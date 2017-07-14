 Правоохранители проводят 183 обыска в помещениях, принадлежащих экс-министру Клименко, - Матиос

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает Цензор.НЕТ.
"Главная военная прокуратура совместно с Департаментом защиты Нацполиции и спецподразделением "КОРД" проводит "вторую волну" реализации по делу преступной организации Януковича-Клименко. Сейчас проводятся 183 обыска в помещениях, принадлежащих экс-министру Клименко. В том числе в офисном центре "Гулливер" в Киеве, несколько этажей которого являются собственностью экс-министра и членов его семьи. Работа журналистов "Радио Вести", которые входят в медиа-холдинг Клименко и группы компаний "Юнисон" не прекращалась. Дополнительная и подробная информация о ходе и результатах следственных действий будет озвучена на брифинге министром МВД Арсеном Аваковым с моим участием позднее. И к моему большому сожалению - сегодня не летная погода для вертолетов. Но мы нашли выход) Поэтому сегодня многое из украденного будет оценено по Закону! Закону украинского государства", - рассказал он.
Напомним, 24 мая в ходе широкомасштабной спецоперации были задержаны бывшие руководители местных органов Государственной налоговой службы Украины и Миндоходов, которых подозревают в причастности к организации работы так называемых налоговых площадок. Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет около 97 млрд грн. Бывшие руководители областных управлений Министерства доходов и сборов - налоговых администраций Украины подозреваются в том, что, выполняя указания Януковича и экс-министра А. Клименко, организовали и обеспечили незаконную деятельность так называемых "налоговых площадок" или "программных предприятий", которые на протяжении 2011-2014 годов стали инструментами незаконного и контролируемого уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики в пользу руководителя и членов преступной организации, то есть в совершении криминальных правонарушений по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины (участие в преступной организации и злоупотребления служебным положением).
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