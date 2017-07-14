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Все про:виза (1020) МИД РФ (1025) США (12960) дипломаты (205) Захарова (107)

 США отказываются выдать визы российским дипломатам, - МИД РФ

захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что США отказываются выдавать визы дипломатам, которые должны заменить выдворенных из США в декабре сотрудников российского посольства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "Дождь".

"Вашингтон не только не отменил решение о выдворении наших сотрудников, но и отказывается выдавать визы тем, кто должен ехать на замену", - сказала Захарова.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Перспективы российско-американского взаимодействия прояснятся после встречи Путина и Трампа в Гамбурге, - Лавров. ВИДЕО

США выдворили из страны 35 российских дипломатов в конце декабря 2016 года.
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Сумасошли. Там же все их накопления. Как они теперь до счетов доберутся?!
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Все правильно. Пусть едут в Монголию и Северную Корею.
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Вот это так Трамп поговорил с Путиным целых 2 часа)
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Человеку без документов строго воспрещается существовать (с)
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погані піндоси)) чесним кацяпам в США не дають віз!
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Подождите...сканер отпечатков копыт уже почти готов...сейчас все аэропорты оборудуют им и дадут визу ...этим вашим винторогим скотам....
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Да! Какая толпа тунеядцев теперь не сможет покупать в американских супермаркетах хамоны и прочую запрещённую еду. Ну и попутно вербовать бомжей рассказывающих по россиянским каналам о том как плохо спать в коробке из под холодильника в студёные американские зимы.
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В интернете открыто обсуждают как закончит Путин .
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штаты молодцы. а у нас, не смотря на 4-й год войны, кацапы шастают как у себя дома. и не только дипломаты. а всякие климкины и емуподобные убожества травят байку о сложностях.
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А куда,кстати эта бычка ездит? Оно хоть под санкциями? Или проветрит мохнатку в Майами,а на другой день верещит о проклятых пиндосах?
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Завжди дивувася з мокшинів. Вони кричать: "Кругом фашисты!", "Запад загибается", "Проклятые гомики" і т.д. А як тільки їх кудись не впускають, відразу ж вий і сльози.
Чого ви їдете туди, де погано і навколо вороги? Залишайтесь в мордорі!
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А смысл пускать новых? Все равно все они из одной конторы под названием ФСБ.
США отказываются выдать визы российским дипломатам, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 368
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"США отказываются выдать визы российским дипломатам" - а это что за чушь? У дипломатов - дипломатические паспорта и визы им не нужны. Либо это такие "дипломаты"
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Если страна их приняла как дипломатов то визы им не нужны но их не приняли. Вы не в курсе но стана может не принять те кандидатуры которые им всовывают в качестве дипломатов.
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Ихтамнет, выдайте визы в сибирь шпалы таскать.
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Это право США подбирать дипломатов которым они доверяют работать на своей территории. Не надо совать им шпионов.
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Идиотка. "Дипломатов" турнули по "сокращению ассортимента". Нахрена в Штатах новое быдло? Их кто-то приглашал?
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На шо тільки не йдуть кацапи, шоб своїм бLядям кружевні труселя привезти.)))
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Біда кацапам... Куда не поткнутьця-кругом русофобія вот єта вот... І хто її затіва, інтірєсно?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША отказываются выдать визы российским дипломатам, - МИД РФ
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