.
Поэтому гнать всех депутатов подальше от назначения на должности руководителей предприятий.
Их дело разрабатывать законы, а не вмешиваться в функции исполнительной власти.
Ответить
Ответить
Ответить