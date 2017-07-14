 США отказываются выдать визы российским дипломатам, - МИД РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "Дождь".
"Вашингтон не только не отменил решение о выдворении наших сотрудников, но и отказывается выдавать визы тем, кто должен ехать на замену", - сказала Захарова.
США выдворили из страны 35 российских дипломатов в конце декабря 2016 года.
1516 33
Материалы по теме: Санкции против России
Россия не может достроить атомный ледокол "Арктика" без Украины. Путин распорядился перенести сроки на два года(157)
"Я никогда не думал о том, чтобы их снять", - Трамп о санкциях против России(182)
Украина передала ЕС факты обхода Россией санкций через ряд стран, - замглавы АП(111)
В оккупированный Крым доставили еще две турбины, похожие на Siemens, - Reuters. ФОТОрепортаж(165)
Впредь для меня любое горе россиян будет никчёмным. Плевать - Тверской(0)
Спросить надо, в первую очередь, с Siemens. Задача самой компании проверять, не подпадают ли действия под санкционный режим, - правительство ФРГ о поставках турбин в Крым(37)
СНБО поручил Кабмину, СБУ и Нацбанку внести предложения по расширению санкционного списка против РФ, – Турчинов(45)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Чого ви їдете туди, де погано і навколо вороги? Залишайтесь в мордорі!
Ответить
Мокшанцы)))))))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить