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 Задержаны директор и замдиректора Львовского бронетанкового завода, - САП (обновлено)

задержание

14 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП задержали ряд должностных лиц Вооруженных Сил Украины и ГП "Львовский бронетанковый завод"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

В ведомстве уточнили, что задержания проводились по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

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Также задержан посредник - основатель коммерческой структуры.

"В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица ЦБТУ ВСУ (Центрального бронетанкового управления Вооруженных Сил Украины. - Ред.) в сговоре со служебными лицами ГП "Львовский бронетанковый завод", учредителем ООО и при участии фирм с признаками фиктивности разработали и реализовали коррупционную схему по закупке запасных частей и комплектующих к бронетанковому вооружению и технике, чем совершили растрату бюджетных средств в 2015 году на сумму 28,5 млн грн. Суть схемы заключалась в том, что вместо новых двигателей для танков Т-72 на самом деле были закуплены двигатели, которые ранее были в использовании. К тому же эти бывшие в употреблении, а иногда и нерабочие двигатели, в 2008-2009 годах уже были реализованы предприятиям на внутреннем рынке как избыточное имущество Минобороны. Кроме того, выпуск этой модели двигателей был прекращено еще с 1990-х годов, о чем инициаторам схемы было хорошо известно", - рассказали в САП.

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Всех человек задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственные действия продолжаются. Расследование по приведенным фактам начато антикоррупционными органами в конце ноября 2016 года.

"Сейчас задержаны пять человек: начальника ЦБТУ ВСУ Вооружение ВСУ (генерал-майор), начальника отдела ЦБТУ ВСУ Вооружение ВСУ (полковника), директора и заместителя директора ГП "Львовский бронетанковый завод", также учредителя ООО, задействованного в схеме", - рассказали в НАБУ.

Отметим, что Национальное антикоррупционное бюрозадержало директора Львовского бронетанкового завода Романа Тымкива и его заместителя Олега Ткаченко. Об этом сообщила пресс-секретарь госпредприятия Ирина Мыкольцив изданию Zaxid.net.
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Хай расследуют почему в 15 году полвину рабочих ЭТОГО ЗАВОДА отправляли в неоплачиваемые отпуска?????????
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И где тогда ходили бюджетные (наши с Вами) денежки, которые должны были идти на оплатуремонта БТВТ??)
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создавали НАБУ для борьбы с коррупцией, а получился какой-то пиар отдел
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Точно. Все было сделано, чтобы так и было
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В войну бы за такие вещи к стенке поставили.
Потому и нет военного положения.
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Как с такими козлами можно выиграть войну?
Вопрос уже похоже стал риторическим
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Так всегда и везде было в любой отрасли. Пример, Кривой Рог город металлургии, множество контор по капитальным ремонтам разнообразного горно-металлургического оборудования, владеют ими через третие лица разномастные начальники этих же производств, приходит от такого начяльника какой то огромный тепловоз,двигатель,огромный редуктор, ковш, неважно, его просто моют и красят, а по бумагам капиталка и от нескольких сотен до лямов расходится по карманам в этой цепочке.
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Зараз всі ці ПАРАЗИТИ почнуть скаржитись на зоров'я, хвататись за серДце і вимагати лікування. Коли ГРАБУВАЛИ, через схеми, податки які спачував народ,були сцуки здорові, і с їхньому розуміні "успішні". І грабували не дивлячись що війна. Вердик від народу один - РОЗСТРІЛЯТИ як ворогів незалежної України.
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У нас більше всього антикор органів, але при цьому ми на першому місці по рівню корупції
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Никогда они не нажрутся, пока не ввести радикально: словили на взятке, 10 лет запрет на выезд из страны: жене, родителям, детям, внукам, родне до 3-го колена.
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уже на этой теме все СМИ прошуршали, НАБУ пиар акцию пустили, так что еще неделю будут разбирать
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Если депутат приходит к министру, лоббировать назначение своего директора предприятия, то потом директор обязан рассчитываться с депутатом.
Ест-но не из своего же кармана.
Поэтому гнать всех депутатов подальше от назначения на должности руководителей предприятий.
Их дело разрабатывать законы, а не вмешиваться в функции исполнительной власти.
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набігло срузкопердящей мразоти з розповідями що праильно і як.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗадержаны директор и замдиректора Львовского бронетанкового завода, - САП (обновлено)
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